우체국 배송 신선식품 재개… 추석명절 선물도 가능

배경훈 과학기술정보통신부 장관이 29일 오후 서울 종로구 광화문우체국을 방문해 집배원들이 사용하는 배달시스템(PDA)을 점검하고 있다.

30일부터 제공 가능한 우체국 서비스

국가정보자원관리원(국정자원) 전산실 화재로 멈췄던 우편서비스 가운데 우체국 창구 신선식품 접수가 다시 시작된다.30일 과학기술정보통신부 우정사업본부에 따르면 국정자원 화재로 지난 주말 동안 중단됐다가 일부 재개된 우편서비스에 과일과 김치 등 신선식품 접수가 포함되지 않아 추석 명절용 선물을 보낼 수 없다는 고객 불만이 제기됐다.이에 우정사업본부는 집배원 PDA로 수취인에게 발송되던 배달예고 및 배달완료 문자 전송 시스템을 전날(29일) 오후 복구함으로써 우체국 창구에서 신선식품 취급이 가능해졌다고 밝혔다. 다만 고객들은 배달 지연 가능성에 대해 동의해야 이용할 수 있다.또한 일시적으로 현금으로만 구매할 수 있었던 우체국 소포상자도 신용카드로 구매할 수 있게 됐다. 따라서 중지됐던 착불소포·안심소포 서비스도 재개된다.아울러 창구 방문고객을 위해 간편사전접수도 재개돼 이용자가 수기로 다시 작성하는 불편도 해소됐으며, 대기시간 없이 우편물을 보낼 수 있게 된다.곽병진 우정사업본부장 직무대리는 "우체국 서비스를 국민이 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 전날 제기된 문제점을 최대한 반영해 개선했다"며 "앞으로도 계속해서 국민 불편을 최소화할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.한편, 우체국쇼핑 서비스 제공 중단으로 매출 손실이 발생한 소상공인 업체들에 대한 지원 방안도 마련했다. 현재 피해 규모는 최대 2400여 개 업체, 약 126억 원으로 추산되고 있다.먼저 신고센터 운영으로 피해 규모가 크고 신속한 재고 소진이 필요한 식품류 등을 선정해 상품을 직접 구매(11억 원)하기로 했다. 추석 연휴 이후에도 우체국 예금·보험 홍보용 물품으로 22억 원을 추가 구매할 예정이다.또 우체국쇼핑 입점 업체의 명절 자금 지원을 위해 오는 10월 5일 지급예정인 판매정산 금액 약 73억 원을 선지급(10월 2일)하고, 우체국쇼핑몰이 정상가동된 이후 1개월간 판매수수료를 면제(약 8억 원 규모)한다.