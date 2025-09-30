북한, 유엔총회 연설서 "핵무기 절대 내려놓지 않을 것"

큰사진보기 ▲김선경 북한 외무성 부상(오른쪽)이 25일(현지시간) 밤 미국 뉴욕 JFK공항에 도착했다. 김 부상은 29일 뉴욕 유엔본부에서 유엔총회 기조연설자로 나서 북한의 대외정책을 밝힐 예정이다. 2025.9.26 ⓒ 뉴욕=연합뉴스 관련사진보기

북한이 유엔(UN) 총회 연설을 통해 핵을 포기하는 일은 절대 없을 것이라고 재차 강조했다.김선경 북한 외무성 부상은 29일(현지시각) 미국 뉴욕 UN 본부에서 열린 제80차 유엔 총회 고위급 회기 일반토의 연설에서 "우리에게 비핵화라는 것은 곧 주권을 포기하고 생존권을 포기하며 헌법을 어기라는 것과 마찬가지"라면서 "절대로 주권 포기, 생존권 포기, 위헌행위를 하지 않을 것"이라고 밝혔다.지난 2018년 이후 7년 만에 북한 대표가 UN 총회 고위급 회기 연설을 통해 비핵화 불가 방침을 분명히 한 것이다.이날 연설에서 김 부상은 "미국과 동맹 세력은 핵전쟁 연습 선동을 자행하며 조선반도(한반도) 정세를 극도로 긴장시켰다"면서 "조선민주주의인민공화국을 정조준한 한·미·일 군사동맹과 삼각 군사 공조 체제가 보다 공격적이고 침략적인 군사 블록으로 급속히 진화되고 있다"고 주장했다.그러면서 "미국과 동맹국들의 가중되는 침략 위협에 정비례하게 우리 국가의 물리적 전쟁 억제력이 강화되었기에 적국들의 전쟁 도발 의지가 철저히 억제되고 조선반도 지역에서 힘의 균형이 보장되고 있다"며 "우리는 절대로 주권 포기, 생존권 포기, 위헌 행위를 하지 않을 것"이라고 강조했다.미국과 동맹국들의 침략 위협 탓에 핵무기를 보유할 수밖에 없다는 논리를 펼친 것으로, 이재명 대통령이 최근 UN 연설을 통해 밝힌 비핵화 구상을 정면으로 반박한 것이다.앞서 지난 23일 이 대통령은 UN 총회 연설에서 "남북 간 교류·협력을 단계적으로 확대함으로써 한반도에서 지속 가능한 평화의 길을 열어 나가겠다"면서 교류(Exchange), 관계 정상화(Normalization), 비핵화(Denuclearization)를 의미하는 'E.N.D 이니셔티브' 추진을 강조한 바 있다.김 부상은 이날 연설에서 한국을 한 번도 지칭하지 않았다. 대신, '미·한', '미·일·한 동맹', '미국과 동맹세력', '미국과 동맹국들' 등으로 표현했다.김 부상은 또 북미 대화 가능성을 직접 언급하진 않았지만 "우리나라를 존중하고 우호적으로 대하는 나라들과의 다방면적인 교류와 협력을 발전시켜 나갈 것"이라고 언급해 대화의 여지도 남겨 놓았다.