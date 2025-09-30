전교조 지키기 위해 뛰쳐나온 학생들, 이들은 왜 잊혔나

큰사진보기 ▲전교조 대회최종락은 공장을 다니고 지역 운동을 하면서도 전교조 대회가 열리면 자주 참여하고 사진을 촬영해 주고 선생님들과 인사를 나눴다 ⓒ 최종락 관련사진보기

"종락아, 이 환경이 누가 좋다고 하겠냐. 너는 여기가 아닌 다른 걸 선택할 수 있을지 몰라. 근데 여기 있는 네 동료들을 봐. 여기 아니면 갈 곳이 없는데, 소문 나버리면..."

"나는 고등학교라도 다녀봤잖아요. 거기 있는 동료들은 다 생계 때문에 중학교 마치고 온 거였어요. 내가 무슨 학출도 아닌데 '편한 놈'이었더라고요."

큰사진보기 ▲청계피복 풍물패고등학교 퇴학 후 청계피복에서 일하며 풍물패 활동을 했다 ⓒ 최종락 관련사진보기

"고등학교 때 꿈꾸던 세상은 그랬거든요. 10년, 20년 후에 내 자녀들한테 이 현실은 물려주지 말자. 전교조 합법화되면 20년 후면 세상이 바뀌어 있을 거야."

"공부 못하면 인간 대접 못 받는 게 당연하다고 여겼던 시절이예요. 그런데 전교조는 참교육을 말했잖아요. '사람이 중요하다, 공부가 전부가 아니다.' 학생들은 상위 3% 아이어도 나도 존중받을 인격체구나', '나도 소리낼 수 있는 사람이구나'라는 인식이 열린 거라고 봐요."

"저같은 학생들은 로봇트가 되는 교육이 아니라 전인교육을 요구했잖아요. 근데 전교조가 하겠다니까. 전교조를 통해 학교를 바꿀 수 있겠다고 생각했었어요. 많은 학생들이 열광할 수 밖에 없었어요."

큰사진보기 ▲중고생 전교조 지지투쟁 사례집1989년 전교조가 출범하던 해 전국적으로 47만여명의 중고생이 수업거부, 점거농성, 단식 등으로 전교조 사수 투쟁을 벌였다. 고등학생운동을 하는 공개단체 KSCM에서는 1989년 학생들의 전교조 지지투쟁을 사례를 조사해서 자료집을 발간했다. ⓒ KSCM 관련사진보기

"교육의 주체가 교사, 학부모, 학생라면서 학생들이 그토록 어렵게 투쟁했는데 어떻게 그 기록은 전혀 없느냐?"

큰사진보기 ▲전교조 교사대회전교조교사대회에 가서 찍은 사진. 집회에서 깃발만 보여도 찾아가서 인사를 나누고 사진을 찍었다 ⓒ 최종락 관련사진보기

"신민당사 점거 할 때 동네 창피하다는 이장님 손에 이끌려서 어머니가 오셨는데, 딱 한마디 하고 가셨어요. 내가 아들 종락이 아는데, 나쁜짓 할 놈 아니다.'"

"이제는 광주도 다시 가고, 최덕수열사 추모제도 가서 제가 갖고 있는 자료들도 전해주려고요."

