경찰, 태국 여성 고용 '성매매 알선 3형제' 체포... 장부도 확보

큰사진보기 ▲전남경찰청. ⓒ 안현주 관련사진보기

AD

태국 여성들을 고용해 성매매를 알선한 혐의로 3형제가 나란히 경찰에 체포됐다.전남경찰청 풍속수사팀은 30일 새벽 순천시 연향동 소재 오피스텔에서 성매매 알선 혐의로 A 씨 3형제를 체포했다고 밝혔다.20~30대 남성인 이들 3형제는 인터넷을 통한 홍보, 현금 수거 등 역할을 분담하며 성매매 알선을 해온 것으로 조사됐다.경찰은 이들 3형제에 대해 '성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반' 혐의를 적용해 조사 중이다.경찰은 최근 순천지역 오피스텔에서 성매매가 이뤄진다는 첩보를 입수하고 합동 단속팀을 편성, 오피스텔 주변에서 잠복한 후 기습 단속에 나섰다.단속에 앞서 경찰은 법원 판사에게서 체포영장을 미리 발부받았다고 한다.이에 따라 이들 3형제 신병 처리는 체포 시점부터 48시간 이내 결정될 것으로 보인다.경찰은 단속 과정에서 A 씨 3형제 외에도 태국 여성 2명도 붙잡았는데, 이들이 불법체류자 신분임을 확인하고 출입국당국에 신병을 인계했다.경찰 조사 결과, A 씨 3형제는 오피스텔 4곳에 태국 국적 여성들을 고용, 성매매 대금으로 10만~25만 원을 받고 성매매를 알선한 것으로 파악됐다.경찰은 단속 현장에서 현금 900만 원과 장부, 예약용 휴대전화 등을 발견해 압수했다.경찰은 압수한 장부와 휴대전화 등을 토대로 성 매수 남성들에 대한 수사도 진행할 것으로 알려져 상황에 따라 파장이 커질 가능성도 있다.경찰 관계자는 "수사 초기 상태"라며 "성매수 남성 수사 여부는 성매매 알선 3형제에 대한 수사가 마무리되고, 압수물 분석 등이 이뤄진 뒤 향방이 결정될 것"이라고 말했다.