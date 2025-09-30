[주장] 아이들이 사라진 학교, 이제 노인들의 배움터로

큰사진보기 ▲세계노인의 날에 노후희망유니온 회원들의 국회앞 시위세계노인의 날에 노후희망유니온 회원들의 국회앞 시위하는 모습을 보면서 언제까지 노인문제를 이대로 둘 것인가 대안을 찾고 있습니다. ⓒ 노후희망유니온 관련사진보기

AD

"나이 든 이는 버려진 존재인가?

청춘은 버거운 짐인가?

모두가 한낱 통계 속에 묻혀 버릴 존재인가?"

10월 1일은 그 세계노인의 날입니다. 그러나 이 나라는 축하보다 경고가 필요합니다. 2025년, 우리는 초고령사회에 진입했습니다. 노인 빈곤율은 OECD 최고, 65세 이상 40%가 빈곤 속에 살고 있습니다. 더 충격적인 사실은 10대·20대·30대의 사망 원인 1위가 자살이라는 점입니다. 올해 들어 40대마저 그 순위에 올랐습니다.세계 10대 경제 강국이라 자랑했지만, 지금 우리 사회는 '자살공화국'의 문턱에 서 있습니다. 숫자로 포장된 경제성장이 사람들의 삶을 허물고 있습니다. 우리는 이대로 외롭고 고독하게, 무의미하게 죽어갈 것인가? 답해야 합니다. 위정자여, 정치인이여, 국가여.이 위기를 새로운 전환의 기회로 바꾸어야 합니다. 바로 비어가는 학교를 노인들의 배움터로 제공하자고 제안합니다.아이들이 줄어드는 학교, 그 빈 교실을 노인에게 돌려주십시오.노인들은 더 이상 돌봄 대상이 아니라 평생 배우는 학습자가 되어야 합니다. 공부하고, 친구를 만나고, 질문하는 공간이 필요합니다. 학교는 단순한 건물이 아니라, 세대가 이어지는 공동체가 될 수 있습니다.이를 위해 정부와 지자체는 폐교를 평생교육·커뮤니티 공간으로 전환하고, 노인 평생학습 프로그램과 문화·예술 활동을 지원해야 합니다. 세대 간 만남과 배움은 '사람이 먼저인 나라'의 기초가 됩니다.더 나아가, 우리는 사회 안전망을 강화해야 합니다. 기초소득 확대, 의료비 지원, 정신건강 서비스 전국 확충, 중장년층 재고용, 지역사회 돌봄 강화가 필요합니다.비어 있는 학교에 웃음과 배움이 채워지는 순간, 우리는 '자살공화국'에서 벗어나 생명공화국으로 나아갈 수 있습니다. 이것이 바로 세계노인의 날, 우리 사회가 답해야 할 질문입니다.지금, 우리는 답해야 합니다.