건대 앞 노점상 철거 22일째, 갈등 격화 속 시민사회 '대화 촉구'

서울 광진구 건국대 앞 노점상 철거를 둘러싼 갈등이 22일째 이어지고 있는 가운데, 양측의 입장 차이는 더욱 극명해지고 있다. 광진구청은 "절차적 정당성"을 내세우며 추가 철거 의지를 밝힌 반면, 시민단체들은 "불법·폭력 행정"이라며 강력 반발하고 있다.
지난 8일 새벽 3시 40분경 건국대 전철역 일대에서 벌어진 행정대집행은 그 규모와 방식에서 논란을 불러일으켰다. 김경호 광진구청장이 직접 현장에 나온 이날 철거에는 구청 직원 등 다수가 투입됐다.
빈민해방실천연대 조항아 사무총장은 83개 노점상 중 46개의 노점 마차가 지게차를 동원해 강제 철거됐다고 밝혔다. 하지만 노점상들과 지지 시민들이 트럭 아래로 들어가고 차량 앞에 앉는 등 몸으로 저항하면서 일부 마차는 다시 내려놓아야 했다.
민주노련 최영찬 위원장은 "새벽부터 달려와 끝까지 해준 동지들이 있어 막아낼 수 있었다"며 "민주노련 동지들이 오지 않았다면 아마도 다 철거됐을 것"이라고 당시 상황을 전했다.
광진구청은 9월 24일 공식 브리핑을 통해 철거의 정당성을 주장했다. 구청에 따르면 지난해 5월 도로 불법점유에 대해 원상회복을 문서로 알리고, 10개월이 지나도 이행되지 않아 자진정비 안내와 함께 강제수거 내용의 계고문을 부착했다고 밝혔다.
특히 '심야시간 영장 없는 정비'라는 지적에 대해서는 '도로법' 제74조를 근거로 들며 일반적인 행정대집행 절차를 우회할 수 있는 특례 조항을 내세웠다. 구청은 또 "영세상인, 생계형 노점"이라는 주장에 대해 "사실이 아니다"라며 "한 명이 여러 개의 노점을 운영하는 기업형, 제3자 대리 운영, 전매·전대 행위 등 불법적 행태가 만연했다"고 반박했다.
김경호 광진구청장은 "30년 이상 보도를 불법으로 차지하며 불공정한 경쟁으로 생계를 유지하며 주민들에게 불편을 주고 안전을 위협하는 행위를 더 이상 좌시하지 않겠다"며 남은 곳도 정비하겠다고 밝혔다.
노점상들의 상황은 절박하다. 조항아 사무총장은 "늙은 노점상들의 얼굴을 보면 가슴이 먹먹해진다"며 이들의 어려운 처지를 전했다. 대부분이 고령인 노점상들에게 마차는 생계를 위한 마지막 수단인 경우가 많다. 또한 "건대 앞 노점상분들은 24시간 농성장을 지키고 계신다"면서 "언제 또 마차를 철거할지 모르는 불안감에 연세드신 노점어머님들은 잠도 제대로 주무시지 못하고 야방을 서신다"고 안타까운 상황을 전했다.
갈등이 장기화되는 가운데 시민사회는 대화를 통한 해결을 촉구하고 나섰다. '건대입구역 노점상 생존권 문제 해결을 위한 광진구 공동대책위원회'는 '불법·폭력 행정대집행 자행하는 김경호 구청장 규탄! 건대 노점 생존권 문제 해결을 위한 대화 촉구 서명'을 진행하고 있다. 공동대책위에는 민주노점상전국연합 광성지역연합회, 광진시민사회단체연석회의, 광진주민연대, 진보당 성동광진위원회, 정의당 광진구위원회 등 11개 단체가 참여하고 있다.
공동대책위는 "지난 9월 8일 새벽 광진구청이 법으로 금지된 심야시간에 용역 250명과 공무원 100여 명을 동원해 불법·폭력적으로 강제 철거했다"며 "이 과정에서 폭행과 절도, 주민 모욕까지 자행되었고, 2억 원이 넘는 주민 세금이 폭력 용역 고용에 낭비되었다"고 주장했다. 대책위는 구청 측이 철거 이후에도 주민 면담을 거부하는 등 반민주적 행태를 보였다고 비판했다.
새벽 철거 이후 양측 간 갈등은 해결의 기미를 보이지 않고 있다. 시민단체들은 광진구청 앞에서 항의 방문을 시도했지만, 구청 측이 청사 앞을 차단하고 접근을 막고 있는 상황이다.
한편 지역 주민들의 반응에 대해 양측은 엇갈린 주장을 내놓고 있다. 구청 측은 "'깔끔하니 좋아졌다', '거리가 깨끗해지고 넓어졌다'는 반응이 대다수"라고 주장하지만, 노점상 지지 측은 "생계를 위협받는 서민들의 절규를 외면하고 있다"고 반박하고 있다. 노점상 지지 단체들은 "언제 또다시 기습 철거가 강행될지 모른다"며 지속적인 감시와 대응에 나서겠다는 의지를 보이고 있어, 갈등은 당분간 지속될 것으로 예상된다.
대화 촉구 서명 구글폼: 불법·폭력 행정대집행 자행하는 김경호 구청장 규탄! 건대 노점 생존권 문제 해결을 위한 대화 촉구 서명
