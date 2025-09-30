윤석열 인수위에 사무실 제공한 자생한방병원...이원모 전 비서관 처가

자생한방병원이 윤석열 당선인에게 인수위원회 비공식 사무실을 제공한 것으로 알려지면서 논란이 일고 있습니다.
다수 언론 보도에 따르면 2022년 대선 직후 자생한방병원은 윤석열 인수위에 관계사가 소유한 강남구 논현동 사무실을 제공했습니다. 해당 건물은 자생한방병원 본사 바로 옆이었습니다. 당시 공식 인수위 사무실은 종로 삼청동 금융감독원 연수원으로, 논현동 사무실이 인수위의 비공식 사무실로 쓰였다는 의혹도 제기됐습니다.
이에 대해 자생한방병원은 대통령직인수위원회와 임대차계약을 맺고 사무실을 임대한 정상적인 부동산 거래라고 해명했습니다.
윤석열 사단 막내 '이원모 전 비서관'
특검은 자생한방병원이 윤석열 인수위에 비공식 사무실을 제공한 배경에 이원모 전 비서관과 연관이 있다고 의심하고 있습니다. 이 전 비서관의 부인이 자생한방병원 설립자의 딸인 신아무개씨이기 때문입니다. 이 두 사람의 결혼을 윤석열씨가 중매한 것으로 알려졌습니다.
이 전 비서관의 부인인 신씨는 민간인으로 관용 여권까지 발급받고 윤씨 부부와 함께 대통령 전용기에 동승해 나토 순방을 다녀와 논란이 일기도 했습니다.
김건희 특검은 자생한방병원의 사무실 제공 특혜 의혹과, 이 전 비서관의 부인 신씨가 회삿돈 90억 원을 횡령한 뒤 일부를 윤씨에게 불법 정치자금으로 건넨 것 아니냐는 의혹 등에 대해서도 조사하고 있습니다.
이원모 전 비서관은 윤석열씨가 서울중앙지검 검사장 재임 당시에는 특수부 검사로, 검찰총장 재임 때는 대검찰청 검찰연구관으로, 이른바 '윤석열 사단' 막내로 불리는 인물입니다. 그는 윤씨가 검찰총장을 사퇴하자 뒤이어 사직서를 제출하고 윤석열 대선후보 캠프에 합류했습니다.
이 전 비서관은 대통령직인수위 당선인 비서실을 거친 후 윤석열 정부 초대 대통령실 비서실 인사비서관에 임명됐습니다. 이후 22대 총선에서 용인 갑 지역구에 전략공천을 받았지만, 낙선했습니다.
특혜 의혹받는 이 전 비서관 처가 자생한방병원
지난해 <뉴스타파>는 "자생한방병원과 악마의 발톱"
이라는 제목으로 이원모 전 비서관의 처가인 자생한방병원의 특혜 의혹을 보도했습니다.
<뉴스타파>는 해당 보도에서 자생한방병원이 건강보험 적용대상이 아닌 한약을 환자들에게 처방하고 수개 월간 건강보험 급여를 청구해 지급받았다고 밝혔습니다. 또한, 한약 자체는 건강보험 적용이 안 되면서 한약 재료는 건강보험 적용을 받기도 했습니다. 여기에 보건복지부의 한의중점연구센터 중 한 곳을 자생한방병원이 맡기도 했습니다.
<뉴스타파>는 이러한 배경에 이원모 전 비서관과 장인인 자생한방병원 이사장이자 대한한방병원협회 신준식 회장이 관여한 것으로 의심된다고 보도했습니다.
지난해 국정감사에서 강선우 더불어민주당 의원은 "이 천수근이라는 약재가 (건강보험 급여로) 인정된 덕분에 국민들께서 낸 건강보험을 통해서 수익 얻은 곳의 99.7%가 이원모 비서관 처가 병원"이라고 지적했고, 서영석 의원은 "자생한방병원이 사실상 이권을 독점했다"라며 특혜 의혹을 제기한 바 있습니다.
한편, 김건희 특검은 지난 29일 이 전 비서관의 부인 신씨를 피의자 신분으로 불러 조사했습니다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.