"마창진 통합 15년, 밝은 면보다 어두운 면이 더 많아"

큰사진보기 ▲안권욱 지방분권전국회의 공동대표는 9월 30일 마산YMCA에서 “마산창원진해 통합 15년, 명암과 과제는?”이라는 제목으로 아침논단을 벌였다. ⓒ 마산YMCA 관련사진보기

"앞으로 자율성을 높여야 한다. 자치권이 높아져야 한다. 자치방식이 민주적이어야 한다. 자치와 분권이 향후 과제다. 중앙정부와 관계에서도 창원시의 자치권이 강화되어야 하고, 창원시와 주민의 관계도 개선되어야 한다. 창원시-대표기관(대의제)-주민의 권력이 공유되어야 한다. 지나친 대의제는 문제다. 실질적인 주민발안, 주민투표가 필요하다. 직접민주제 형식의 읍면동 자치가 요구된다."

15년이 된 마산·창원·진해 통합은 장단점이 다 있고, 앞으로는 '주민자치 약량'을 강화해야 한다는 지적이 나오고 있다. 30일 오전 마산YMCA에서 '마산창원진해 통합 15년, 명암과 과제는?'이란 주제로 아침논단을 진행한 안권욱 지방분권전국회의 공동대표의 분석이다.옛 마산시·창원시·진해시는 2010년 7월 1일 통합해 인구 100만명이 넘으면서 현재 '창원특례시'가 되었다. 안 대표는 "모든 정책이나 제도는 동전의 양면처럼 동시에 장점과 단점을 포함하고 있다"라며 통합 효과를 분석했다.'규모의 경제 효과'에 대해 안 대표는 "통합 직후인 2~3년 사이에는 통합 효과가 나타났으나 재정자율성과 자치역량은 감소했고, 사회경제적 여건 역시 지속적으로 악화되었다"라고 말했다.재정 관련해, 그는 "통합 직후 세입예산 규모가 작아졌다. 통합 이전인 2009년의 3개시 세입예산은 1조 9900억원이었는데 2010년 전체 예산은 거기서 419억원이 줄었다. 통합하고 나서 예산이 줄었다는 말은 쓸 돈이 작아졌다는 말이다"라고 설명했다.안 대표는 사람도 줄었다면서 "2009년 3개시 공무원수가 4900명이었는데 2010년에는 3800명으로 1100여명이 줄었고, 2011년에는 더 줄었다가 2024년에 5264명으로 늘어났다"라며 "통합 이후 일정 기간 동안 공무원수가 줄었다. 이는 양면성이 있다"라고 밝혔다.재정자율성 관련해 안 대표는 "통합 직후 지방교부세가 감소했다. 통합 이전인 2009년보다 2010년, 2011년에도 줄었다"라며 "지방교부세가 줄었다는 말은 자율성이 줄었다는 의미다. 당시 행정구역 통합을 하게 되면 지방교부세는 6% 더 하게 되어 있었는데, 창원시 관련 특별법은 3%로 만들어졌다. 그러다가 특례시 이후 소방안전교부세가 150%로 늘어나면서 통합 이전 수준으로 회복되었다"라고 설명했다.이어 "이에 경남도가 조정교부금으로 보충하게 되었다. 조정교부금이 이전에는 적었는데 통합 이후 상상을 초월할 정도로 늘어났다"라며 "이는 경남도 재정을 긴장시켰다는 말이다. 다른 이웃 시군의 재정에도 영향을 미쳤다는 말이고, 건강한 재정에 한계가 있었던 것"이라고 덧붙였다.안 대표는 "통합 이후 창원시는 재정자립도가 계속 하향세였다. 창원시는 2010년 47.8%에서 2020년 27.1%로 낮아졌다. 그런데 인구 100만명의 다른 동종 지자체와 비교하면 창원시의 재정자립도는 낮다. 창원시는 재정자립도가 오르락 내리락 한 게 아니라 계속 하향세였다"라고 설명했다.자치역량 관련해 그는 "창원시는 통합 이후 종합적 자치역량이 낮아진 것으로 평가되고 있다. 2010년 자치역량 기준(1)보다 2017년까지 관련 연구를 보면 계속 1이하다. 창원 5개 구청이 모두 1이하이고, 각 구별 자치역량 지수는 평균적으로 낮아졌다"라고 밝혔다.'지역내 총생산 연쇄지수'를 분석한 안 대표는 "물가와 연동해서 살펴볼 수 있는데, 같은 기간에 청주, 천안, 전주, 김해는 올라갔다. 그런데 창원은 통합 이후 낮아졌다"라며 "고용은 창원이 전국 평균에 못 미쳤다. 2010~2018년 사이 전국 고용효과가 28% 증가했으나 창원은 절반 정도의 고용효과만 나타났다"라고 설명했다.인구수를 분석한 그는 "사람이 살만하면 인구가 늘어난다. 그런데 창원은 통합 이후 총인구수가 매년 지속적으로 감소했다"라며 "인구 구조도 건강하지 못하다. 고령화가 늘어나고 청년이 줄어들었다. 65세 이상 고령 인구 비중이 2010년에는 8.1%였는데 2024년에는 19.2%로 늘어났다. 같은 기간에 청년 인구는 23.3%에서 17%로 감소했다"라고 밝혔다.그러면서 안 대표는 "창원 시민의 긍정인식 수준은 경남 도민보다 낮다. 상대적이지만, 주거 환경 인식도 창원이 경남 전체 평균보다 낮다. 창원에 살면서 다른 시군보다 만족스럽지 못하게 여기는 것"이라며 "전체적으로 통합 이후 밝은 면보다 어두운 면이 더 많았다"라고 강조했다.현정부의 '5극3특'을 비롯한 국토 공간 계획 등에 대해 언급한 안 대표는 "지금 정부의 자치행정체계는 광역을 더 크게 광역화하는 것으로 이해하면 된다"라며 "균형발전 애정은 깊다. 지방시대위원회 등과 소통해 보면, 국고보조사업을 권역별로 해보겠다는 것이지 지역이 주도하는 것으로는 보이지 않는다"라고 설명했다.외국 사례로 독일과 스위스를 거론한 안 대표는 "독일은 광역을 더 크게 해왔다. 인구 1800만명이 넘는 지역도 있다. 사람도 많고 재정규모도 우리보다 크다"라며 "그러나 광역이 더 크면 안된다는 걸 보여주는 나라가 스위스다. 스위스는 26개주인데 평균 33만명이고, 20만 이상 도시는 2곳 뿐이다. 그런데 국가경쟁력 종합순위는 1위다. 세계 100대 기업에 우리는 삼성 뿐인데 스위스는 50대 기업에 3개나 있다. 스위스는 관광으로 먹고 사는 게 아니다"라고 설명했다.세계 20대 거대도시권역을 설명한 그는 "제대로 사회경제적 여건이 괜찮은 도시는 얼마 되지 않는다. 크다고 해서 다 좋은 것은, 경쟁력이 있는 것은 아니다"라고 말했다.그러면서 안 대표는 "광역지방정부는 대외경쟁력을 위해 커져야 한다고 하는데, 자치의 효율성도 높여야 한다. 대외경쟁력은 자율성을 높여주어야 한다. 자율성은 곧 민주성을 높이는 것이다. 독재체제에서는 국민이 절대 발전할 수 없다. 우리나라도 민주화가 되지 않았다면 경제선진국이 될 수 없었을 것이다"라며 "민주적이지 않으면 효율적일 수 없다"라고 강조했다.