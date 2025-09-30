태안군 '국방미래항공연구센터 vs. 무인기 활주로 논란' 재점화

큰사진보기 ▲지난 29일 오전 11시 군사 비행장 반대 주민대책위원회가 ‘무인기 활주로 사업 결사 반대 기자회견’을 통해 결사 반대 의사를 분명히 밝혔다. ⓒ 이성엽 관련사진보기

AD

"▲ 태안군수와 태안군의회는 군민 앞에 그 입장을 분명히 밝혀라 ▲ 성일종 의원은 고구마 줄기에 비유한 기업유치 현황을 군민께 보고하라 ▲ 주민 동의 없는 일방적인 사업 추진을 강력히 규탄하며 충남도와 태안군은 현재 진행중인 용역을 당장 중단하라 ▲ 국방과학학연구소는 주민의 생존권을 위협하고 삶의 터전을 파괴하는군용비행장 건설 계획을 전면 백지화하고 즉각 철회하라 ▲ 국회는 무인기 활주로 관련 예산을 단 한 푼도 반영하지 말라."

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

지난해 4월 10일 제22대 국회의원 선거 당시 태안의 핵심 공약이었던 '국방미래항공연구센터'와 '무인기 활주로'를 둘러싼 논란이 추석을 앞두고 다시 지역 정가를 강타할 전망이다.갈등은 지난 9월 초, 2026년 정부 예산에 관련 설계비 17억 7천만 원이 '유보 예산'으로 반영된 것이 확인되면서 시작됐다. 이에 남면 주민들이 반대 기자회견을 열고 지역 정치권에 책임을 물으며, 8개월 앞으로 다가온 지방선거의 과열 양상을 부추기고 있다.관계기관의 확인 한 결과 지난달 1일 국회에 제출된 2026년도 정부 예산안에 국방부(방위산업청)가 충남도가 토지허가 구역의 지정한 남면 달산리 일원 천수만 농경지에 방위산업청이 국방미래항공연구센터의 활주로, 비행 통제 센터, 격납고 등을 핵심 인프라 시설 설계비 17억7천만 원 반영해 국회에 제출한 것으로 확인되고 있다.기획재정부(기재부), 충남도, 태안군 등 관계 기관에 따르면, 지난달 1일 국회에 제출된 2026년 정부 예산안에는 방위사업청이 남면 달산리 일원(충청남도 토지거래 허가구역)에 국방미래항공연구센터의 핵심 시설인 활주로, 비행 통제 센터, 격납고 등의 설계비 17억 7천만 원을 반영했다.기획재정부(기재부)는 내년도 설계비가 국방부의 요청으로 전액 국비로 반영되었으나, 12월 말 발표 예정인 사업 타당성 조사('사타')를 통과해야만 집행할 수 있는 '유보 예산'이라고 밝혔다. 만약 사타에 통과하지 못하면 해당 예산은 다른 사업으로 전용될 예정이다.지난 3월, <태안신문>이 국방과학연구소(ADD)에 정보공개를 요청했을 때, ADD는 "해당 사업의 타당성 조사는 2025년 7월까지 진행되며, 조사 종료 전까지는 '공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조'에 따라 상세한 답변이 제한된다"고 밝혔다. 그러면서도 무인기 활주로 건설 추진 여부는 "사업 타당성 조사 결과에 따라 결정될 것"이라고 덧붙여 불확실성을 남겼다.지난해 국회의원 선거를 앞두고 열린 주민 설명회와 관계기관 업무협약(MOU) 당시, 국방과학연구소는 한국국방연구원이 주관하는 사업 타당성 조사(사타)가 2025년 7월 말까지 결론날 것이라고 밝혔다. 하지만 이후 국방과학연구소는 최종 용역 결과가 미뤄진다며 10월, 11월로 거듭 연기했고, 최근 국회에 제출된 자료에는 결과 발표가 12월 말로 다시 늦춰진 것으로 확인되면서 조사 결과 연기에 대한 의문이 커지고 있다.더욱이 당초 사업 설명회에서는 국방과학연구소가 무인기 활주로 건설 후 태안 기업도시와 인근 천수만 지역에 50여 개 관련 기업이 유치될 것이라고 설명했으나, <태안신문>이 입수한 국회 자료에 따르면 이 내용은 국방과학연구소의 소관이 아니며 지자체에서 답변할 사항이라는 사실이 확인되어 논란을 가중시키고 있다.이에 따라 지난달 29일 오전 11시 '군사 비행장 반대 주민대책위원회(회장 문승일, 아래 '비행장 반투위')'가 무인기 활주로 사업 결사 반대 기자회견을 통해 결사 반대 의사를 분명히 밝혔다.비행장 반투위는 "최근 일부 정치적 명분 아래 무분별하게 추진되고 있는 태안군 미래 항공 연구센터 사업은 '첨단 항공산업 육성'과 '지역경제 활성화'라는 화려한 명분으로 포장되어 있으나, 그 실상은 군민의 피해만 양산할 잘못된 계획임이 명백히 드러나고 있다"고 밝혔다.이어 "이 사업은 약속만 난무한 허울뿐인 정치적 공약으로 '기업 유치, 인구 증가, 지역경제 활성화'라는 장밋빛 약속으로 포장되었으나, 지금까지 태안군에 입주 의사를 밝힌 기업은 전무한 실정으로 심지어 해당 사업의 주체인 국방과학연구소조차 '기업 유치는 지자체의 역할'이라고 선을 긋고 있다"고 비판했다.또 "미래항공 연구센터 건설은 태안군 전체를 위협하는 행위로 가장 중요한 군민의 목소리가 철저히 배제된 상황"이라며 다음 다섯가지 요구사항을 밝혔다.