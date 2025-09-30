탈북 청소년 멘토 자처한 대학생들, '인권'을 말하다

큰사진보기 ▲27일 남북통합문화센터에서 4회 자원봉사페스티벌이 열렸다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲나탈리 자원봉사활동 부스에서 북한음식에 대한 게임이 진행되고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲27일 남북통합문화센터 자원봉사페스티벌에서 20여개 기관과 단체가 참여해 자원봉사활동을 소개했다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 5월 고려대학교 리베르타스가 주관한 통일골든벨 행사 ⓒ 리베르타스 관련사진보기

지난 27일 서울 강서구 통일부 남북통합문화센터 '자원봉사 페스티벌' 현장을 찾았다. '자원봉사로 남북주민을 잇다'라는 주제로 20여 개 기관과 단체가 참여, 올해로 4회를 맞았다.이날 페스티벌에는 주요 콘텐츠인 음식 나눔, 재능 나눔 자원봉사단과 의료 봉사, 발 마사지 봉사 등 외부 초청 콘텐츠로 다양한 프로그램이 채워졌다. 별도로 우수 콘텐츠 자원봉사 부스도 탈북민들에 대한 관심을 유도하고 인식 개선에 앞장섰다.이날 특히 고려대학교 북한인권학회 리베르타스 부스는 '나탈리' 봉사활동을 소개해 눈길을 끌었다. 나탈리는 '나와 탈북 청소년이 리베르타스와 함께 하는 봉사활동'의 줄임말이다. 리베리타스는 2012년 고려대 남북대학생 북한인권학회로 창립해 북한 인권을 학내 외 알리고 북한 이탈 대학생의 교내 정착을 돕고 있다고 한다.또 리베르타스는 북한 인권 NGO단체, 통일부, UN인권서울사무소 등 기관들과 협력해 북한인권 문제 개선을 위한 다양한 활동을 펼치고 있다. 이외에 매년 국내외 대학생 동아리와 북한인권, 통일문제 관련 연 합세미나를 열고 북한인권 전시회와 '통일골든벨'도 주최하고 있다고 한다.이날 학회원 7명은 부스를 찾는 주민들에게 북한 전통 음식, 북한 지역 이름, 북한 정보 상식 등을 OX퀴즈방식을 통해 관련 지식을 소개하면서 자신들의 활동을 알렸다. 이날 부스에서 만난 정민지 학회장은 "지난해 이어 올해도 참석했는데 기억하는 주민들이 성원을 보내줘 반갑다"며 감사인사를 전했다.특히 학회의 활동 중 탈북청소년 대안학교인 '반석학교'에서 진행하는 '1 대 1 멘토링' 봉사활동이 돋보였다. 학회 창립초기부터 '다 대 1'로 학교 공부와 사회 적응 위주의 멘토링을 시작했다고 한다. QR코드를 통해 진로 적성 검사를 진행하고 진로와 입시 상담도 진행해왔단다. 대안학교이기에 멘티의 검정고시 멘토링도 병행하고 있다. 멘토링을 통해 외국대학에 진학하는 학생도 있다고 한다.요즘에는 북한 이탈 주민 학생보다는 제3국에서 태어난 탈북민 청소년들이 많아 이들의 언어 적응 멘토가 중요해졌다고 한다. 일례로 중국에서 태어난 탈북 청소년들은 중국어가 익숙해 이들에게는 한국어와 영어 공부를 함께 멘토링을 전한다. 이렇듯 나탈리 멘토 활동은 남북 주민 간 통합에 기여한 공로로 올해 남북통합문화센터 자원봉사 우수콘텐츠로 선정됐다. 정 학회장은 또한 북한인권재단의 조속한 출범을 바랐다. 2016년 재단의 법적 근거를 마련했는데 북한 주민의 인권 개선과 증진은 인류의 보편적 관점에서 시급하다는 것이다.이날 인권을 향한 따뜻한 시선을 지닌 대학생들의 눈빛이 빛나고 있었다. 북한 주민도 우리와 같이 인권을 누려야 한다는 그들의 신념이 대견해 보였다. 정 학회장은 "리베르타스 학회는 비정치, 비종교 입장에서 활동하고 있으며 매주 한 번 북한 인권 문제에 대해 연구하는 청년들 모임이라는 것을 기억해 주길 바란다"고 강조했다.한편, 통일부 남북통합문화센터는 해마다 남북통합문화에 기여하는 다양한 콘텐츠를 공모하고 우수 콘텐츠를 선정해 자원봉사 페스티벌을 통해 소개하고 있다.