"'즐거운 성'에 기겁하던 학교들... 그래도, 열심히 찾아다녔죠"

1995년 한국여성민우회 가족과성상담소로 시작한 성폭력상담소가 30주년을 맞이했습니다. 민우회 상담소는 여성주의 상담을 통해 피해자를 지원하며 여성의 경험을 바탕으로 성폭력에 대한 언어를 재구성해왔습니다. 성폭력이 개인적 문제가 아니라, '우리'가 함께 고민하고 해결해야 할 구조적 문제임을 알려왔습니다. 나아가 성폭력을 용인하는 법과 제도, 문화를 변화시키며 성폭력 없는 성평등 사회를 만들기 위해 애써왔습니다.



지난 30년은 상담소 활동가들, 상담소를 찾았던 성폭력 피해자들, 성폭력 피해자와 연대했던 수많은 첫사람이 이어왔는데요. 30주년을 맞아 상담소 현 활동가들이 전 활동가들·내담자 인터뷰를 진행했습니다. 이들의 이야기를 통해 상담소 30년의 시간, 반성폭력 운동의 장면들을 전하고자 합니다.

생기. 길을 걷다 동북여성민우회 포스터를 보고 강의를 듣게 된다. 이때의 우연은 민우회 상담소 활동으로 이어진다. 사람을 소중히 생각한 생기는 한부모 활동을 잘하고 싶어 대학원에서 심리 상담을 전공했고, 집단 상담을 진행했다. 이후 비혼 여성의 생존권을 고민하는 전 민우회 활동가들과 협동조합 어슬렁정거장을 운영했고, 녹색연합 대표로 활동했다. 현재 열심히 걷고 가끔 그림을 그리며 지내는 생기는, 최근 홈커밍데이를 찾은 상담소 활동가들에게 꽃을 그린 엽서를 선물했다.



달개비. 운동 사회 내 성폭력 공론화가 활발하던 2000년대 초반, 학생 운동과 페미니즘 동아리 활동을 하며 반성폭력 운동에 관심 갖게 된다. 성매매 관련 자원 활동을 하다 민우회 상담소에 오게 된다. 가족과성상담소에서 성폭력상담소로 전환하는 시기, 신입 활동가로서 달개비는 몇 년간 쌓인 상담 일지를 보고 상담 방법과 경향성을 분석하는 '놀라운 일'을 해내고 만다. 성교육 실습 모형을 비롯한 상당수의 상담소 프로그램 소품은 달개비 작품이다. 달개비는 현재 생태교육센터에서 숲해설가를 양성하며 성인지감수성 교육을 기획 및 강의하고 있다.



오이. 누구보다 민우회 활동가를 꿈꿨다. 여성학 세미나에서 민우회 발간 도서 <사무직 여성의 현실과 운동>(1989)을 읽고 민우회를 찾았고, 매일 민우회에 상주하며(?) 회원 활동을 한다. 상근 활동가를 원했으나 자리가 없어 기다렸고 1997년, 드디어 민우회 노동상담센터 활동가가 된다. 직장 내 성희롱 상담을 하며 섹슈얼리티 전반에 대한 활동을 하고 싶어 다시 면접을 보고 상담소로 오게 된다. 오이는 한국여성민우회 이사·상담소 운영자문위원으로 지내며 성평등, 직장 내 성희롱·성폭력 문제에 관심을 가지고 활동과 연구를 계속하고 있다.

- 가족과성상담소를 개소한 이유는 뭐예요?*

- 성폭력특별법이 제정되는 분위기에 맞춰서 성폭력상담소를 개소했을 수도 있고, 가정폭력특별법 제정에 맞춰서 가정폭력상담소를 할 수도 있었잖아요. 그런데 '가족과성상담소'로 개소한 게 궁금하더라구요.

- 초창기에는 주로 어떤 활동을 했어요?

큰사진보기 ▲2000년, <이제, 닫힌 가족의 빗장을 열자!> 행사 ⓒ 한국여성민우회 성폭력상담소 관련사진보기

- 민우회 상담소의 대표적인 활동은 뭐라고 생각하세요?

- '당당한'은 되나 봐요, 신기한데요?

- 그때도 항의가 있었어요? 오히려 요즘 더 하기 힘들 것 같은데. 진짜 성기 모형으로 실습을 했었잖아요.

큰사진보기 ▲2005년, <당당한 성, 안전한 성, 즐거운 성> 거리 캠페인 ⓒ 한국여성민우회 성폭력상담소 관련사진보기

- 생기의 활동 중에 가장 인상에 남는 건 한부모 활동인가요?

큰사진보기 ▲1999년, <새로 짓는 우리집을 위한 한부모가족 캠프> ⓒ 한국여성민우회 성폭력상담소 관련사진보기

- 저는 편부모보다 한부모라는 용어가 더 익숙한데요. 한부모라는 호칭을 만들었을 때 이 호칭이 이렇게 보편적인 언어로 자리 잡을 거라고 생각했었어요?

- 지금도 평가하면 그게 반복되기도 해요. 우리가 상담하면서 새로운 이슈를 발굴했는가. 상담이 안정적으로 되는 해에는 여건이 되는데, 상담만으로도 허덕일 때가 있고. 과거의 기록을 보면 같은 자리를 맴도나 싶지만, 또 우리의 활동으로 인한 변화를 보게 되잖아요.

- 이제 가해자 교육은 안 하지만 공동체 교육, 공동체 워크샵은 지금까지 활동을 이어오고 있죠.

큰사진보기 ▲2012년, <공생의 조건: 성폭력을 직면하고 다시 사는 법> 기획 회의 ⓒ 한국여성민우회 성폭력상담소 관련사진보기

- 피해자 중심주의는 지금도 민우회 상담소에서 많이 얘기하는 주제인데 여기에서 출발했나 봐요.

- 세 분 다 민우회에서 오랜 시간 활동하셨잖아요. 그 동력은 무엇이었을까요?

큰사진보기 ▲2025년, 오른쪽부터 달개비, 오이, 생기, 눈사람이 인터뷰를 진행하고 있다 ⓒ 한국여성민우회 성폭력상담소 관련사진보기

- 마지막으로 상담소에 하고 싶은 말을 해주시기 바랍니다.

