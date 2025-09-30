김종철 경남경찰청장 "안전은 시민 입장에서 판단"

큰사진보기 ▲김종철 경상남도경찰청장. ⓒ 경남경찰청 관련사진보기

29일 취임한 김종철 경상남도경찰청장은 "'안전'에 대한 판단은 경찰이 아니라 시민의 입장에서 이루어져야 하고 경찰의 힘은 오롯이 도민의 신뢰와 지지에 좌우된다는 것을 결코 잊어서는 안된다"라며 "경찰이 곧 시민이고, 시민이 곧 경찰이라는 말을 가슴 깊이 새기고 실천해 주셨으면 한다"라고 밝혔다.김종철 청장은 취임사를 통해 "급속도로 변화하는 치안 환경과 새 정부 출범 이후 강조되는 '안전'에 대한 도민의 기대는 날이 갈수록 높아지고 있다"라며 "도민의 생명과 재산보호, 공공의 안녕과 질서유지를 위한 현장 중심 치안활동이 필요한 시기이다"라고 강조했다.기본‧원칙에 충실해야 한다고 한 김 청장은 "업무의 완성도를 높이는 것도 중요하지만 기본을 다지는 것이 가장 중요하다"라며 "지킬 것은 지키면서, 해야 할 일은 제때 제대로 하는 당당하고 멋진 경남경찰이 되도록 노력하자"라고 당부했다.법 집행 관련해 김 청장은 "당당하고 공정한 법 집행 속에서도 주민들의 작은 목소리에도 귀 기울이고 서민 생활에 도움이 될 수 있도록 융통성을 발휘하며 사회적 약자를 배려하는 것 또한 공정의 가치를 더 높이는 방법이라고 생각한다"라고 제시했다.그러면서 김종철 청장은 "통하고 화합하며 존중과 배려가 바탕이 되는 조직문화를 만들어 가자"라며 "혼자 가면 빨리 가지만 함께 가면 멀리 갈 수 있다라는 아프리카 속담처럼 나보다는 우리, 우리보다는 도민을 먼저 생각하며 조금씩 양보하고 배려하는 조직문화가 정착되도록 동료 여러분들의 동참을 요청드린다"라고 밝혔다.