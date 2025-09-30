국제 식이장애 연구 컨소시엄 CoRe-ED 1주년, 한국 목소리 세계로

▲CoRe-ED 'Next Big Research Idea' 결선 진출팀한국의 잠수함토끼콜렉티브 박지니가 호주의 당사자-연구자 로지엘 엘윈, 호주의 유명한 정신건강 권익운동가 사이먼 카터럴과 함께 만든 팀도 이번 'Next Big Research Idea' 결선에 진출했다. 세 사람은 외상후성장(Post-Traumatic Growth)의 의미를 개인을 넘어 사회/구조적으로 재해석하는 방안을 제안한다. ⓒ 잠수함토끼콜렉티브 관련사진보기