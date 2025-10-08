제주도 갈 때 들고 가시라... 세상 발칵 뒤집어놓은 시집

민족의 대명절 추석을 맞아 책, 영화, 드라마, 여행, 운동 등 다양한 분야에서 꼭 챙기면 좋은 ‘필수템’을 소개합니다. 가족·친지와 함께하거나 혼자만의 시간을 보내는 긴 연휴에 어울리는 추천 콘텐츠와 함께 더욱 풍성한 연휴 보내시기 바랍니다.

큰사진보기 ▲책 <한라산> 겉표지 ⓒ 노마드북스

그런데 집회가 끝난 군중이 평화적으로 해산하고 있을 때

갑자기 뛰쳐나와 날뛰는 기마경찰의 거친 말발굽이

6살의 어린 아이를 걷어차고 도망갔다.

분노한 군중들이 기마경찰을 쫓아가 돌을 던지며 항의하자

미군정 경찰이 도민들을 향해 총을 난사했다.

6명이 그 자리에서 숨지고 8명이 부상을 당했다.

미군과 피도 눈물도 없는 하우스만 고문의 지휘 아래

이승만 군경의 가공할 '빨치산 토벌작전'은

우리 현대사에서 영원히 잊지 못할 비극과 오욕이었다.

전후 아시아에서의 게릴라전에 대비하는

최초의 '빨갱이 박멸 실험장'이 되었던 제주도의 밤

큰사진보기 ▲제77주년 제주4·3 희생자 추념일인 3일 오전 제주시 봉개동 제주4·3평화공원 내 행방불명인 표석을 찾은 유족이 희생자의 넋을 기리고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

UN 한국위원단 파견 반대!

미군은 철수하라!

남한단정 수립 반대!

친일파 숙청하라!

임금 인상하라!

토지 개혁하라!

제삿날 모여 있다가 모의한다고 의심 받아

서리 내린 메밀밭으로 끌려가더니

한 날 한 시에 제삿날이 되어버린 애월 사람들을

돌담 아래 연꽃들은 어떻게 보고 있었을까.

400여 시체들이 무를 뽑아 널어놓은 듯 널브러진

북촌 옴팡밭은 어떻게 견뎌냈을까.

멀리 너븐숭이 팽나무 뿌리를 움켜쥐고 견뎌냈을까.

주민들 구하려 내려왔던 유격대가 떼죽음을 당해

멜젓(멸치젓) 담듯 구덩이에 버려진 의귀 송령이골은

여전히 비자나무숲 너머 민오름을 마주 보고 있을까.

마주 보며 날을 세워 흐느낄까.

오소리 잡듯 연기에 질식해 튀어나오는 대로 총살당한

동광의 큰넓궤

30여 주민이 죽어 밭고랑에 널려진 연하동 들녘

음부동 청보리밭, 명리동 인근 마을 어디쯤

걷다 보면 아른대는 얼굴들이 보인다.

