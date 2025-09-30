송순호 민주당 경남도당 위원장, 창원시장 선거 출마

큰사진보기 ▲송순호 더불어민주당 경남도당 위원장, 30일 창원시청 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

송순호(55) 더불어민주당 경남도당 위원장이 2026년 6월에 치러지는 지방선거 때 창원시장선거 출마를 선언했다. 송 위원장은 30일 오전 창원시청 브리핑실에서 출마선언하면서 오는 10월 2일자로 경남도당 위원장직에서 물러난다고 밝혔다.민주당 마산회원지역위원장인 송 위원장은 창원(마산)시의원과 경남도의원을 지내고, 2024년 8월 전당대회에서 경남도당 위원장에 선출되었고 지난 8월까지 민주당 최고위원을 지냈다.송 위원장이 경남도당 위원장을 사퇴하면서 위원장 직무대행은 이재영 수석부위원장이 맡고, 경남도당은 새 위원장 선출을 위한 선거를 실시할 예정이다. 이재영 수석부위원장은 현재 민주당 양산갑지역위원장이다.송순호 위원장은 회견문을 통해 "경남도당 위원장에 당선된 후, '당원주권 실현'과 '윤석열 탄핵', '지방선거 승리를 통한 지방정부 집권'이라는 공약을 위해 지난 1년 동안 쉼 없이 달려왔다"라며 "이재명 당대표 시절에는 당의 주요 의사결정 기구인 지명직 최고위원으로서 당의 발전과 민주주의 가치 실현에 노력했다"라고 밝혔다.도당 위원장 임기를 절반가량 남겨 두고 사퇴한 것에 대해 그는 "남은 임기를 채우는 것도 중요하지만 그보다, 우리 경남의 심장인 창원시의 미래를 직접 만들어나가기 위한 어렵고도 중대한 결단을 내렸다"고 밝혔다.이어 "위원장직을 중도 사퇴하는 것에 대한 고민이 깊었고 무거운 책임감 또한 느낀다"면서 "당이 나아가야 할 방향을 고민하고 지키는 것만큼이나, 우리 시민의 삶이 실제적으로 변화하고 발전하는 현장을 만들어가는 것이 중요한 소명이라 생각했으며 정치적 지도력은 당의 발전을 넘어 지역 사회의 실제 변화를 이끌어내야 한다고 믿는다"고 덧붙였다.송 위원장은 "현재 우리나라가 수도권 1극 체제로 인한 지역불균형 심화와 지역소멸 가속화라는 문제에 직면해 있다"라며 "특히 창원시가 새로운 도약을 위한 중대한 기로에 서 있다"고 강조했다.그는 "미래 산업의 허브이자 시민들의 삶이 풍요로운 도시로 거듭나기 위해서는, 현재에 안주하지 않고 과감한 변화와 혁신을 추구해야 한다"라며 "그 변화의 중심에 서서, 시민들과 함께 창원의 새로운 시대를 열겠다"라고 밝혔다.송순호 위원장은 "도당 위원장으로서 쌓아온 경험과 당 최고위원으로서 견지해 온 정책적 통찰력을 바탕으로, 창원시가 대한민국을 넘어 세계적인 도시로 발돋움할 수 있는 구체적인 비전과 실천 가능한 정책들을 준비해 왔다"라며 "앞으로 창원시민 한 분 한 분의 목소리에 귀 기울이고, 시민 모두가 자부심을 가질 수 있는 창원을 만들기 위해 모든 역량을 바칠 것"이라고 밝혔다.