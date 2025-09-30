국제 식이장애 연구 컨소시엄 CoRe-ED 1주년, 한국 목소리 세계로

지난해 9월, 호주 멜버른에서 출범한 섭식장애 국제연구컨소시엄(CoRe-ED, Consortium for Research in Eating Disorders; https://core-ed.com.au/)이 올해로 1주년을 맞는다. 단 1년 만에 CoRe-ED는 섭식장애 연구와 옹호 활동의 새로운 허브로 자리 잡으며, 미국·유럽·남미·아시아를 포함한 전 세계 20개국 이상에서 연구자, 임상가, 산업계, 시민단체, 섭식장애 경험 당사자들이 모여드는 플랫폼으로 성장했다.
CoRe-ED의 가장 큰 특징은 누구나 무료로 가입할 수 있다는 점이다. 연구자나 의료 전문가뿐 아니라 치료센터, 기업, 옹호 단체, 그리고 섭식장애 경험 당사자와 가족까지 참여할 수 있도록 문을 활짝 열었다. 이 같은 개방성 덕분에 CoRe-ED는 단순한 학술 네트워크를 넘어, 진정으로 다양성과 포용성을 갖춘 국제 연합체로 자리매김했다.
출범 1년 동안 CoRe-ED는 250명 이상이 참여하며 ▲네트워킹과 커뮤니티 형성 ▲공동 연구와 협력 ▲학습·전문성 개발 ▲인식 제고와 옹호 ▲임상·정책 혁신 ▲경험 공유 ▲국제적 영감 교류라는 7가지 주요 성과를 만들어냈다. 파트너 네트워크에는 호주 모나쉬대학교, 일본 도쿄대학교 철학센터, 마이크로소프트, 리커버리 리코드(Recovery Record) 등 굵직한 글로벌 기관과 기업이 함께하고 있다.
한국과의 연결, 잠수함토끼콜렉티브
한국과의 연결도 특별하다. 한국의 잠수함토끼콜렉티브는 CoRe-ED의 공식 파트너로 참여하고 있으며, 올해 2월 열린 제3회 한국 섭식장애인식주간(EDAW2025)에서는 CoRe-ED 설립자이자 임상심리학자인 젬마 샤프(Gemma Sharp) 교수가 기조강연을 맡아 한국과의 교류를 더욱 공고히 했다.
오는 10월 15일 CoRe-ED 1주년 기념행사(온라인)에서는 한국의 목소리가 더욱 두드러질 예정이다. 한국 시간 오전 10시 6분, 잠수함토끼콜렉티브 설립자 박지니가 '섭식장애, 한국 보건의료체계의 시험대 — 그리고 정의의 요구(Eating Disorders as a Stress Test of Korea's Health System – and a Call for Justice)'라는 주제로 발표한다. 한국 사회에서 여전히 주변부에 머물러 있는 섭식장애 문제를, 단순한 개인의 고통이 아니라 보건의료 체계의 구조적 불평등을 드러내는 지표로 제시하는 내용이다.
이어지는 세션에서는 'Next Big Research Idea' 결선 발표팀이 무대에 오른다. 이 팀은 호주의 저명한 섭식장애 경험 당사자-연구자 로지엘 엘윈(Rosiel Elwyn), 호주에서 정신건강 권리 옹호 활동으로 잘 알려진 사이먼 카터럴(Simon Katterl), 그리고 잠수함토끼콜렉티브 박지니가 함께 구성했다.
이들은 '개인적 경험에서 구조적 변화로: 섭식장애에서의 체계적 외상 후 성장, 지식 정의와 구조적 전환을 위한 국가 간 비교 연구'라는 주제를 발표한다. 연구는 호주와 한국을 비교해, 경험자 활동(연구, 옹호, 동료 지원)이 어떻게 개인의 외상 후 성장(Post-Traumatic Growth, PTG)을 촉진하는지, 또 어떤 사회적·정치적 요인이 이를 방해하거나 가능하게 하는지를 탐구한다. 연구팀은 인터뷰, 설문, 공동 디자인(co-design) 워크숍 등 혼합 연구 방법을 활용해, 경험자들이 자기 치유를 넘어 사회적 변화를 어떻게 만들어내는지를 분석할 예정이다.
올해 기념행사에는 세계적인 기관과 전문가들도 대거 참여한다. 하버드대학교 STRIPED(Strategic Training Initiative for the Prevention of Eating Disorders)가 발표자로 나선다..
또한 세계 최초이자 가장 신뢰받는 섭식장애 지원 애플리케이션 리커버리 레코드(Recovery Record)의 최고과학책임자 호르헤 팔라시오(Jorge Palacio)도 함께한다. 리커버리 레코드는 사용자가 혼자가 아니라 기존 치료자와 연결돼 데이터를 공유하고 치료 과정을 함께할 수 있도록 설계된 앱으로, 임상과 디지털을 잇는 대표적 성공 사례다.
여기에 더해, 올해 2월 한국 제3회 섭식장애 인식주간에서 연사로 참여했던 이탈리아의 아우로라 카포로시(Aurora Caporossi), 일본의 리에 야마다(Rie Yamada)도 다시 무대에 오른다. 이들의 재등장은 한국에서 시작된 국제적 연대가 CoRe-ED 1주년 행사에서 다시 이어지고 있음을 상징한다.
국제 연대 속에서 찾는 정의
CoRe-ED는 지난 1년간 아시아·유럽·미주 등 여러 지역에서 교육 행사와 교류 프로그램을 열며 참여 국가를 넓혀왔다. 특히 한국과 일본에서 열린 비교 세미나는 지역적 맥락 속에서 섭식장애를 이해하고 대안을 모색하는 계기가 됐다.
섭식장애는 더 이상 "니치(niche) 질환"이 아니다. 세계적으로 수백만 명이 영향을 받고, 사회적 비용과 개인적 고통은 막대하다. 그러나 여전히 연구와 지원은 턱없이 부족하다. CoRe-ED의 등장은 이러한 현실에 맞서 국제적 연대와 협력을 통해 새로운 해법을 찾고자 하는 움직임이다.
한국 역시 이제 섭식장애를 "개인의 문제"가 아니라 보건 정의와 사회 정의의 문제로 바라봐야 한다. CoRe-ED 1주년은 그 전환점에서 한국이 국제 사회와 함께 목소리를 내는 중요한 무대가 될 것이다.
* 행사 등록 링크: https://events.humanitix.com/global-celebration-of-one-year-consortium-for-research-in-eating-disorders