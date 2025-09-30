시인이 된 선생님, '학교 계단'도 시가 되었습니다

해수욕장의 발자국들



해가 저물자

해수욕장에 남은 발자국들

어디로 가야할 지 몰라

우왕좌왕 어지럽다.

어른도 아이도 새들도

돌아갈 곳을 찾지 못해

모래밭을 서성이는데

넓고 푸른 바다가

흰 파도를 자꾸 보내

발자국들을 차례차례 데려간다.

- 이상인 시, 김지원 그림<달을 베어먹은 늑대>(2025년, 8월)

"오늘도 여기저기에 예쁜 동시들이 장난치며 놀고 그 동시들을 잡기 위해 열심히 뛰어다니고 있습니다. 우리는 날마다 동시를 쓰고 있지요. 먹고 자고 공부하고 노는 것이 모두가 소중한 동시지요."

- <시인의 말> 앞 부분

끼룩끼룩

놀란 갈매기들이

너도 나도 뒤따라가며

아픈 상처를 기워주웠다.

- <상처> 부분

밝고 둥근 해가/축구공처럼 투두둑 떨어져 내린다.//아이들이 몰려나와/신나게 해를 차고 논다.//해는 축구 골대로 들어가기도 하고/학교 울타리 넘어/먼 산으로 날아가기도 하고/하늘 높이 솟아올라/저마다 하나씩 소망이 된다.

- <운동장에 뛰어내리는 해> 부분

등을 밟고/친구들이 내려옵니다.//계단은 눈 지그시 감고도/누구의 발자국인지/훤히 다 꿰고 있지요.//다다다 성질 급한/상율이의 발자국/음악시간을 좋아하는 이순이는/피아노 건반 누르듯/사뿐사뿐 내려오지요.

- <학교 계단> 부분

무덥던 늦여름이

안개처럼 싹 걷히자

산과 들에 남몰래

예쁘게 물감을 칠하던 가을이

놀란 표정으로

단풍나무 사이로 숨는다.

- <가을> 전문

보름이 되자 배고픈 늑대가/우우 소리 없이 울다가/야금야금 달을 베어 먹었단다./다 베어 먹은 늑대 배 속에/둥근 보름달이 두둥실 떠올랐지.//너무 배가 부른 늑대는/캄캄한 어둠 속에서/또 참지 못하고 먹은 달들을/뱉어내기 시작했단다.