제주 4·3항쟁은 극우세력이 더 이상 만만히 다룰 대상이 아니다. 4·3은 한국을 이끌어가는 사람들이 공감하는 역사가 됐고, 한국 현대사의 틀을 뛰어넘어 세계사적 사건의 반열에 오르고 있다.프랑스 시각으로 올해 4월 10일, 유네스코 집행이사회는 제주 4·3 기록물을 세계기록유산으로 승인했다. 미국이 세계 냉전을 합리화할 목적으로 확대시킨 것이 그리스내전(1946~1949)과 더불어 4·3항쟁이다. 그래서 4·3은 태생적으로 세계사적 사건이다. 유네스코의 등재 결정은 냉전 질서의 신호탄이 된 4·3의 세계사적 성격을 재확인하는 의미도 있다.4·3에 대한 공감대가 글로벌하게 확산되는 것은 희생자의 피와 유족의 눈물과 수많은 사람들의 땀이 어우러진 결과다. 또, 4·3을 입에 담기도 힘들었던 시절에 이를 용감하게 알린 사람들의 공로도 빼놓을 수 없다. 시인 이산하의 <한라산>도 그런 역할을 한 장편 서사시집이다.이 장편시집이 사회과학 무크지인 <녹두서평> 창간호를 통해 세상에 나온 것은 1987년 3월이다. 6월항쟁의 기폭제가 된 박종철 열사의 49재 평화대행진(3.3)이 있었던 달의 일이다. 스물일곱 살의 청년이 쓴 이 시는 4·3의 구조와 과정을 비장하고도 절절한 언어로 세상에 알렸다.4·3사건이나 4·3항쟁보다는 4·3폭동이란 표현이 압도적으로 많이 쓰였던 시절이다. 그런 시절에 <한라산>은 지금의 한국인들이 보편적으로 공유하는 시각을 갖고 4·3을 이해했다. 4·3을 폭동으로 오해하는 당시의 수많은 사람들에게 '4·3은 그렇지 않다'라고 용감하게 알렸다.이 시집이 나온 시기에는 4·3이 우리 사회의 화두가 아니었다. 1980년대 초중반은 5·18광주학살에 대한 분노가 끓어오르고 이것이 직선제 개헌 의지와 맞물려 가던 때였다. 그 열기가 우리 사회를 6월항쟁으로 이끌고 있었다.이처럼 5·18이 6·10을 추동하던 때였으므로 4·3은 대중은 물론이고 운동권의 주된 관심사도 아니었다. 그런 시기에 나왔는데도 <한라산>은 커다란 센세이션을 일으켰다. 4·3이라는 사건 자체가 지닌 에너지 때문이기도 하지만, 상당 부분은 시인과 시의 힘에도 기인한다.<한라산>에서 두드러지는 것은 시인의 절규 같은 외침이다. 본문 4개 장으로 구성된 이 장편시의 '서시'는 "혓바닥을 깨물 통곡 없이는 갈 수 없는 땅/ 발가락을 자를 분노 없이는 오를 수 없는 산"과 함께 시작한다.이 시는 다큐멘터리 같은 느낌도 준다. 제주도 인민유격대가 토벌대 막사에 살포한 격문의 내용도 들려준다. 제4장 '불타는 섬'에 소개된 삐라는 "당신들의 친구형제를 살해하는 미국의 용병이 되려는가? 애국적인 인민대중을 테러, 학살하는 도구가 되려는가?"라고 토벌대원들에게 호소한다.무엇보다 <한라산>은 4·3의 구조와 당시의 정치적 모순을 충실히 담아냈다. 덕분에 독자들은 이 사건의 대략적 이미지에 쉽게 접근할 수 있다. 이 시는 1948년 4·3항쟁의 도화선이 된 1947년 3·1절 기념식 발포의 경위도 생생히 묘사한다. <한라산> 제2장 '폭풍 전야'의 한 대목이다.이런 인명 참사에 대해 미군정은 미온적 태도를 취하며 미군정 경찰을 감쌌다. 이것이 도민들의 분노를 촉발시켜 총파업을 낳고, 온 섬의 항쟁과 미군정의 학살로 이어졌다. 시집은 그런 상황이 이듬해의 4·3 항쟁으로 연결되는 과정을 서술한다.기념식 발포로부터 11일이 지난 1947년 3월 12일, 해리 트루먼 미국 대통령은 냉전 질서를 정당화하는 트루먼 독트린을 발표했다. 제주는 그리스와 더불어 이 냉전 정책의 실험장이 됐다. <한라산> 제1장 '정복자'는 이 역사를 이렇게 읊는다.미국이 세계 정치적 계획을 갖고 4·3을 키웠듯, 제주도민들은 민족적 소망을 담아 4·3의 저변을 확대했다. 이로 인해 이 사건은 3·1절 발포에 대한 응징 차원을 뛰어넘어, 좀 더 거시적인 역사적 의의를 담게 됐다. 제4장은 도민들의 공감을 일으켜 이 사건을 세계사적 사건으로 승화시키는 데 기여한 당시의 캐치프레이즈들을 이렇게 열거한다.미군정은 3·1절 발포가 사건의 도화선임을 모르지 않았다. 도민들의 항쟁이 확대된 것이 분단 반대에 대한 공감대 때문임을 모르지 않았다. 그러나 미군정은 도민들을 공산폭도로 규정하고 야만적인 학살을 감행했다. <한라산> 제4장이 묘사한 학살 장면 중 하나는 이렇다.4·3은 더 이상 비주류의 역사가 아니다. 이 항쟁을 폭동으로 매도했던 세력은 역사의 뒤편으로 밀려나고 있다. 그들의 충성스러운 잔존세력은 극우 집회나 극우 서적에서나 만날 수 있다. 이제 4·3은 한국 역사의 주류 위치를 다져가고, 세계사의 주류를 향해 달리고 있다.4·3의 참된 역사를 <한라산>에서 만날 수 있다. 이 시집은 4·3이 공산폭동으로 매도되던 1980년대의 반공 분위기를 뚫고 나와 4·3이 올바른 위치를 찾도록 하는 데 일정 정도 기여했다. 추석 명절의 반나절 정도를 투자해 읽어볼 만한 가치가 있는 서사시다.