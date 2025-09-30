1.8평의 아이러니, 권력과 정의 없는 공간

큰사진보기 ▲윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 첫 공판에 출석하고 있다. 형사 법정에서 윤 전 대통령의 모습이 공개된 것은 지난 4월 내란 사건 재판 이후 약 5개월 만이다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

세상에는 권력을 손쉽게 휘두르며 자신만의 정의를 마음대로 재단해 온 이들이 있다. 그리고 그 권력은 때로는 사람의 자유를, 때로는 삶의 존엄을 짓밟는다. 대한민국의 전직 대통령, 윤석열을 떠올릴 때, 떠오르는 이미지는 바로 그런 권력의 남용이다. 그는 검찰총장 시절 그리고 대통령 재임 중, 법과 정의의 이름을 빌려 수많은 사람을 압박하고 구속하며, 사회적 위치와 권력의 차이를 이용해 자신에게 불리한 모든 것을 억누르는 데 주저하지 않았다.윤석열이 권력을 행사하던 방식은 단순한 직무 수행을 넘어, 한 사람의 인생을 재단하는 도구로 작동했다. 그의 손끝에서 발급된 구속영장 청구와 기소 결정들은 종종 논란의 중심에 섰고, 사회적 공정성과 정의를 요구하는 목소리들을 억누르는 힘으로 작동했다.이제 그는 자신이 권력을 휘두르던 바로 그 법 앞에서, 협박과 코미디의 주인공으로 서 있다. "보석을 받아주면 재판에 나오겠다"는 발언은 단순한 권리 주장이 아니다. 그것은 좁은 1.8평의 공간 안에서 자신의 힘을 잃은 자가 내뱉는 권력의 잔재와 허영심이 섞인 협박이다. 권력의 위치에 있을 때는 다른 사람의 자유를 찍어 누르던 자가, 이제 스스로 그 공간 속에서 권력의 허상을 마주하며, 코미디적 아이러니를 연기하게 된다.그 좁은 방은 단순히 힘들고 불편한 공간이 아니다. 그것은 그동안 남용했던 권력의 대가를 직시하게 만드는 교실이다. 억울하게 구속된 사람들의 신음, 허위와 과장으로 뒤덮인 권력의 그림자, 이제 모두 그 좁은 공간 안에서 되돌아온다. 그가 무심히 던진 구속 영장들이 자신에게 돌아오는 순간, 아이러니는 극에 달한다.역사는 윤석열과 같은 권력자의 행동을 가감 없이 기록한다. 검찰총장 시절, 그는 자신에게 유리한 사건과 불리한 사건을 분류하며 법을 적용했고, 사회적 논란 속에서 권력의 편에 서는 판단을 반복했다. 대통령으로서의 임기 동안에도, 권력의 집중과 통제는 계속되었다. 이런 행태는 단순한 정치적 판단이 아닌, 권력 남용과 권위주의적 성향의 발현이었다. 권력의 힘으로 사회를 재단하고, 다른 이들의 자유와 권리를 재는 도구로 법을 사용한 경험은, 그에게 인간적 공감보다는 권력의 쾌감을 안겨주었을 것이다.그러나 권력은 영원하지 않다. 권력을 남용하며 남긴 그림자는 결국 자신에게 되돌아온다. 좁은 감옥 안의 1.8평 공간은 그가 남긴 그림자와 맞닿아 있으며, 스스로 뿌린 불의와 억압의 대가를 직시하게 한다. 이 공간 안에서의 불편은 단순한 물리적 고통이 아니다. 그것은 권력의 허상, 정의 없는 권력의 무거움 그리고 권력 남용으로 인해 발생한 사회적 상처를 마주하는 시간이다.윤석열이 좁은 공간 속에서 느끼는 불편과 아이러니는 비로소, 수많은 사람들이 경험한 공포와 고통을 조금이나마 이해하게 만드는 최소한의 장치일 수 있다. 그러나 그 이해가 진정한 반성으로 이어질지는 미지수다. 