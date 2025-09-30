국가 전산망 화재를 '재생에너지' 탓으로 몰아가는 <조선>

큰사진보기 ▲이번 사고의 직접 원인은 UPS용 배터리 발화였고, 근본 원인은 전산망 이중화 부재와 허술한 안전 관리다. 그런데 29일 <조선일보>는 "국가 전산망 마비는 재생에너지 무분별 확대에 대한 경고음"이라는 사설을 내놓았다. . ⓒ <조선일보> 관련사진보기

지난 9월 28일 대전 유성구 국가정보자원관리원에서 발생한 화재로 정부 전산망이 마비됐다. 무정전전원장치(UPS)용 리튬이온 배터리에서 불이 붙었고, 불길은 22시간이 지나서야 완전히 진화됐다. 그 사이 정부 전산 시스템 647개가 멈춰 서면서 민원 서비스, 행정 처리, 국가 안보 차원의 기능까지 동시다발적으로 중단됐다.우체국 배송부터 민원 처리에 이르기까지 시민들은 각종 일상 업무에 막대한 불편을 겪어야 했고, 정부 역시 긴급 복구에 나섰지만 언제 완전히 정상화될지 기약이 없다. IT 강국을 자처하는 나라에서 단 한 번의 화재가 국가 행정을 무너뜨린 것이다.이번 사고의 직접 원인은 UPS용 배터리 발화였고, 근본 원인은 전산망 이중화 부재와 허술한 안전 관리다. 그런데 29일 <조선일보>는 "국가 전산망 마비는 재생에너지 무분별 확대에 대한 경고음"이라는 사설을 내놓았다.사설을 살펴보면 리튬이온 배터리에서 화재가 났으니, 재생에너지 보완 수단인 에너지저장장치(ESS) 역시 위험하다는 식의 논리다. 하지만 UPS와 ESS는 기능과 용도가 전혀 다르고, 안전 관리 체계 또한 다르다. 단지 같은 배터리를 사용한다는 이유만으로 동일 선상에 놓을 수 없다. UPS는 전산망의 순간 정전을 막기 위해 수 분에서 수십 분간 전력을 공급하는 장치다. 반면 ESS는 태양광이나 풍력처럼 간헐성이 있는 발전원에서 생산된 대규모 전력을 저장해두는 설비다.이번 사건의 본질은 배터리 기술이 아니라 안전관리 체계의 실패다. 국가 전산망처럼 '한 번도 멈추면 안 되는' 인프라에는 반드시 이중화 설계가 되어 있어야 한다. 하지만 단일 전산실의 화재가 수백 개의 시스템을 동시다발적으로 멈춰 세운 건, 백업 시스템이 작동하지 않았다는 의미다.냉각 장치, 화재 방지 장치, 지역 분원과의 자동 연계 시스템이 정상적으로 가동됐다면 이번과 같은 국가적 마비는 발생하지 않았을 것이다. 국민이 알고 싶어 하는 건 '왜 기본적인 안전장치조차 없었는가'다. 하지만, <조선일보> 사설은 이중화 설계의 미비를 잠깐 언급했지만 곧바로 논점을 '재생에너지 확대의 위험성'으로 돌려버렸다.이 사설은 글로벌 ESS 시장의 상황도 감안하지 않았다. 미국은 현재 중국과의 관세 전쟁 속에서 자국 ESS 시장을 재편하는 과정에 있다. 중국은 미국 내 ESS 시장의 80% 이상을 장악하고 있는것으로 추정되며, 미국은 공급망 다변화를 위해 한국 기업에 눈을 돌리고 있다.실제로 지난 7월 LG에너지솔루션은 한 기업과 6조 원 규모의 ESS 공급 계약을 체결했다. LG에너지솔루션이 직접 고객사를 밝히지는 않았지만, 업계에서는 테슬라와 계약이 성사된 것으로 추정하고 있다. 한국 기업들이 미국 시장 진출에 박차를 가하고 있다는 뜻이다. <조선일보>가 말하는 것처럼 ESS가 위험하기만 했다면 이런 대규모 계약은 불가능했을 것이다.또한 업계는 ESS 배터리의 안전성을 높이기 위한 전환을 이미 진행하고 있다. 과거 ESS 화재의 원인으로 지목되던 NCM(니켈·코발트·망간) 배터리에서, 발화 가능성이 낮고 안정성이 높은 LFP(리튬인산철) 배터리로 교체가 이뤄지고 있다. 전 세계적으로 ESS는 단순한 양적 확대가 아니라 '안전 전환'을 거치면서 진화하고 있다.이런 흐름에 대해 언급하지 않은 채, 이번 사고를 ESS 위험성의 증거로 제시하는 건 오해를 불러일으킬 수 있다. 우리 기업이 미국과 세계 시장에서 기술적 우위를 차지하려고 분투하는 순간에, 'ESS는 위험하다'는 낡은 프레임만 반복하는 건 도움이 되지 않는다는 생각도 든다.사설의 마지막 문장은 "신규 원전 건설, 기존 원전 수명 연장에 소극적인 현 정부가 현실을 깨달아야 한다"로 끝난다. 재생에너지와 ESS를 공격해 원전 확대를 정당화하려는 의도가 아닌가 의심까지 되는 대목이다.하지만 이번 사고와 원전 정책은 아무런 관련이 없다. 불이 난 것은 전산실 UPS이고, 드러난 것은 국가적 관리 체계의 허술함이다. 이번 사고에서 얻어야 할 교훈은 '원전을 늘려야 한다'가 아니라 '국가 인프라 관리의 기본부터 다시 점검해야 한다'이다.국민이 진짜로 알고 싶은 것은 명확하다. 왜 단 한 번의 화재로 전산망이 무너졌는지, 왜 백업 시스템이 작동하지 않았는지, 왜 이중화 설계가 미비했는지, 앞으로 어떤 대책을 마련할 것인지다. 하지만 <조선일보> 사설은 그 질문에 초점을 맞추기보다는 재생에너지 공포론으로 논점을 흐렸다. 언론이라면 사실을 정확히 짚고, 국민이 원하는 해답을 제시해야 한다.