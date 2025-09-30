나이 앞자리 3에서 4로 바뀌니, 눈도 아픕니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲40대에 접어드니 잔병이 부쩍 늘었다 ⓒ syhussaini on Unsplash 관련사진보기

안과 정기 검진을 다녀왔다. 원래라면 지난 6월 말쯤 갔어야 했는데, 올해는 5월 말부터 무더위가 시작되는 바람에 비교적 선선한 지난 25일로 일정을 앞당겼다. 병원 가는 일이 날씨와 무슨 상관이냐 할 수 있겠다. 하지만 내가 다니는 곳은 규모가 큰 안과 전문 병원으로, 예전 직장 근처에 있다. 걸어서 갈 수 없고 반드시 차를 타야 한다.자동차로는 그리 멀지 않다. 막히지 않으면 20분 정도 걸린다. 평소에는 대중교통보다 자가용을 선호하지만, 이날 만큼은 운전을 해서는 안 됐다. 산동제를 넣고 검사를 받아야 하기 때문이다. 산동제는 안과 검사 시 동공을 일시적으로 확장시키는 약이다. 투여 후 4~6시간 동안 시야가 흐려지고 눈부심이 심해져 운전이 불가능하다. 병원에서도 검사 전 반드시 주의를 준다.왼쪽 눈에 '망막 전막'이 있다는 사실을 알게 된 건 5년 전이다. 안구건조증이 심해 그전부터 꾸준히 병원을 다녔는데, 인공눈물을 처방 받으려던 어느 날 정밀 진찰 과정에서 발견되었다. 원장 선생님의 꼼꼼한 진료 덕분이었다. 안구건조증 환자라고 대충 넘기지 않고, 매번 세심하게 눈을 살펴주셨다. 전막이 정확히 언제 생긴 건지는 알 수 없지만, 주기적으로 검진을 받은 덕에 초기에 발견할 수 있었으니 운이 좋았다.망막 전막은 두께가 문제라고 한다. 두꺼워질수록 좋지 않다. 황반에 이상을 일으켜 시력 저하나 사물이 찌그러져 보이는 변시증을 유발할 수 있다고 한다. 심해지면 수술로 제거해야 한다. 그래서 꾸준한 추적 관찰이 중요하다. 다른 망막 질환에 비해 진행이 빠른 편은 아니지만, 개인 차가 크기 때문이다. 나 역시 초반에는 진행이 빨랐으나, 다행히 3년 전부터는 거의 멈춘 상태다.흔히 말한다. 나이 앞자리가 3에서 4로 바뀌면 몸 여기저기에 이상이 생기기 시작한다고. 정말 신기할 정도로 맞는 말이다. 나 역시 40대에 접어들자 잔병이 부쩍 늘었다.눈도 예외가 아니다. 중년이 되면 노안이 찾아온다. 문제는 많은 사람이 눈 건강에는 크게 신경 쓰지 않는다는 점이다. 스마트폰 보급으로 우리의 눈은 더욱 혹사 당하고 있다. 반면 평균 수명은 늘어나 두 눈을 더 오래 사용해야 한다. 눈은 한 번 손상되면 회복이 어렵다. 잘 관리하며 아껴 쓰는 것이 최선이다.부담스럽더라도 40대가 되었다면 안과 종합 검진을 한 번쯤 받아보길 권한다. 매일 쓰는 눈인 만큼 조기 발견이 중요하다. 그런 의미에서 국민건강보험공단에서 시행하는 건강 검진은 아쉽다. 생활환경은 눈이 쉴 수 없게 변했는데도 여전히 단순 시력검사만 하고 있으니 말이다.눈 건강에 대해 사회와 개인 모두가 안일하게 대처하고 있는 건 아닌지 돌아볼 필요가 있다. 40대 이상 중년을 대상으로 하는 건강 검진에 안과 검사 항목을 질적으로, 양적으로 확대해 주었으면 한다. 국민 건강 복지를 위해 국가적 차원의 제도적 지원이 절실하다.