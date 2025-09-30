'조희대 없는 조희대 청문회'에 전현희 "국감서 대선개입 의혹 해명하길"

큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 17일 오후 서울 서초구 대법원 청사에서 퇴근하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

전현희 더불어민주당 최고위원이 지난 7월 9일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

30일 오후 국회 법제사법위원회가 여는 '조희대 대법원장 없는 조희대 대선개입 의혹 청문회'를 두고 전현희 더불어민주당 3대특검종합대응특위 위원장인 전현희 의원은 "국민들 앞에서 해명할 기회를 놓치지 않았으면 좋겠다"고 당부했다. 그러면서 10월 추석 연휴 이후 시작될 국정감사에서의 규명을 예고했다.전 의원은 YTN라디오 '김영수의 더 인터뷰'와의 전화인터뷰에서 30일 청문회에 불출석 사유서를 제출한 조 대법원장을 향해 "국민들에게 사법부가 굉장히 불신을 갖고 있지 않나"라며 "조희대 대법원장이 자초한 측면이 크고, 사법부에 대한 국민의 신뢰 추락이라는 있어서는 안 될 결과를 낳았기 때문에 거기에 대해서 사법부의 수장으로서 해명할 기회를 드리는 것"이라고 설명했다.'조희대 대선개입 의혹 청문회'에는 조 대법원장뿐만 아니라 오경미·이흥구·이숙연·박영재 대법관도 불출석한다. 또한 한덕수 전 국무총리, 천대엽 법원행정처장, 지귀연 판사도 나오지 않는다. 채택된 증인·참고인 대다수가 불출석 사유서를 낸 상황이지만, 법사위는 청문회를 이날 오후 2시에 진행한다.전 의원은 "국회는 국민의 대리인이기 때문에 권력기관에 대해 국민을 대신해 국회에 출석을 요구하고 질문을 할 수 있도록 법이 규정이 돼 있다"면서 "증인들의 불출석은 국회법도 위반하는, 국민들 보시기에 매우 오만한 모습이다. 법도 무시하는 그런 모습을 보이고 있다"고 꼬집었다.민주당은 30일 청문회 이후 10월 13일로 예정된 대법원 국정감사를 활용해 '조희대 대선개입 의혹'을 다룰 예정이다. 전 의원은 "그동안 관행적으로 대법원장이 예우나 업무적인 효율성을 위해서 국회에 출석하고 인사하고 이석할 수 있도록 국회에서 양해를 해줬었다"면서 "그런데 이번에는 청문회에 출석하지 않았기 때문에 국민들 앞에 설명을 듣기가 어려운 상황이라 국감에서 대법원장이 이석보다는 국민들한테 소상히 해명하는 것이 좋겠다고 생각한다"고 밝혔다.또한 "그것도 부족할 경우에는 국감을 하면 당연히 (법사위가) 현장 검증이나 방문을 한다"면서 "그중에 대법원도 포함될 수 있다고 말씀드린다"고 덧붙였다.민주당은 일각에서 제기되는 '대법원장 탄핵' 카드는 아직 검토하지 않은 단계다. 전 의원은 "아직 (탄핵을) 검토하지 않았지만, 국회는 국민의 명령을 수행하는 기관이다. 일단 상황을 지켜봐야 할 것 같다"고 언급했다.'조희대 대선개입 의혹 청문회'는 지난 5월 1일 조희대 대법원장이 이재명 당시 민주당 대선후보의 공직선거법 위반 혐의 사건을 이례적으로 빠른 속도로 전원합의체에 회부, 유죄취지 파기환송을 선고한 행위가 대통령선거를 앞둔 국민의 선택권을 침해한 것 아니냐는 의혹을 다룬다.