오세훈의 승부수 31만호 공급... 성공할 수 없다

큰사진보기 ▲주택공급 계획 발표하는 오세훈 시장오세훈 서울시장이 29일 서울시청 브리핑룸에서 '신속통합기획(신통기획) 2.0' 추진 계획을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울시가 '신속통합기획(신통기획) 2.0' 추진 계획을 발표했다. 발표에 따르면 절차 간소화, 협의·검증 신속화, 이주 촉진 3대 전략으로 정비사업 속도를 끌어 올린다. 구역지정부터 입주까지 기간을 기존 18.5년에서 12년으로 최대 6.5년 단축하고, 2031년까지 한강벨트 19만8천호를 포함해 주택 총 31만호를 착공한다는 목표다. 사진은 29일 서울 남산에서 내려다 본 한강과 일대 주택. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲주택공급 계획 발표하는 오세훈 시장오세훈 서울시장이 29일 서울시청 브리핑룸에서 '신속통합기획(신통기획) 2.0' 추진 계획을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

오세훈 서울시장이 승부수를 던졌다.정비사업 속도를 대거 끌어올려 6년내 서울에 31만호의 주택을 착공하겠다는 것이 승부수의 골자다. 그 중 이른바 '한강벨트'에 20만호 가까운 주택을 착공하겠다는 것도 눈길을 끈다.문제는 오세훈 시장의 공급대책이 실현가능성도 낮을 뿐 아니라 수다한 부작용을 야기할 가능성이 높다는 데 있다. 역사적으로 봐도 공급대책만으로 부동산 시장을 안정시키는데 성공한 사례는 없다.오세훈의 서울시가 ▲절차 간소화 ▲협의·검증 신속화 ▲이주 촉진 등 3대 전략을 수단으로 하여 정비사업 속도를 높이고 이를 통해 2031년까지 한강벨트 19만 8000호를 포함해 주택 총 31만호를 착공한다는 목표를 내놓았다. 서울시에 따르면 구역지정부터 입주까지 기간을 기존 18.5년에서 12년으로 최대 6.5년 단축하겠다는 것이다.오세훈 서울시장은 29일 시청에서 브리핑을 열고 이런 내용을 골자로 하는 '신속통합기획(신통기획) 2.0' 추진 계획을 발표했다.주지하다시피 오세훈 서울시가 표방하는 신통기획은 민간이 주도하는 정비사업을 공공이 강력하게 지원해 속도를 높이는 것이 핵심이다. 서울시는 그간 신통기획에 더해 정비지수제 폐지, 사업성 보정계수 적용, 정비사업 촉진 방안 등 제도 개선으로 정비사업 기간을 총 5.5년 단축할 수 있게 됐다며 기염을 토한 바 있다.오세훈 서울시는 여기에 더해 '신통기획 2.0'이라는 명칭을 달고 정비사업의 속도를 더 높이겠다고 호언한다. 이를 위한 수단은 각종 절차의 폐지 및 간소화, 부서 간 협의·검증 신속화, 용적률 인센티브 등을 통한 이주 촉진 등이다.오세훈 서울시가 '신통기획 2.0'으로 공급하겠다는 물량은 2031년까지 착공 31만호, 2035년까지 준공 37만 7000호다. 서울시는 강남3구를 포함한 한강 이남 지역의 착공 물량이 16만 8000호이고, 이른바 '한강벨트'는 19만 8000호라고 선전하고 있다.오 시장이 던진 공급대책을 보면 마치 대단한 무언가가 있는 것이라고 착각하기 쉽다. 하지만 조금만 들여다보면 허다한 문제점들이 내장돼 있음을 알 수 있다.먼저 오세훈표 공급대책은 실현가능성이 극히 희박하다. 행정절차 간소화 따위로 사업 속도를 조금 높여준다고 해서 실제로 돌아갈 수 있는 사업장은 드물다.참여연대에 따르면 2025년 9월 5일 기준으로 신통기획 공모 선정지는 1차 21곳, 2차 23곳, 수시 62곳 등 총 106곳이지만, 이 중 구역지정까지 진행된 곳은 26%(28곳)에 불과하다고 한다. 천정부지로 치솟은 공사비 상승, 추가분담금 등에서 기인한 사업성 부족이 발목을 잡은 것이다. 거듭 강조하거니와 인허가, 행정절차 간소화 등은 정비사업에 있어서 지엽말단에 불과하다. 관건은 사업성인데 오세훈표 '신통기획 2.0'이 무슨 재주로 사업성이 떨어지는 사업장의 사업성을 높여준단 말인가?오세훈표 신통기획으로 노후 저렴주택이 격감하는 것도 문제다. 신통기획으로 재건축·재개발 정비사업이 촉진되며 서민들이 사는 연립, 빌라 등의 주거유형은 멸실 되기만 할 뿐 공급은 전혀 되지 않고 있다. 대신 그 자리를 비싼 아파트가 대신하고 있다. 그리하여 서울은 빠르게 중상층 이상만 살 수 있는 도시로 변모 중이다. 저렴주택의 멸실은 필연적으로 그 저렴주택에 살던 사람들을 서울 밖으로 축출하는 결과를 야기 중이다.'신통기획'을 찬성하는 주민들과 반대하는 주민들 사이의 갈등도 예사롭지 않다. 공동체가 파괴되는 중인데 돈 냄새를 맡은 투기세력이 끼어들어 분탕을 치는 사례로 드물지 않게 목격된다.오세훈 시장은 "공급 없이는 문제 풀 수 없는데 정부의 9·7대책은 이미 실패한 공공위주의 방식을 반복하고, 서울 핵심지역에 대한 공급대책이 부족해 시장 안정화 효과를 기대하기가 어렵다"고 지적하면서 "주택시장 안정화의 해법은 단순하다. 시민이 원하는 지역에 충분한 물량을 공급하는 것"이라고 강조했다.그럴싸해 보이는 오 시장의 말은 그러나 역사적으로 봐도 성공한 사례를 찾기 힘든 소리다.대한민국 건국 이래 대규모 주택공급만으로 부동산 시장을 안정시킨 경우는 없었다. 흔히 집값을 안정시킨 주택공급 사례로 꼽히는 1기 신도시 등을 포함한 주택 200만호 건설도 택지소유상한제 등의 토지공개념 3법과 대기업을 상대로 한 비업무용 부동산 매각 등의 강력한 수요억제정책이 동반됐기에 효과를 발휘할 수 있었을 따름이다. 거기에 경기둔화도 한몫했다.시민이 원하는 지역에 충분한 물량을 공급하는 것은 불가능하다. 왜냐하면 모두가 원하는 지역은 한정돼 있고, 투기수요를 만족시킬 수 있는 공급이란 가능하지 않기 때문이다. 기실 공급만을 통한 주택시장 안정은 망상에 가깝다.도리어 '한강벨트' 중심으로 주택을 공급하겠다는 오세훈 시장의 발표는 가뜩이나 뜨거운 '한강벨트'를 펄펄 끓게 할지도 모른다. 게다가 서울시는 성동구와 마포구 등을 토지거래허가구역으로 묶을 계획도 없다고 한다. 이쯤되면 오세훈표 공급대책이 '부동산 시장 안정대책'인지 '부동산 시장 부양대책'인지 혼란스러울 지경이다.