권력을 쥐고 있을 때, 그는 다른 사람의 자유를 경시했고, 법을 자신의 편으로 휘두르는 데 익숙했다. 이제 그 권력이 사라진 공간에서, 그는 과거 자신이 내렸던 결정들과 구속된 이들의 삶, 억울하게 지켜야 했던 정의의 무게를 마주하게 된다.좁은 1.8평의 공간은 권력의 허상과 아이러니를 동시에 드러낸다. 권력을 남용하던 자가, 이제 그 권력에서 내려오면서 처음으로 권력의 무게를 체감하는 장면은 씁쓸하다. 그러나 그것은 단순한 개인의 체험을 넘어, 사회적 메시지를 담고 있다. 권력의 위치에 있을 때는 정의를 외치고 법을 휘두르던 자도, 권력에서 내려오면 결국 법과 정의 앞에 평등하게 서게 된다는 사실이다.세상은 여전히 그를 바라보고, 역사는 그의 권력 남용을 기억하며 평가할 것이다. 좁은 방 안에서의 코미디가 아무리 화려해도, 그가 스스로 뿌린 그림자는 지워지지 않는다. 아이러니하게도, 그 좁은 1.8평 안에서 윤석열이 느끼는 고통과 부조리야말로, 그가 평생 무시해 온 정의 없는 권력의 무게와 맞닿아 있다. 그리고 그 무게를 이해하지 못한 채, 그는 과거의 권력을 향한 집착과 협박의 습관을 버리지 못할 것이다.권력의 자리에 있을 때는 다른 사람의 자유와 존엄을 발밑에 두고, 법을 자기 편으로 휘두르던 사람. 그가 이제 맞이한 좁은 공간은 정의 없는 권력의 실체와 자기 자신이 얼마나 우스꽝스러운 존재였는지를 마주하게 하는, 역사와 세상의 심판장이다. 결국 좁은 1.8평 안에서 윤석열이 경험하는 아이러니야말로, 그가 만들어온 권력의 그림자와 세계가 남긴 씁쓸하고도 냉정한 기록일 것이다.이 좁디좁은 1.8평의 공간은 단순한 구금의 장소가 아니다. 그것은 사회와 역사 앞에서 정의가 왜 중요한지를 상기시키는 살아 있는 증거이며, 권력의 허영과 남용이 어떤 결과를 초래하는지 웅변하는 재판정과도 같다. 한때는 국가의 이름으로 타인을 단죄하던 자리가, 이제는 자신을 성찰하고 심판받는 자리로 변해버린 것이다.아이러니하게도, 세상의 넓은 무대 위에서 거침없이 휘두르던 권력이 이제는 차갑고 답답한 벽 안에 갇혀 있다. 그 불편과 고통은 단순히 개인적 불행이 아니라, 권력의 본질과 그 위험성을 드러내는 역사의 풍자다. 좁은 1.8평의 고통은 세상의 웃음으로 이어지고, 역사의 재단 위에 올려진다.그는 이제 피할 수 없다. 정의를 외면하고, 권력을 사유화하며, 타인의 고통을 외면한 결과가 어떻게 돌아오는지를, 뼈저리게 느낄 수밖에 없다. 이 1.8평은 단지 한 사람의 감금 공간이 아니라, 모든 이들에게 던지는 묵직한 물음이다.[詩]-박철"힘들다"라 말하는 너,쇠창살 1.8평 안에서 떨고 있단다.그 좁은 공간이 낯설어서,네가 감옥에 보낸 수많은 사람들그 무거운 공기를 알기나 했겠니?권력의 손끝에서 자유를 찍어 누르던 자,구속을 손쉽게 내리던 자,이제 법원 앞에서 협박을 늘어놓는다."보석 받아주면 재판에 나오겠다"그건 권력이 아니라 협박,그 좁은 방 안에서 코미디를 연기하는희극의 주인공일 뿐이다.감옥은 힘들게 하기 위해 있는 것이 아니다.그 좁은 방은 권력을 남용한 자에게스스로 뿌린 불의의 대가를 깨닫게 하기 위해 있다.네가 무심히 던진 구속영장,억울하게 갇힌 이들의 신음,이제 모두 네 발끝에서 되돌아오리라.영구히 구속되어라,쇠창살과 벽,그리고 스스로 뿌린 그림자와협박으로 얼룩진 손끝을 마주하게.좁은 방 안에서 아이러니의 무게를진정으로 알게 되리라.그 작은 공간 속에서,너는 비로소 권력의 허상과정의 없는 권력의 무거움을 배우게 되리라.아이러니하게도네가 갇힌 그 1.8평 안에서세상은 너를 바라보며 웃고,역사는 너를 재단하리라.