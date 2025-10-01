홍수에 초토화된 마을... "집 없으니, 추석에 애들도 못 와요"

큰사진보기 ▲예당평야 한 가운데에 있는 충남 예산군 용3리 마을은 지난 여름 폭우로 마을이 잠겼다. 높이 쌓은 흙이 새로 지을 집터이다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 29일 충남 예산군 고덕면의 용3리 마을을 찾았다. 일부 주민들은 여전히 집으로 돌아가지 못하고 마을회관에서 숙식을 해결하고 있다. ⓒ 이재환 - 마을주민 촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲수해를 입은 충남 예산군 용3리 마을의 한 민가. ⓒ 이재환 -독자제공 관련사진보기

지난 7월 17일 내린 폭우로 충남 전역이 홍수 피해를 입었다. 예산군에서는 곳곳에서 제방이 무너지고 예당평야가 침수되면서 평야 한가운데 있던 마을들이 순식간에 물에 잠겼다. 고령의 주민들은 몸만 가까스로 빠져 나왔다. 순식간에 차오르는 물길에 생활필수품조차 챙길 여유도 없었다. 고통은 여기서 끝나지 않았다. 홍수 피해가 발생한 지 두 달이 훌쩍 지났지만 일부 주민들은 여전히 집으로 돌아가지 못하고 있다.지난 9월 29일 기자는 '홍수 피해 주민들이 여전히 마을회관에서 숙식을 해결하고 있다'는 제보를 받고 예산군 고덕면 용3리를 찾았다. 지난 여름 홍수 당시, 이 마을 주변을 흐르는 삽교천과 효교천 제방이 무너지면서 마을 전체가 물에 잠겼다. 빗물은 2미터 높이의 지붕 아래 추녀 끝까지 차올랐다. 마을 주민들은 인근의 중학교로 긴급 대피해 한 달여를 지냈다. 이후 학교가 개학을 하면서 주민들은 마을회관으로 거처를 옮겼다.주민수가 35명 밖에 안되는 용3리 마을 주민들의 일상은 그날 이후로 쉽게 회복되지 않고 있다. 22가구 중 21가구가 침수 피해를 입었고, 집이 완전히 파손된 4가구 5명의 주민은 집으로 돌아가지 못하고 여전히 마을회관에서 생활하고 있다.마을 회관 앞에서 만난 구창모 이장은 "비도 자주 와서 집을 짓기도 어렵다. 게다가 지원금도 아직 다 안 나왔다. 집을 짓는 속도가 느려지고 있다"라고 전했다.마을 주민의 안내를 받아 홍수로 침수된 집터를 확인했다. 집은 온데간데 없이 사라지고 없었다. 집터에는 마치 무덤처럼 흙더미가 높이 쌓여 있었다. 홍수 피해로 트라우마를 겪고 있는 주민들이 집터를 높이기 위해 흙을 쌓아 둔 것이다. 집이 또다시 물에 잠길까 봐 우려하는 마음이 고스란히 느껴졌다.하지만 공사는 그 상태로 멈추어 있었다. 최근 잦은 비로 공사가 지연되는데다, 지원금 지급도 늦어지고 있기 때문이다. 그나마 지원금 지급 기준은 완파된 가구를 기준으로 1가구당 6000만 원이다.홍수로 집이 파손된 용리 마을 주민 5명은 현재 마을회관에 머물고 있다. 낮에는 집 근처의 논과 밭에서 일하고 저녁에는 마을회관으로 돌아와 숙식을 해결하고 있다. 이날은 마침 주민들이 마을회관에서 김치를 담그고 있었다.마을회관에서 만난 주민 A(83)씨는 "집을 나온 지도 두 달이 넘었는데 아직도 여기서 이렇게 살고 있다. 처음에는 쌀이나 음식 후원도 제법 있었다. 그러나 요즘은 후원도 거의 끊겼다"라며 "아직 피해 지원금도 안 나왔다. 그래서 집도 못 짓고 있다. 어떻게 해야 할지 모르겠다"라고 호소했다.주민 B(85)씨도 "추녀까지 물이 차올랐다. 집이 완전히 파손돼서 사라졌다. 추석날 집에도 못 가게 생겼다. 당연히 아이들(자녀들)도 못 온다. 집도 없는데 어떻게 오겠나"라고 반문했다. 그러면서 "요즘 비가 계속 와서 집 짓기도 어렵다. 게다가 돈 들어갈 일도 걱정이다. 조립식 주택 12평을 짓는데도 8000만 원이 든다고 한다"라고 말했다.일부 주민들은 지금도 홍수 트라우마를 겪고 있다. 기자를 안내한 C씨(51)는 축사를 하고 있는데 지난 여름 홍수 때 소 60여 마리를 잃었다. 축사도 폐업을 한 상태다.C씨는 "마을은 비가 온 뒤 3일 동안이나 물에 잠겨 있었다. 홍수가 나던 날 마을 길도 모두 물에 잠겨서 길과 논이 구분이 안될 정도였다. 바퀴가 반 이상 물에 잠겼다. 평소 계속 오가던 길이라 느낌으로 길을 겨우 찾아서 나왔다"라고 당시를 회상했다. 그러면서 "어르신들은 지금도 홍수 트라우마를 겪고 있다. 우리 아버지의 경우, 주무시다가 선풍기 소리를 비 소리로 오해하고 깜짝 놀라 밖으로 나가보기도 한다. 비가 오나 확인하는 것이다"라고 말했다.정부 지원금액에 대해서도 그는 "6000만 원 정도의 지원으로는 어림도 없다. 32평 집의 도배 장판, 싱크대, 전기공사만 하는데도 1400만 원 정도 들어갔다. 요즘은 조립식 주택도 평당 300~400만 원 정도 들어간다. 여기에 인허가 비용까지 더하면 턱없이 부족한 금액이다"라고 말했다.이같은 상황은 충남도도 인지하고 있다. 김태흠 충남지사는 29일 오전 예산문예회관에서 열린 '군민과의 대화'를 통해 주민들과 비슷한 지적을 했다. 김 지사는 이날 "중앙정부의 재난 지원과 피해복구, 지원 보상의 경우 아주 오래전에 결정이 됐다. 때문에 현실과의 괴리가 크다"라고 말했다.그러면서 "재난지역으로 선포가 되어도 완파된 집에 대한 보상금액은 6000만 원이다. 집이 반파되면 3000만 원, 침수피해만 입은 경우 350만 원이 지원된다. 시골집은 물론 6000만 원이 안 되는 집도 있다. 하지만 그분들이 다시 살기 위해 최소한 지원을 하더라도 1억 2000만 원에서 1억 3000만 원이 필요하다"라며 "홍수피해 보상비를 현실화할 필요가 있다"라고 강조했다.에산군도 지원금액을 확대한다는 계획이다. 예산군 안전관리과 관계자는 30일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "지원금은 늦어도 추석 전인 10월 2일까지 지급할 예정이다. 국비가 지난 26일 내려왔다"라며 "완파 기준으로 최대 지원 금액은 1억 원가량 지급할 계획이다. 국비(6000만 원)와 충남도의 특별지원금, 여기에 군비를 더해서 (완파된 가구에) 1억 원 이상 지급할 계획이다"라고 말했다.