"부마를 넘어, 새로운 연대" ... 첫 '부마항쟁 문학제' 마련

큰사진보기 ▲제1회 부마항쟁문학제 ⓒ 경남작가회의 관련사진보기

경남작가회의(회장 정선호)는 부산작가회의(회장 김요아킴)와 공동으로 10월 11일부터 23일까지 마산문학관과 부산민주공원 일원에서 제1회 부마항쟁문학제를 연다.정선호 회장은 "2021년 이후 공동으로 부마민주항쟁을 기념해, 주로 마산에서 비정기적으로 개최하던 행사를 올해부터 마산과 부산에서 개막식과 본행사를 나누어 열고 매년 정례화하기로 하고 여는 첫 행사"라고 밝혔다.올해 행사의 구호는 "부마를 넘어, 새로운 연대의 길로"이다. 11일부터 이레 동안 마산문학관 일원에서 걸개시화전을 시작으로 11일에는 개막행사로 문학 심포지움, 공연 등이 펼쳐진다.이어 민주공원에서는 18일부터 23일까지 걸개시화전이 펼쳐지며, 18일에는 본행사로 문학 심포지엄, 입체극, 제6회 부마항쟁문학상 시상식 등 행사가 열린다. 19일에는 부마민주항쟁 유적지 현장 답사가 예정되어 있다.정선호 회장은 "부마민주항쟁 46주년을 맞아 부마민주항쟁의 역사적 의의와 성과를 문학적으로 형상화하여, 전국의 문인과 지역민들이 함께하는 데 큰 의미가 있다"라고 밝혔다.부마항쟁은 1979년 10월 부산과 창원마산에서 박정희 정권의 유신체제 철폐를 위해 전개 되었던 민주항쟁을 말하고, 그해 10월 16일 부산대 학생들의 교내 시위에서 시작되어 부산과 창원마산으로 확산되었다.