김혜경 여사, 갑작스런 어지럼증 호소... 한일정상회담 불참

큰사진보기 ▲지난 21일 부산국제영화제를 찾은 이재명 대통령과 김혜경 여사. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

대통령 부인 김혜경 여사가 갑작스런 건강 이상을 호소해 주치의의 치료를 받고 안정을 취하고 있다고 대통령실이 밝혔다.박상민 대통령 주치의는 30일 오전 기자 브리핑을 통해 "김 여사가 갑작스러운 어지럼증을 호소해서 관저를 방문해 진료를 시행했다"고 밝혔다.박 주치의는 "신경학적 검진을 실시한 결과 (김 여사가) 뇌신경이나 운동 기능이나 감각 이상, 손의 이상 등은 보이지 않았고, 이후 어지럼증의 원인을 확인하기 위한 전문 검사를 시행해 오른쪽 귓속 돌, 이석의 이상으로 인해서 생기는 '양성 발작성 체위성 현훈'임을 확인했다"고 말했다.그는 이 증상에 대해 "보통은 이석증이라고 많이 알려져 있다"며 "이에 따라 돌을 제자리에 돌려놓는 치료법을 시행했고 일부 호전을 보여서 많이 회복은 됐지만 약간의 증상이 남아 있어서 약물 처방을 하고 안정을 취하셨다"고 설명했다.이어 "오늘 아침 다시 진료를 시행했고 증상은 매우 많이 호전이 됐지만 여전히 어지러움증이 남아 있어서 낙상 예방을 위해 며칠간은 안정을 유지하기로 했다"고 말했다.그는 "보통 이석증이 회복된 이후에도 한 2~3일 정도는 안정을 취하는 게 의학적으로 일반적으로 권고되는 사항"이라고 설명했다.박 주치의는 "이석증은 치료 이후에도 머리를 움직이지 않는 안정적인 생활 유지가 필요한 상황이기 때문에, 오늘 김 여사의 일정은 불가피하게 수행할 수 없게 됐다"고 말했다.이에 따라 김 여사는 오늘 오후 부산에서 열리는 한일정상회담에는 참석하지 못하게 됐다.