- <달을 베어먹은 늑대> 부분

그걸 어떻게 보았을까? "넓고 푸른 바다가/흰 파도를 자꾸 보내/발자국들을 차례차례 데려"가는 것을. 해가 저문 해수욕장에 남은 발자국들과 흰 파도가 달려오는 것을 보는 눈은 나에게도 있다. 그 발자국들이 어디로 갈지 몰라 우왕좌왕하고 있는 것까지는 그렇다고 치자. 하얀 파도가 발자국을 차례차례 데려가다니!내겐 없는 눈을 이상인 시인은 하나 더 가지고 있는 게 분명하다. 그래서였을 것이다. 그의 동시를 접하기도 전에 시집 맨 앞에 적힌 '시인의 말'을 읽으면서 내 마음이 뜨끔했던 것은.이상인 시인은 "그러나 우리는 자기가 쓴 아름다운 동시를 읽어보지 못하고 그냥 지나치고 있습니다"라고 적었는데 "우리는"을 "나는"으로 읽었다. 물론 나도 바다에 가서 보았다. 한두 번 본 것도 아니다. "배가 힘차게 지나가자/배가 두 쪽으로 갈라"지는 것을. 하지만 거기까지였다. 내가 못 본 것은 바로 이 지점이다.내가 못 본 것을 보게 한 것은 그의 동심일까? 시심일까? 동심과 시심을 딱히 구분 지을만한 무엇이 있을 것 같지는 않지만 말이다. 동심이 곧 시심이고 좋은 시심에는 동심이 깃들어 있을 것이다.이상인 시인은 1992년 <한국문학>에 시가, 2020년 <푸른사상>에 동시가 당선되었다. 시를 먼저 쓰고 한참 뒤에야 동시를 쓰게 된 것을 알 수 있다. 이 시인은 초등학교에서 교사로, 교장으로 근무하다가 정년 퇴임을 했다. 현직에 있을 때 그는 전교생을 대상으로 시화전을 기획하고 한 편의 시라도 써보도록 독려하곤 했다. 하지만 정작 이 시인으로 하여금 동시를 쓰게 한 것은 매일 학교에서 만나는 아이들이 아니었을까.해가 축구공이 되고 다시 축구공이 해가 되는 것은 어디까지나 시인이 상상력이 한 일이리라. 참으로 활달하고 따뜻한 기운이 느껴진다. 대한민국의 모든 학교들이 그런 따뜻한 기운으로 가득 차 있기를 바라는 마음이 저절로 인다.<가방>이란 동시에서는 아이들이 "가방 친구를/등에 업고/다정하게 학교에" 가는데 "가방도 내가 좋은지/필통을 자꾸 달그락거리며/말을 걸어"온다. "서로 마주 댄 등짝이/너무 따스"하다. 이 따스함도 아이들이 따뜻한 사회 환경 속에서 따뜻한 사람으로 커가기를 바라는 시인의 따뜻한 마음에서 온 것이겠다.이렇듯 선생님과 아이들이 서로에게 영향을 주며 교학상장(敎學相長)하는 학교는 얼마나 건강하고 아름다운가. 학교에는 선생님과 아이들만 있는 건 아니다. 교실도 있고 칠판도 있다. 모든 것이 다 시의 소재들이 될 수 있다. 학교 계단이라고 예외는 아니다. 시인의 사랑 어린 따뜻한 마음의 눈이 닿기만 하면 생명이 없는 시멘트 덩어리인 학교 계단도 멋진 동시의 소재가 될 수 있다.<까지 파도들>이란 동시에서는 아이들이 등교하는 걸, "이른 아침에 어린 파도들이/교문을 들어선다"라고 표현했다. 유강희 시인은 추천사에서 "이 구절에서 이상인 시인의 어린이를 보는 시각이 잘 드러나 있다"고 말하면서 "이처럼 시인의 사랑은 어른의 입 바른 관념의 사랑이 아니라 어린이를 둘러싼 구체적 생활(현실) 속에서 찾아낸 것이어서 더욱 귀하고 값지다"고 평가한다.아이들에게 가장 즐거운 날은 뭐니뭐니해도 방학식이겠다. "정희의 마음은/이쪽 복도에서/저쪽 복도 끝까지/우당탕 내달렸"고 "숭이의 마음은/가녀린 코스모스 끝에 앉은/빨간 고추잠자리/푸른 하늘 속으로/쏙 사라졌/지만 "담임 선생님은/텅 빈 교실에 남아/텅 빈 교실만큼/텅 비어만<(방학식>)" 갔다. 사실 선생님도 방학을 기다릴 것 같은데 동심의 눈으로는.이상인 시인의 삼라만상에 대한 따뜻한 관심과 사랑은 겨울이 와서 "콧물인지 눈물인지/찔끔찔끔 흘리고 있는 참샘"에 "아픈 이마를 짚어보며/낙엽 이불 포근히 덮어(<참샘>)"주는 데서 절정을 이룬다. 이번 동시집에는 사계절의 변화에 대해 쓴 시도 여럿 눈에 띈다. 책과 더불어 자연은 아이들에게 가장 큰 스승이기도 하다."예쁘게 물감을 칠하던 가을이/놀란 표정으로/단풍나무 사이로 숨"다니! 놀라운 눈을 가졌다. 시인의 상상력이 발휘된 마지막 두 행으로 완성도가 높은 아름다운 동시가 되었다. 하지만 시에서 상상력 못지않게 중요한 것이 관찰력이다. 순천에 거주하고 있는 시인은 가끔 순천만에 가서 철새들을 보는 모양이다."뻘밭에 모여 있을 땐/이리저리 헝클어진 실처럼/어지러워 보이다가도//땅을 박차고 하늘을 날 땐/실타래에서 술술/실이 풀어져 나오듯/새들이 한 줄 두 줄 날아오른다."(<순천만 철새들>)"는 구절이 마치 글로 그린 아름다운 한 편의 그림 같다. 관찰력과 상상력의 합작품이랄까.이제 이번 시집의 표제시에 해당하는 동시를 읽어볼 차례다. '달을 베어먹는 늑대'라니? 제목부터 심상치 않다. 여기에는 또 어떤 동심이 작용했을까? 시의 앞 부분만 읽어도 알만하다. 그래도 뒤가 궁금하다면 시집을 직접 읽어보시라고 권하고 싶다.한편, 이상인 시인은 시집 <연두빛 치어들>, <그 눈물이 달을 키운다> 등 몇 권의 시집과 동시집 <민들레 편지>를 펴냈고 제 5회 송순문학상, 우송 문학상 등을 수상했다. 시집에 따뜻한 그림을 입혀준 김지원 화백은 감성제작소 '엘린체리 화실'을 운영하고 있으며, 설화집 <휘리릭 쿠우웅>과 그림책 <용상동 국화꽃 이야기> 등에 그림을 그렸다.