1988년 전북정읍 배영고 2학년 최종락은 우연히 망월동 묘역을 통해 광주의 진실을 알게 됐다. 기존 세계관이 무너졌다. "'광주학살'을 알고 아무것도 안 하면 미쳐버릴 것 같았어요."배영고 졸업생이자 단국대 학생이던 최덕수 열사가 외친 광주학살 진상규명의 뜻을 이어가겠다고 결심했다. 교사들에게 "온몸에 피가 흥건하도록" 두들겨 맞으면서도 열사의 추모제를 개최하고, 학생 200여 명과 함께 망월동 묘역을 찾았다고등학교 3학년이던 1989년 여름 전교조에 가입한 교사들이 해임됐다. 11일간 수업거부, 평민당사 점거, 분신 시도까지 했다."''광주학살'을 알았기 때문에 전교조 투쟁도 할 수 있었어요." 세상이 무언가 잘못됐고 "공부 못하면 가난한 게 당연하다는 믿음도 틀렸"다는 것을 알게 됐기 때문이다. 하지만 끝내 전교조 교사는 지키지 못했고 기무사에 연행되고 취조를 견뎌야 했다. 그리고 고등학교 3학년 가을 퇴학 당했다.미련 없이 학교를 떠났다. 어차피 진실을 가르치지 않는 학교가 의미 없다고 여겼다. 노동운동을 하고 싶었다. 서울로 상경해 청계피복노동조합을 찾았다. 재단 보조로 일을 시작했다. 일부러 곰팡이가 많이 피고 열악한 공장에서 일했다. 몇 달 후 동료들에게 공장에 문제를 제기하자고 했다. 한 동료가 말했다.사실 당시 열악했던 노동 환경과 적은 월급보다 충격적이었던 것은 함께 일하는 동료들의 배경이었다.그래서 동료의 말에 빠르게 수긍할 수 있었다. "나는 뭔가 기획하듯 만들려 했고, 이들처럼 절실함은 없구나. 내가 정말 이거 아니면 죽을 것 같은 마음으로 뭔가를 해야 되는데, 어설프게 하려고 했구나."그는 조직적인 활동을 만들기 보다는 묵묵히 공장을 다니며, 청계피복노조 풍물패 활동에 집중하는 몇 년을 보냈다. 봉제 공장의 열악한 환경에서 얻은 디스크가 심각해졌다. 허리를 덜 구부려도 되는 원단 가게 점원으로 직장을 옮겼다. 하지만 결국 수술을 하며 그마저도 그만둬야 했다.건강은 조금 회복했으나 노동 현장으로 다시 가긴 무리였다. "노동 현장에 못 가니까, 노동운동을 못 하잖아요. 그래서 선택한 게 2000년 민주노동당에 가입하는 거였어요. 노동자가 정치 권력의 주인으로 나가게 되면 세상이 바뀌는데, 내가 할 수 있는 건 지역 사회에서 할 수 있는 일이라고 생각했어요."민주노동당에서 10년간 활동하며 지역위원회 책임자 역할을 열심히 했다. 그 시기 아이도 태어났고, 학부모로서 다시 교육에 관심 갖게 되었다. '좋은 엄마아빠 모임'을 만들었다. 처음에는 지역 민주노동당 당원 학부모들끼리 "우리도 학교의 주체로서 참여하자"는 취지에서 시작되었으나, 아이들과 함께하는 견학 프로그램 등이 입소문이 났다. 빌라를 얻어 공간을 마련하고, 맞벌이 부모를 위한 방과 후 교실을 운영하며 아이들을 돌봤다. '일상이 되는 운동'을 실현한 방식이었다.그는 활동을 하며 수없이 전교조 문을 두드렸다. 좋은 엄마아빠 모임을 할 때였다. "아이들이 무기 장난감을 가져오면 평화 선물로 바꿔주는 운동을 했거든요. 그때 반응이 엄청 좋았어요. 신문에도 나올 정도로. 그래서 지역 전교조에 같이 해보자고 제안했는데 '역량이 안 된다'고 거절 하더라고요."그 이후에도 아이가 학교 가면 어떻게 학부모 역할을 해야 하는지 난감하고 어렵게 느끼는 경우가 많으니 '예비 학부모 교실'을 같이 열어보자고 제안했다. 이 또한 거절 당했다. 학교운영위원을 2년 하는 동안에도 전교조 선생님을 만나는 건 어려웠고, 아쉬웠다.그러나 학부모가 되어 마주한 현실은 절망스러웠다. "전교조는 합법화 됐지만, 교육 현실이 과연 30몇 년 전보다 바뀌었나? 30년 전만 해도 노력하면 용은 났지만 이제는 용은 고사하고...지금은 90% 이상 아이들이 더 살기 어려워졌어요. 더 절망적이고."물론 좋아진 것도 있다는 것을 안다. "온 몸에 피가 흥건할 만큼 맞는 일은 이제 없죠. 그런 체벌은 사라졌으니 좋아진 것도 분명 있어요."1989년 19살 최종락은 그야말로 그는 목숨 걸고 전교조 사수 투쟁을 벌였다. 전교조가 출범하던 그해, 전국적으로 47만 명의 중고생이 참교육과 전교조를 지키기 위해 싸웠다. 이후 대구 경화여고 학생 김수경, 전남 보성고 학생 김철수가 열사가 되기도 했다. 당시 참교육과 전교조는 무엇이었을까.