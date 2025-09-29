이천시, 반려동물 테마파크 조성 본격화

큰사진보기 ▲경기도 이천시가 반려동물과 반려인, 비반려인이 함께 어울릴 수 있는 복합문화공간 ‘반려동물 테마파크’ 조성에 본격 착수했다. ⓒ 이천시 관련사진보기

경기도 이천시가 반려동물과 반려인, 비반려인이 함께 어울릴 수 있는 복합문화공간 '반려동물 테마파크' 조성에 본격 착수했다. 시는 최근 율면 월포리 일원에 대한 설계 용역을 시작했으며, 29일 착수보고회를 통해 사업 방향과 세부 내용을 공개하고 다양한 의견을 수렴했다.착수보고회에는 김경희 이천시장과 관련 부서 공무원, 전문가, 지역 주민 등이 참석했다. 이 자리에서는 테마파크 추진 계획과 함께 '이천 펫축제' 설문조사 결과, 반려인 인터뷰 영상 등이 소개되었으며, 참석자들은 다양한 의견을 제시했다. 시는 이를 검토해 향후 계획에 반영할 예정이다. 오는 11월에는 율면 주민 대상 설명회도 열릴 예정이다.테마파크는 율면 월포리 산 28-2번지 외 일원 약 9만㎡ 부지에 조성되며, 단순한 놀이공간을 넘어 반려동물과 보호자가 함께 체류하며 문화·교육 활동까지 가능한 복합문화공간으로 개발된다. 주요 시설은 △캠핑장과 산책로 등 체류형 휴양 공간 △놀이터, 어질리티 시설, 도그쇼 공연장, 다목적 광장 등 문화 공간 △관리동과 주차장 등 편의시설로 구성된다.이천시는 매년 도자예술촌에서 개최되는 '이천 펫축제'의 경험을 바탕으로, 테마파크 내 잔디광장과 대형 주차장 등 축제 연계 기반시설도 함께 조성할 계획이다. 또한 야외 공연장 설치, 유치원·초등학생 대상 견학 프로그램, 펫티켓 교육 등도 검토 중이다.시는 설계 용역 과정에서 시민 여론조사, 전문가 자문, 지역 주민 의견을 적극 반영해 세부 시설 계획을 구체화할 방침이다. 특히 지역 주민의 불편을 최소화하고 지역 여건에 맞춘 균형 있는 개발을 추진할 계획이다.김경희 시장은 "반려동물 테마파크는 이천시가 반려동물 문화와 산업을 선도하는 도시로 도약하는 계기가 될 것"이라며 "시민 여러분의 많은 관심과 11월 주민 설명회 참여를 부탁드린다"고 말했다.