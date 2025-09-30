산업위기 선제대응지역 지원 나선 서산시

▲기자회견 진행하는 서산시 박경환 경제산업국장 서산시 박경환 경제산업국장이 30일 기자회견을 열고 “정부의 지원을 바탕으로 석유화학산업의 경쟁력 강화와 기반 시설 정비를 추진하고, 장기적으로는 지역 경제의 다변화를 위해 노력하겠다”고 밝혔다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲30일 박경환 국장이 산업위기 선제대응지역 관련 주요시책을 설명하고 있다. ⓒ 서산시 관련사진보기

서산시 박경환 경제산업국장이 30일 기자회견을 열고 "정부의 지원을 바탕으로 석유화학산업의 경쟁력 강화와 기반 시설 정비를 추진하고, 장기적으로는 지역 경제의 다변화를 위해 노력하겠다"고 밝혔다.서산시는 지난 8월 28일 전국 두 번째로 산업위기 선제대응지역으로 지정됐다.박 국장이 밝힌 시책은 ▲중소·중견기업 이차보전 ▲신용보증기금 특례보증 ▲지방투자촉진보조금 확대 ▲긴급경영안정자금 ▲소상공인 일시적 경영애로자금 ▲지역산업위기대응 맞춤형 기업 지원 등이다.이차보전은 석유화학 관련 산업 중소·중견기업을 대상으로 기업당 3% 금리로 최대 5억 원을 지원한다.희망 기업은 오는 11월 14일까지 관내 기업은행·국민은행·농협·하나은행·우리은행 등 5개 은행 영업점에 신청하면 된다.신용보증기금 특례보증은 관내 석유화학 관련 기업과 협력기업을 대상으로 기업당 최대 3억 원, 보증 비율 90%로 제공되며, 신용보증기금 서산지점에 신청하면 된다.서산시로 이전하거나 신·증설하는 기업에 제공되는 지방투자촉진보조금은 그 보조율이 대폭 향상된다.중소기업의 경우 입지보조금은 기존 30%에서 50%로, 설비 보조금은 기존 10%에서 25% 이내로 확대된다.긴급경영안정자금은 일시적 경영 애로를 겪는 기업에 최대 10억 원의 대출을 금리 3.71%로 지원하며, 중소벤처기업진흥공단을 통해 운영된다.소상공인을 대상으로 한 일시적 경영애로자금은 직전 매출이 10% 이상 감소한 소상공인에게 최대 7천만 원의 대출을 2.68%로 제공하며, 소상공인진흥공단을 통해 지원된다.시는 국비 12억 5천만 원을 활용, 맞춤형 기업 지원으로 오는 10월부터 12월까지 시제품 제작, 마케팅, 상품기획 등을 제공하며, 연구·개발 전략 및 직무 전문 교육을 통한 인력 양성도 병행한다. 마지막으로 내년 6월부터 1년간 관내 중소기업을 대상으로 정기 관세조사가 유예될 예정이다.시는 이번 산업위기 선제대응지역 지정에 이어, 고용위기 선제대응지역 지정을 위해 지난 9월 2일 충남도에 지역고용심의회 심의를 요청한 상태다.오는 10월 중 고용노동부에 지정 건의에 대한 의견을 제출할 계획이며, 고용위기 선제대응지역으로 지정되면 고용유지 지원금, 직업능력개발 지원사업, 생활안정자금 융자 등의 지원액이 기존보다 향상된다.