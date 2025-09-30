메뉴 건너뛰기

일본 전역 2000km, 독립투사의 길을 걷다

25.09.30 10:05최종 업데이트 25.09.30 10:06

일본 전역 2000km, 독립투사의 길을 걷다

김종훈 기자 북콘서트, 서산서 열려… 발로 걸어 기록한 독립운동의 흔적에 시민들 숙연

김종훈 기자
김종훈 기자 ⓒ 김선영

지난 9월 27일 토요일 오후 5시, 서산시대 사무실에서 김종훈 오마이뉴스 기자의 강연회 〈항일로드 2000Km〉 북콘서트가 열렸다. 이번 행사는 서산 태안 촛불행동이 주관해 마련됐으며, 시민 20여 명이 참여했다.

김 기자는 최근 출간한 저서 <항일로드 2000Km — 광복 80주년, 일본에서 다시 만난 독립투사들>을 중심으로 일본 전역을 직접 걸으며 기록한 독립운동가들의 발자취를 생생하게 전했다. 그는 나가사키, 후쿠오카, 오사카, 도쿄 등 10여 개 도시의 항일 현장을 답사하며 윤봉길, 윤동주, 백정기 등 잘 알려진 독립운동가뿐 아니라 이름조차 남기지 못한 무명 희생자들의 삶을 되살려냈다.

강연에서 김 기자는 "역사는 책 속에만 있는 것이 아니라 우리가 직접 밟고 느껴야 하는 현장에도 있다"라며, "이번 여정은 잊힌 이름들을 불러내고, 일본 곳곳에 남은 항일 흔적을 오늘에 되살리는 작업이었다"라고 강조했다.

이번 행사를 주관한 서산 태안 촛불행동은 최근 윤석열 대통령 탄핵 집회를 서산·태안·당진 지역에서 주도해 온 단체다. 촛불행동은 이번 북콘서트를 통해 단순한 강연을 넘어 지역민들이 역사 문제를 함께 토론하고 성찰하는 자리를 마련했다. 촛불행동 관계자는 "역사 강의를 통해 과거를 돌아보면서 오늘의 민주주의 문제도 함께 성찰할 수 있었다"며 "앞으로도 지역에서 의미 있는 시민 토론의 장을 계속 만들어 가겠다"고 밝혔다.

김종훈 기자 북콘서트
김종훈 기자 북콘서트 ⓒ 김선영

참석자들은 강연 후 질의응답과 자유 토론 시간을 통해 책에서 다루지 못한 현장 이야기와 오늘날 한일 관계 속에서의 역사 기억 문제를 나눴다. 기자의 열정은 광복 이후 잊혀서는 안 되는 순국 열사와 의사들의 죽음을 되새기게 했고, 그 희생이 헛되지 않았음을 확인하며 오늘 우리가 존재하는 이유에 깊은 의미를 부여했다. 강연 내내 참석자들은 마치 영화처럼 펼쳐지는 생생한 역사 장면 앞에서 탄식을 금치 못했고, 너무도 젊은 나이에 삶을 마감한 이들의 죽음 앞에 숙연히 고개를 떨구기도 했다.

강의 말미에는 문수기 의원이 자리해 "〈항일로드 2000㎞〉가 청소년들에게 민족의식과 애국심을 고취하는 계기가 될 수 있도록, 수학여행지로 적극 활용되도록 건의해보겠다"라고 말했다.

이번 북콘서트는 단순한 강연을 넘어 깊은 감동을 남겼다. 직접 발로 현장을 누비며 술 한 잔을 올리며 독립운동가들의 넋을 기린 김 기자의 열정은 놀라움을 자아냈다. 무엇보다 지역 시민들이 함께 모여 역사를 되새기고 교감한 순간이었기에, 그 울림은 더욱 컸다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.


