30일 한일정상회담 ... 평통사 "한일동맹 구축 중단해야"

큰사진보기 ▲부산평화와통일을여는사람들은 9월 29일 낸 자료를 통해 “일본정부는 불법침략 식민지배 사죄하고 배상하라. 한일동맹 구축 중단하라”라고 촉구했다. ⓒ 부산평통사 관련사진보기

AD

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 2차 한일정상회담을 열 예정인 가운데, 부산평화와통일을여는사람들(아래 부산평통사, 대표 강문수‧손기종)는 29일 낸 자료를 통해 "일본정부는 불법침략 식민지배 사죄하고 배상하라. 한일동맹 구축 중단하라"라고 촉구했다.이시바 시게루 총리는 30일 방문해 10월 1일까지 1박 2일 일정으로 방문한다. 한일 정상들은 부산에서 정상회담과 만찬 등 일정을 가질 예정이다.이시바 총리는 지난 7일 사의를 표명했고, 10월 4일 일본 자민당 총재 선거가 치러지면 곧 퇴임하게 된다. 셔틀 외교 차원에서 열리는 이번 정상회담에서는 한일 협력과 한미일 공조 강화 방안이 중점적으로 논의될 전망이다.부산평통사는 입장문을 통해 "지난 8월 23일 한일정상회담은 과거 고노담화(1993년)나 오부치선언(1998년)을 계승하는 내용이 전혀 없이, 식민지배 배상 문제와 관련하여 실망스런 결과를 국민들에게 안겨주었다"라고 설명했다.이어 "일제의 불법 강점과 식민지배에 면죄부를 주었던 박근혜, 윤석열 정권의 대일 굴욕 외교를 이재명 정부가 계승하는 것이라는 비판을 면할 수 없는 회담이었다"라며 "또한 한미일 공조를 바탕으로 안보리 대북제재 결의 이행을 강조함으로써 남북관계 진전에도 실망스러운 결과였다"라고 덧붙였다.이들은 "일본의 불법적 식민지배 문제의 해결 없이 미래지향적인 한일관계는 절대 불가능하다"라며 "부산 한일정상회담에서는 이에 대한 전향적인 입장이 발표되어야 할 것이다. 과거를 직시하지 않고 미래로 나아간다면 남는 것은 오로지 한일군사협력 뿐이다"라고 밝혔다.부산평통사는 "한일군사협력은 정보-작전-군수협력을 통해 완성되는 한일동맹 구축으로 나아가고 있다. 이재명 대통령은 '외국 군대가 없으면 자주국방이 불가능한 것처럼 생각하는 일각의 굴종적 사고'를 비판했는데, 동맹이야말로 외국 군대의 존재를 허용하는 것"이라며 "한일동맹은 침략과 식민 지배의 죄과를 범한, 그리고 다시 이를 도모하는 외세와 손잡고 동족인 북한과 대결하겠다는 것이다. 또한 한반도 평화통일에 결정적 장애가 될 신냉전구도의 한 축이 되는 한미일동맹 강화를 위한 것이다"라고 강조했다.부산평통사는 이번 부산 한일정상회담을 맞아 일본의 불법침략과 식민지배에 대한 사죄와 배상을 촉구하고 한일동맹 구축 중단을 촉구하는 1인시위를 전개하겠다고 밝혔다.