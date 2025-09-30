대구서 장생탄광 희생자 추모제…"유해 발굴·송환 서둘러야"

큰사진보기 ▲장생탄광 희생자 귀향추진단은 29일 오후 대구시의회 3층 회의실에서 희생자 추모제를 지냈다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲장생탄광 희생자 귀향추진단은 29일 오후 대구시의회 회의실에서 희생자 추모제를 지내고 한일 양국 정부에 희생자들의 귀환을 촉구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

일제강점기인 1942년 2월 일본 야마구치현 우베시의 해안가에 있는 조세이탄광(長生炭鑛·장생탄광)에서 수몰사고로 희생된 강제징용 조선인 노동자들을 추모하는 추모제가 대구에서 열렸다.시민단체인 '장생탄광 희생자 귀향추진단'은 장생탄광 갱도 입구가 발견된 지 1년을 맞아 29일 오후 대구시의회에서 추모제를 열고 한일 양국 정부에 조속한 유해 발굴과 봉환을 요구했다.추모제에는 최봉태 귀향추진단 대표와 조덕호 단장을 비롯한 회원들과 육정미 대구시의원, 채영희 10월항쟁유족회 이사장, 임종성 대구경북추모연대 대표, 황순규 진보당 대구시당위원장 등 30여 명이 참석했다.당초 장생탄광 희생자 유족들도 참석할 예정이었으나 이날 부산에서 열린 '2025 강제동원희생자 전국합동위령제'와 일정이 겹쳐 참석하지 못했다. 다만 양현 일본장생탄광희생자 대한민국유족회 회장은 추모사를 보내 마음을 더했다.이철우 경북도지사와 용혜인 기본소득당 대표, 윤종오 진보당 원내대표, 권영국 정의당 대표, 허성무 더불어민주당 의원(경남 창원 성산구) 등은 영상으로 추모사를 보내 희생자들을 추모했다.추모사에서 이철우 경북도지사는 "경북도는 진상 규명과 유해 발굴이 조속히 이루어질 수 있도록 적극 돕겠다"고 약속했고 용혜인 대표는 지난 8월 유골이 발견된 것과 관련 "조속히 가족들의 품으로 돌려보낼 수 있도록 한일 양국 정부가 결단을 내려야 한다"고 촉구했다.윤종오 진보당 원내대표는 "한일 양국 정부는 유골협의체를 즉각 가동해 인도적 책임을 다해야 할 것"이라고 촉구했고 광부의 아들이라고 소개한 권영국 정의당 대표 역시 유골이 조국으로 돌아올 수 있도록 정부의 적극적인 노력을 촉구했다. 허성무 의원은 "장생탄광 희생자는 대구경북 뿐만 아니라 경남에도 있다"며 "경남에서도 관련 조례가 제정될 수 있도록 마음을 모으겠디"고 약속했다.최봉태 대표는 "탄광 갱구가 발견된 게 지난해 9월 25일인데 벌써 1년이 지났다"며 "갱내에 있는 유골들을 수습해 유족들에게 전달되고 추석에 제사를 지낼 수 있도록 해야 하는데 양국 정부의 소극적인 모습 때문에 유족들은 더 슬프고 허탈하다"고 말했다.최 대표는 "최근에는 유골 일부를 수습하는데 성공했는데 DNA 감식을 하면 누구의 유골인지 알 수 있다"며 "83년 만에 해저탄광에서 나왔는데 한국 정치인이 관심도 없다보니 일본 경시청에 보관돼 있는 것 아니냐"고 따졌다.양현 유족회 회장은 "인간이 아닌 소모품 취급을 당하면서 하루하루를 원망과 고통의 지옥 속에 수많은 날들을 보냈다고 생각하니 애통한 마음 뭐라 표현할 수가 없다"며 "이제는 갱도가 열렸고 유골도 발견되었으니 우리가 모시러 가겠다. 우리 함께 고향으로 돌아갑시다"라고 말했다.추진단은 장생탄광 희생자유족회와의 공동선언문을 통해 ▲한국 정부는 유골 수습과 송환, 진상규명과 명예회복을 위한 국가적 대책을 즉각 수립할 것 ▲일본 정부는 희생자 발굴과 송환 과정에 협력할 것 ▲양국 정부는 공동조사단을 구성해 희생자들의 귀향을 신속히 추진할 것 등을 촉구했다.이들은 "정부와 사회, 국제사회와 연대하여 장생탄광 희생자들의 이름을 되찾고 그 넋을 고향으로 모시기 위한 모든 노력을 다할 것"이라며 "희생자들이 조국의 품으로 돌아올 수 있도록 우리는 포기하지 않겠다"고 약속했다.지난 1942년 2월 3일 일본 야마구치현 우베시 해안가에 위치한 해저탄광인 장생탄광 갱도에서 바닷물이 유입되며 조선인 강제징용 노동자 136명을 포함한 183명이 수몰돼 사망했다. 일본 시민단체인 '장생탄광의 수몰사고를 새기는 모임'은 지난해 8월 갱도 입구를 찾았고 올해 8월에는 바닷속 피아(환기구)를 통해 들어가 희생자의 유골로 추정되는 두개골 등 유해를 발견했다.