국힘 '김현지, 국감 피하려 보직이동' 공세에 민주당 "과대망상"

큰사진보기 ▲지난 9월 11일 용산 대통령실 수석보좌관회의에서 대화 중인 김현지 당시 총무비서관(현 제1부속실장)과 하정우 AI미래기획수석(오른쪽) 모습(자료사진). ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲수석·보좌관 회의 참석하는 김현지 총무비서관김현지 대통령실 총무비서관이 지난 7월 17일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 4차 수석·보좌관 회의에 참석해 이재명 대통령의 발언을 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령의 최측근인 김현지 대통령실 총무비서관이의 제1부속실장 인사 이동을 놓고 여야 공방이 가열되고 있다. 더불이민주당 지도부는 "김현지 비서관이 가장 능력을 발휘할 수 있는 적재적소의 인사에 재배치를 한 것일 뿐"이라며 엄호에 나서고 있지만, 국민의힘은 국정감사 증인 출석을 원천 봉쇄하려는 인사라며 반발하고 있다.앞서 지난 24일 대통령비서실 소관 상임위인 국회 운영위에서는 국정감사 증인으로 '대통령 최측근'으로 알려진 김현지 당시 총무비서관을 부를지를 두고 여야 간 충돌이 벌어졌다. 과거 노태우 정부 시절부터 한번도 국정감사 증인에서 빠진 적이 없는 총무비서관을 민주당이 올해 국감에서는 제외하려고 하자 국민의힘이 강하게 반발했다."총무비서관의 국감 출석은 관례상 출석이 당연하다(곽규택)", "총무비서관 출석 거부는 처음(박수민)"이라는 국민의힘 주장과, "총무비서관 출석을 정쟁거리로 삼으려 하니 동조할 수 없다(문진석)", "최종 책임자인 비서실장 출석으로 충분하다(박상혁)"는 민주당 주장이 맞붙었다. 이후 여야간 장외 공방이 어어지는 가운데 지난 29일 대통령실 조직개편과 인사 이동이 이뤄지면서 논란에 기름을 부었다.대통령실은 "김현지 비서관은 국감에 안 나가겠다고 한 적이 한 번도 없었다. 국회 결정에 따르겠다(는 입장)"이라고 밝혔지만, 제1부속실장은 대통령 보좌 등을 이유로 그동안 국정감사 증인으로 나오지 않는 게 관례여서 김 비서관이 국회에 나오지 않을 가능성이 크다. 민주당 내에서도 김 비서관의 증인 채택에 부정적 기류가 강하다.전현희 민주당 최고위원은 30일 오전 YTN 라디오 <김영수의 더 인터뷰>에서 '대통령실 인사가 국감 회피용 꼼수'라는 국민의힘 측 주장에 대해 "대통령실 인사 시스템을 잘 모르는 게 아닌가 싶다"며 "이재명 정부가 출범한 지 100일 정도 지났다, 그러다 적재에 다시 인력을 배치한 것이지 대통령실이 국감을 의식해서 인사 변경을 했고 자리를 바꿨다? 이런 주장은 너무 과대망상적"이라고 선을 그었다.특히 '조희대(대법원장)는 부르면서 왜 김현지는 안 되느냐'(이준석 개혁신당 대표) 등 주장에 대해서도 "조희대 대법원장은 국민의 사법 불신, 무너진 사법부 신뢰를 해소해야 할 가장 책임자이다. 본인이 불신을 일으킨 당사자이기도 해 해명을 요구한 것"이라며 "현재 김현지 현 부속실장 경우는 그런 사안이 아니지 않느냐. (그런데도) 국민의힘이 이재명 정부 발목 잡기로 무작정 국회 소환을 하는 억지를 부리고 있다"고 주장했다.원내수석부대표인 박상혁 민주당 의원도 이날 오전 CBS 라디오 <김현정의 뉴스쇼>에 출연해 "김현지 부속실장은 제가 알기로는 처음부터 국회에서 정해주면 정해준 대로 따르겠다는 입장인 것으로 저는 알고 있다"라며 "자연스러운 보직 이동 과정, 제자리를 찾아가는 과정"이라고 말했다.박 의원은 또 "대통령실이 국정감사 때문에 보직을 이동할 만큼 그렇게 한가한 조직이 아니다, 굉장히 쳇바퀴처럼 맞물려서 돌아가는 조직"이라며 "정부가 인수위도 없이 출발해 중요한 인사들이 이제 끝난 것"이라고 설명했다. 국감 출석 회피용 '핀셋' 인사가 아니라 전반적인 재정비의 과정이란 취지다.다만 김 비서관의 국감 출석에는 부정적 입장을 내비쳤다. 국회 운영위 소속이기도 한 박 의원은 "기본적으로 현직에 있는 사람이 일을 맡아서 나오는 게 맞다", "김 실장 때문에 그런(제1부속실장이 출석하지 않는) 관례를 깬다는 것도 좀 어색하지 않겠나"라며 거리를 뒀다.'결국 운영위에서 정하는 것인데, 이런 오해들을 불식시키기 위해서라도 김 실장을 출석시키자는 데 합의할 생각이 있느냐'는 사회자의 질문에는 즉답하지 않은 채 "검토를 좀 해봐야 한다"고 했다.민주당에서는 김 비서관이 국감에 나올 경우 이재명 대통령을 겨냥한 국민의힘의 과도한 정치 공세가 이어질 것이라고 우려하고 있다.박 의원은 "다른 상임위에서도 (김 실장을) 부르겠다는 증인 신청이 많이 들어왔던 걸로 안다"라며 "대통령 관계자들을 통해 뭔가 정치 공세를 하겠단 의도와 의사로 분명히 보여진다. 그게 적절한가"라고 반문했다.국민의힘은 대통령실 인사에 '김현지 방어용'이라며 공세를 이어가고 있다. 김 비서관이 제1 부속실장으로 이동한 이상 국감에도 나오지 않을 것이라고 보고 있다. 강명구 국민의힘 의원은 이날 SBS라디오 <김태현의 정치쇼>에서 "법카 문제 등 물어볼 것이 많다"라며 "역대 총무비서관이 국정감사에 안 나온 적 없는데 총무비서관 한 명을 철통방어하기 위해서 대통령실이 조직개편을 했다. 김 비서관이 숨은 정권 실세, 권력서열 1.5위라는 걸 자인하는 꼴"이라고 주장했다.정성국 국민의힘 의원도 이날 오전 YTN 라디오에 출연해 "청문회 지금 이게 이슈가 되고 언론에 계속 터지니까 본인도 부담스러울 것"라며 "(대통령실 인사에) 정치적인 목적이 너무 보이지 않느냐"라고 말했다. 그는 "본인은 나올 의사가 없지 않다지만, (결국) 안 나올 것 같다"고 덧붙였다.성일종 국민의힘 의원도 MBC라디오 <김종배의 시선집중>에서 "국정감사에 나온 뒤 개편해도 되는 데 국감출석 문제가 나오니까 바꿨다"라며 "(국감에) 나올 것 같으면 그 자리에 있지, 부속실은 나온 전례가 없다"고 말했다.