울산시가 고려아연 현장에서 업무보고회를 한 이유

울산시가 30일, 최근 경영권 방어에 성공한 고려아연에서 이례적으로 '10월 월간업무계획 보고회'를 개최하면서 "주력기업과의 상생 강화를 위한 소통의 장을 마련하겠다"고 나서 그 배경에 관심이 쏠린다.
이날 현장 보고회에서는 두 기업이 현재 울산에 신재생에너지 관련 신규 투자를 진행하고 있다는 점을 설명했다. 특히, 울산시가 나서 향토기업 살리기 운동을 전개하면서 지난해 9월 시작된 사모펀드의 고려아연 인수합병 시도를 막아내는 데 기여한 점도 이 보고회의 배경이 됐다.
이날 고려아연 별관 회의실에서 열린 업무보고회에는 김두겸 울산시장을 비롯해 울산시 주요 간부, 구군, 공공기관 관계자와 고려아연 온산제련소장과 엘에스 엠엔엠(LS MnM) 온산제련소장 등이 참석했다. 이날 행사는 기업 애로사항을 듣고 답변하는 방식으로 진행됐다.
향토기업 지키기 운동 벌인 울산시, 고려아연 현장에서 업무보고회
울산광역시에서는 지난해 9월부터 최근까지 1년 간 사모펀드 MBK파트너스(MBK)와 관련한 두 개의 사태로 지역 내 불안감이 고조됐었다.
지난해 9월, 오랜 기간 울산과 고락을 같이 해온 향토기업 고려아연의 경영권을 두고 갈등을 빚던 영풍이 MBK와 손잡고 고려아연 주식 공개매수에 나선 것과, 최근 MBK가 추진한 홈플러스 전국 폐점 매장에 울산북구점과 울산남구점 두 곳이 포함된 것이다.
이에 울산 지역계가 발끈하고 나섰다. 고려아연 인수합병 시도 당시 김두겸 울산시장은 "울산과 고락을 함께해 온 고려아연이 해외로 인수합병될 위기에 처했다"며 시민들에게 고려아연 지키기에 동참해 줄 것을 하며 고려아연 주식 사주기를 제안했다. 결국 이 운동은 각계의 동참을 일으켜 고려아연이 MBK에 합병 되는 것을 막는 데 기여했다(관련 기사 : 김두겸 울산시장, 위기 처한 고려아연 '주식 사주기' 제안
특히 울산시의 이 같은 고려아연 지키기는 최근 발생한 홈플러스 폐점 추진 사태에서 시민들에게 공감을 얻었다. MBK가 경영악화를 이유로 홈플러스 울산북구점과 울산남구점을 전국 폐점 매장에 포함하면서 지역민의 감정을 악화시킨 것.
이에 지역 노동계와 시민사회, 심지어 민주노총이 앞정 선 폐점 반대에 국민의힘 지자체장들까지 서명으로 동참하며 반발했다. 결국 지역계의 반발은 폐점을 막는 데 기여했다(관련 기사 : "여기서 나가면 생계가 막막" 눈시울 붉힌 홈플러스 노동자
"과감한 투자, 세계 전략소재 산업의 중심지로 도약하는 원동력이 될 것"
한편 고려아연은 '트로이카 드라이브 전략(신재생에너지·자원순환·2차전지)'을 기반으로 내년 완공 예정인 켐코(KEMCO) 니켈제련소를 통해 연간 4만 2600톤 규모의 이차전지 소재를 공급할 계획이다.
또 최근 록히드마틴과 게르마늄 공급망 협력 업무협약(MOU)을 체결, 경제 안보형 공급망을 구축하며 국제(글로벌) 경쟁력 강화에 나서고 있다.
엘에스 엠엔엠(LS MnM) 역시 6700억 원 규모의 이차전지 소재 생산 공장을 추진 중이다. 고순도 금속화합물 제조부터 폐배터리 재활용까지 아우르며 세계적 배터리 소재 거점(허브) 조성을 목표로 하고 있다.
울산시에 따르면 업무계획 보고에 앞서 진행된 기업 애로사항 청취에서는 '고려아연, 엘에스 엠엔엠(LS MnM) 이차전지 소재 생산시설 인허가 절차 신속완료' '당월로 침수도로 구간 배수로 정비요청' 등이 건의된 것으로 나타났다.
울산시는 "이번 보고회는 세계(글로벌) 공급망 재편과 산업 대전환 속에서 울산의 신성장 전략을 모색하기 위해 마련됐다"며 "특히 위기 국면마다 지역과 함께 극복해 온 상징적 향토기업인 고려아연 현장에서 열려 그 의미가 더욱 크다"고 밝혔다.
김두겸 울산시장은 "고려아연과 엘에스 엠엔엠(LS MnM)의 과감한 투자는 울산의 새로운 성장엔진이자, 세계 전략소재 산업의 중심지로 도약하는 원동력이 될 것"이라며 "울산시는 인허가, 기반(인프라), 인재 양성 등 전방위 지원을 아끼지 않고 기업과 함께 글로벌 시장을 선도해 나가겠다"라고 말했다.