이 대통령 "엉터리 많다, 보안·안전 관련 전부 점검·보고하라"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 30일 용산 대통령실에서 열린 제44회 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"생각보다 엉터리인 경우가 많은 것 같다."

이재명 대통령이 30일 국무회의에서 전 부처 및 산하기관에 보안·국민안전·위해방지 등에 관한 시설 및 시스템 점검과 관련 보고를 주문하면서 한 말이다. 재난 상황에 대비한 '이중화' 조치가 제대로 없었던, 이번 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 사태를 계기로 다시 밑바닥부터 살펴봐야 한다는 취지였다.이 대통령은 이날 "각 부처들은 조속한 시스템 정상화, 혼란 최소화에 전력 해주시기 바란다. 특히 행정망 공백을 악용한 해킹이나 피싱 등 범죄가 우려된다. 예방을 위해 총력을 기울여주시기 바란다"라며 이를 주문했다.이 대통령은 먼저 "이번 화재를 반면교사 삼아 국민 안전과 보안 관련된 미비 사항을 선제적으로 점검하고 보완해주시기 바란다"며 "시스템이 정상 작동하고 있을 것이라고 보통 믿고 있는데 그렇지 않은 경우가 많은 것 같다"고 말했다.이어 "(대전 국정자원에) 당연히 이중운영장치가 있어야 하는데, 민간기업들도 당연히 그렇게 하고 있는 것을 '하겠다'고 말은 하고 지금까지 안하고 있었단 걸 모른 제 잘못이기도 하지만"이라며 전 부처 및 산하기관의 보안·안전 관련 시스템을 점검해 다음 주 국무회의 전까지 보고하라고 했다.이 대통령은 "매뉴얼대로 되고 있는지. 매뉴얼이 제대로 갖춰져 있는지 최대한 신속하게, 철저하게 점검하길 바란다"라며 "문제가 된다 싶은 것, 또 점검할 필요성이 있다, 중요한 시스템이다 싶은 것은 전부 점검해서 일단 서면으로 국무회의 전에 최대한 빨리 보고해주시고 국무회의 때 점검하도록 하겠다"고 했다.또 "제가 취임하자마자 장마 대비해서 배수구·우수관 관리를 체크해본 적 있는데 규정을 만들어 놓고 안하고 있었다. 그때 집중 점검해서 비 피해가 줄어든 측면이 있다"며 "그런 게 한두 군데 있는 것이 아닌 것 같다. 전부 스크린해 보도록 하시라"고 강조했다.한편 이 대통령은 추석 연휴 기간을 전후해 국민 안전 대책 등을 재차 점검하라고 지시했다.이 대통령은 "(추석 연휴 기간은) 전국적으로 교통량이 많아지고 사건 사고가 많아지는 시기인 만큼 안전 대책을 철저히 수립하고 특히 의료·소방 등 비상체계를 철저히 점검하기 바란다"라며 "추석 이후에는 전국 각지에서 가을 축제들이 많이 열리는데 다중응집행사에 대한 안전대책도 철저히 준비해주시기 바란다"고 했다.이 대통령은 "특히 지방정부, 공공기관, 민간단체들의 행사 내용을 철저히 챙겨보시기 바란다"라며 "항상 말씀드리지만, 국민 안전에 대해선 지나친 것이 부족한 것보다 100배 낫다, 좀 과하다 생각 들어도 괜찮으니 철저히 대비해 달라"고 했다.