경찰, 태국 여성 고용 '성매매 알선 3형제' 체포... 장부도 확보

태국 여성들을 고용해 성매매를 알선한 혐의로 3형제가 나란히 경찰에 체포됐다.
전남경찰청 풍속수사팀은 30일 새벽 순천시 연향동 소재 오피스텔에서 성매매 알선 혐의로 A 씨 3형제를 체포했다고 밝혔다.
20~30대 남성인 이들 3형제는 인터넷을 통한 홍보, 현금 수거 등 역할을 분담하며 성매매 알선을 해온 것으로 조사됐다.
경찰은 이들 3형제에 대해 '성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반' 혐의를 적용해 조사 중이다.
경찰은 최근 순천지역 오피스텔에서 성매매가 이뤄진다는 첩보를 입수하고 합동 단속팀을 편성, 오피스텔 주변에서 잠복한 후 기습 단속에 나섰다.
단속에 앞서 경찰은 법원 판사에게서 체포영장을 미리 발부받았다고 한다.
이에 따라 이들 3형제 신병 처리는 체포 시점부터 48시간 이내 결정될 것으로 보인다.
경찰은 단속 과정에서 A 씨 3형제 외에도 태국 여성 2명도 붙잡았는데, 이들이 불법체류자 신분임을 확인하고 출입국당국에 신병을 인계했다.
경찰 조사 결과, A 씨 3형제는 오피스텔 4곳에 태국 국적 여성들을 고용, 성매매 대금으로 10만~25만 원을 받고 성매매를 알선한 것으로 파악됐다.
경찰은 단속 현장에서 현금 900만 원과 장부, 예약용 휴대전화 등을 발견해 압수했다.
경찰은 압수한 장부와 휴대전화 등을 토대로 성 매수 남성들에 대한 수사도 진행할 것으로 알려져 상황에 따라 파장이 커질 가능성도 있다.
경찰 관계자는 "수사 초기 상태"라며 "성매수 남성 수사 여부는 성매매 알선 3형제에 대한 수사가 마무리되고, 압수물 분석 등이 이뤄진 뒤 향방이 결정될 것"이라고 말했다.