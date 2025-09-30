정동영 "북한, 미국 타격 가능한 '3대국가'"... '북핵 능력 경각심' 환기 차원

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 지난 8월 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에 참석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

통일부는 독일을 방문한 정동영 장관이 "북한은 미국 본토를 타격할 수 있는 3대 국가의 하나가 돼 버렸다"고 언급한 것과 관련해 고도화되는 북한 핵·미사일 능력에 경각심을 제고하는 차원이라고 밝혔다.통일부 당국자는 30일 오전 기자들과 만나 "북한 핵과 미사일 능력이 고도화되고 있는 상황에 대한 경각심을 환기하는 차원"이라고 해당 발언이 나온 배경을 설명했다.이 당국자는 정 장관이 언급한 '3대 국가'에 대해선 "이미 중국과 러시아는 핵 투발 능력, 대륙간탄도미사일(ICBM)이 있다"라고 답변했다.앞서 독일을 방문 중인 정 장관은 29일(현지시각) 베를린에서 열린 기자 간담회에서 "북한은 미국 본토를 타격할 수 있는 3대 국가의 하나가 돼버렸다"면서 "냉정하게 인정할 건 인정해야 한다"라고 말했다.이 자리에서 정 장관은 "북한이 스스로를 '전략 국가'라고 말하는데, 실제 전략적 위치가 달라졌다. (싱가포르 북미 정상회담이 열린) 7년 전과는 다르다. 일단 그 현실에서부터 출발해야 한다"라고 강조했다.또 정 장관은 2019년 베트남 하노이에서 열린 2차 북미 정상회담 때만 해도 "북한이 미국에 매달리는 입장이었다"고 설명했다. 그러면서 회담 결렬 직후 최선희 당시 북한 외무성 부상이 '미국이 천재일우의 기회를 놓쳤다'고 발언한 사실을 상기시키면서 "그 말이 불행하게도 맞았다. 스몰딜이 성사됐더라면 핵문제 전개 과정은 많이 달랐을 것"이라고 말했다.지난 28일 출국한 정 장관은 오는 10월 4일까지 독일과 벨기에를 방문해 제35회 '독일 통일의 날' 기념행사와 '2025 국제한반도포럼(GKF)' 독일 세미나에 참석한다.한편, 통일부 당국자는 최선희 북한 외무상 방중 의도에 대해 다음 달 한국에서 열릴 것으로 예상되는 한중 및 미중 정상회담을 앞두고 중국과 대응 방안을 조율하기 위해서라고 추정했다.당국자는 "시진핑 중국 국가주석이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기에 방한해 한국, 미국과 정상회담이 예정된 만큼 사전에 중국과 소통 차원에서 방중한 것으로 추정한다"고 답변했다.