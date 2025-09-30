"배임죄 폐지는 이재명 구하기" 국힘 반대에 민주 "언어도단"

큰사진보기 ▲30일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 경제형벌 민사책임 합리화TF 당정협의에서 더불어민주당 김병기 원내대표가 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

더불어민주당과 정부가 배임죄 폐지를 추진하겠다고 밝히자 국민의힘이 "이재명 구하기"라고 반발하고 나섰다. 대장동 사건 등 배임 혐의로 기소된 이재명 대통령을 면소시키려는 정치적 계산이 깔려 있다는 주장이다. 민주당은 "반대를 위한 반대"라며 국민의힘 주장에 선을 그었다.역대 국회에서는 국민의힘 쪽에서 재계의 요구를 적극 끌어안아 배임죄 등이 기업 옥죄기법이라며 부정적인 태도를 보였는데 공수가 뒤바뀐 모습이다.김병기 민주당 원내대표는 30일 오전 국회에서 열린 '경제형벌 민사책임 합리화 TF' 당정협의에서 "민주당과 정부는 배임죄 폐지를 기본 방향으로 정했다"라며 "중요범죄에 대한 처벌 공백이 없도록 대체 입법 등 실질적 개선 방안을 마련하겠다"라고 밝혔다. 김 원내대표는 이어 당 원내대책회의에서도 "배임죄 폐지는 정치 싸움이 아니다"라며 "민주당은 정치적 계산과 낡은 이념에 묶이지 않고 민생경제와 미래를 위한 투자를 추진하겠다"라고 말했다.김 원내대표는 "과도한 경제형벌이 기업 혁신을 막고 있고 소상공인과 자영업자도 단순 실수로 형사 처벌을 받고 있는 실정"이라며 "민주당은 기업활동의 자유와 책임이 조화를 이루도록 법과 제도를 바로잡겠다"라고 밝혔다. 이어 "형사처벌 중심에서 벗어나 예측 가능한 법질서와 합리적 제재 시스템으로 바꿀 것"이라며 "정당한 기업활동에 날개를 달고 시장 질서를 어지럽히는 행위에는 확실하게 책임을 묻겠다"라고 덧붙였다.국민의힘은 "이재명 구하기"라며 즉각 반발하고 나섰다. 김도읍 국민의힘 정책위의장은 이날 오전 당 원내대책회의가 끝나고 기자들과 만나 "형법상 배임죄 폐지는 명백한 이재명 구하기 법"이라며 "대장동 등 배임죄로 재판받는 이재명 대통령에 대해 면소 판결을 받게 해주기 위한 조치로밖에 볼 수 없다"라고 말했다. 또 "이걸 국민들에게 숨기기 위해 여러 말을 늘어놓는데 민주당이 자기모순에 빠져 있는 것"이라고 날을 세웠다.김 정책위의장은 "기업하기 좋은 나라를 만들기 위해 배임죄를 폐지한다는 건 말이 안 된다"라고 말했다. 그러면서 "배임죄를 폐지하면 회사를 경영하는 기업가와 오너들이 방만한 결정을 할 가능성이 있다"라며 "기업에 속한 근로자와 소액 투자자들이 직격타를 맞을 가능성이 아주 높다"라고 주장했다. '친기업'·'친재계' 입장을 표방해오던 그간의 보수정당과는 다른 모습이다.민주당은 국민의힘이 이재명 대통령을 끌어들여 배임죄 폐지에 반대하고 나선 것은 악의적인 선동이라고 반박했다. 김현정 민주당 원내대변인은 이날 당 원내대책회의가 끝나고 기자들과 만나 김도읍 정책위의장의 발언과 관련해 "갑자기 이재명 대통령을 소환해 마치 이 대통령을 면소시키기 위해 배임죄를 폐지하려 한다는 프레임을 짜고 온 것"이라며 "반대를 위한 반대이고 언어도단이자 적반하장"이라고 맞받았다.김 원내대변인은 "배임죄는 군사독재 시절 기업들 옥죄기로 악용된 범죄로 선진국엔 거의 없는 범죄"라며 "경제형벌을 완화시키면서 민사책임을 강화시키는 두 가지를 병행해 균형을 잡겠다는 게 핵심"이라고 덧붙였다.