전교조에 대한 그의 애정은 깊고 깊었다. "제가 40살 될 때까지는 집회 나가면 항상 전교조 깃발을 찾아갔어요. 선생님들 만나서 인사드리고, 매향리 투쟁할 때도 그랬고. 이제 그 선생님들 다 퇴직하셨죠."전교조가 10년 차, 20년 차, 30년 차가 될 때마다 찾아가 봤다. "혹시 전교조 역사 기록에 제자들에 대한 이야기는 있나?" 그가 들은 대답은 항상 "없다"였다.그는 전교조 사수를 위해 싸웠던 전국의 수십만 학생들의 존재를 제대로 기록하지 않은 것에 분통을 터트렸다. 하루는 전교조 전북지부에 찾아가서 "과거에 뭐 좀 했다고 티내려 온 거 아니냐는 오해 받을까 봐" 하지 못하던 말을 했다.그의 말은 전교조에 대한 비난이라기 보다는 깊은 비통함이었다. 자신의 목숨과 바꿀 만큼 중요하다고 여겼던 조직이었다. 고등학생운동을 했던 학생들은 전교조를 학교와 교육을 바꿔갈 '동지'로 여겼지만 현실은 달랐다.물론 이는 비단 전교조 만의 문제가 아니다. 10대를 정치적 주체로 인정하고 싶어하지 않는 우리 사회 구조적 문제에 기인한다. 그럼에도 많은 고운 출신들은 전교조에 대해 애증을 가질 수 밖에 없다. 전교조가 합법화 되며 해직된 교사들은 학교로 돌아갔으나, 그 교사들을 지키려다 퇴학 당한 학생들은 돌아가지 못했다는 것을 전교조조차도 잊은 건 아닐까. 학생들의 전교조에 대한 '동지애'는 철저한 외사랑이었던 것일까.그에게 고등학교 때의 경험이 없었다면 어땠을까. "'무능과 부족함 자책하며 나는 패배자야'라며 살았을 거예요. 영화 <트루먼 쇼>처럼 내가 지금 어떻게 살고 있는지도 모르고, 내 의지와 상관없이 만들어 놓은 무대에서 살았을 거예요"라고 말한다.자신의 삶을 돌아보며 복잡한 미소를 지었다. "시골 농부의 늦둥이로 태어난 아무것도 모르던 놈이 광주 5.18을 접하고 눈이 뒤집어져서… 그때 그 1년은 우리 부모한테는 지옥이었을 거예요. 형사들은 하루가 멀다 하고 집에 찾아오지 나중엔 퇴학까지 당했지." 하지만 부모님은 한번도 나무라지 않으셨다고 한다.고등학생 시절의 그 모든 것이 지금의 최종락을 만들었을 것이다. "지금 생각해도 그때의 내가 참 놀라워요. 죽은 자가 산 자를 살린다는데 광주 5.18이 저를 살린 거죠 "그럼에도 5.18 신묘역 생기고 그는 오랫동안 광주에 가지 않고 있다. 5.18 정신을 계승하기 보다는 국가의 형식적 기념식이 되어 버린 것을 용납하기 어려웠다. "광주5.18 진짜 뜻을 이어받고 이어받는 거라면 지금 세상하고는 달라야 하잖아요. 5.18에는 전두환 타도만이 아니라 노동 해방도 있을 것이고, 아이들을 그런 경쟁에 내몰지 말라는 의미도 있을 것이고. 그런데 형식적인 국가 기념식으로만 되어 있네요."최덕수 열사 추모제도 제도화 돼버린 이후 잘 가지 않고 있다. "최덕수 열사 추모제를 정읍시 예산 받아서 하더라고요. 기념사는 배영고 이사장 아들이 해요."2025년 12월 3일 비상계엄이라는 역사적 역류를 목도하며, 형식적 기념일조차 의미가 있는 게 아닐까라는 생각을 하고 있다. "계엄이 눈앞에서 벌어지니까 옛날을 기억하잖아요. 국가 기념식을 통해서나마 젊은이들도 과거의 고통을 알고 있었으니까 거리로 쏟아져 나올 수 있었"다고 했다. "계엄의 두려움을 알기에 막아낼 수 있었던 것"이라고 말이다.지금도 그는 노동조합 활동을 하고 있다. 몸이 아파서 예전만큼 활발한 활동은 못 하지만, 고등학교 때 시작된 그 의지는 여전하다. 정의에 대한 갈망, 세상을 바꾸고자 하는 의지, 그리고 무엇보다 '절실함'의 중요성을 아는 사람으로 살고 있는 것으로 보였다.그는 고2 때 "최덕수 열사 선배의 뜻을 이어받자!"는 구호를 시작으로 운동을 시작했다. 그리고 내내 그렇게 살고 있는 것으로 보였다.그는 인터뷰 말미에 말했다. "그 누구도 나에게 물어 본 사람이 없었어요. 선생님이 37년 만에 처음이에요." 최종락의 증언은 10대 고운 활동가 개인의 투쟁기를 넘어, 민주화운동사의 빈틈을 메우는 기록이다. 10대의 투쟁을 기록하고 기억하고 싶어하지 않는 우리 사회의 의식적 무의식적 욕망을 면밀히 살펴보는 게 필요하다. "역사가 기록되고 전승 되지 않았다면 12.3계엄을 피 흘리지 않고 막을 수 없었을 것"이라던 그의 말은 12.3계엄에만 해당하는 말은 아니다.