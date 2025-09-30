"순천에 코스트코"... 전남도·순천시·코스트코 투자협약

큰사진보기 ▲코스트코 코리아, 전남도, 순천시, 광양만경제자유구역청 투자협약. ⓒ 전라남도 관련사진보기

전라남도는 30일 서울 여의도에서 ㈜코스트코코리아와 '코스트코 순천 입점'을 위한 1020억 원 규모 투자협약(MOU)을 했다고 밝혔다.이날 협약식에는 김영록 전남지사, 조민수 ㈜코스트코코리아 대표, 노관규 순천시장, 구충곤 광양만권경제자유구역청장이 참석했다.이번 투자협약에 따라 ㈜코스트코코리아는 2028년 하반기 개점을 목표로 사업을 추진하게 된다.구체적으로 선월지구에 연면적 4만 6734㎡ 규모 대형 매장을 조성하고, 250여 명을 고용할 예정이다.전남도는 대규모점포 입점에 따른 소상공인의 경영 안정을 위해 순천시, 코스트코와 협의해 지역 상생방안을 마련하고, 기업과 소상공인의 상생 지원 강화 대책도 함께 준비한다는 방침이다.김영록 지사는 "이번 코스트코 입점은 단순한 유통시설 확충을 넘어 지역민 편의 증진과 일자리 창출이라는 측면에서 의미가 있다"며 "순천을 중심으로 한 동부지역이 전남은 물론, 전북·경남권까지 아우르는 상권의 중심지로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.