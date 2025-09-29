응급의료인 만난 이 대통령 "의료대란 과정에서 너무 고생 많았다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 서울 중구 국립중앙의료원에서 열린 응급의료현장 간담회에서 발언하고 있다. 2025.09.29 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 추석 연휴를 앞두고 서울 중구 국립중앙의료원을 방문해 간담회장으로 이동하고 있다. 왼쪽부터 서길준 국립중앙의료원 원장, 이재명 대통령, 정은경 복지부 장관. 2025.9.29 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 29일 오후 서울 중구 국립중앙의료원에서 현장 간담회를 열고 응급의료 현장에서 뛰고 있는 의료진들의 헌신과 노고를 높게 평가했다. 이날 간담회는 추석 연휴를 앞두고 응급의료 현장을 점검하고 공공의료 현장의 목소리를 청취하기 위해 마련됐다.이 대통령은 먼저 "국민의 건강과 생명을 지키는 현장에서 너무 고생이 많으시다"면서 "우리 국민들의 의료에 대한 신뢰도가 매우 높고 또 여러분의 역할도 매우 크다"고 밝혔다.특히 "의료대란 과정에서 여러분도 마음고생, 몸고생이 너무 많았다"며 의료현장을 꿋꿋이 지켜온 의료인들의 노고를 위로했다.이에 대해 이 대통령은 "지금도 상황이 다 완전히 해결된 것은 아닌 것 같지만 많은 것들이 정상으로 돌아오고 있는 것 같아서 다행스럽게 생각한다"며 "응급실 뺑뺑이라는 현상이 (지금은) 어떤지는 잘 모르겠는데, 제가 체감하기로는 항의나 제보 등이 많이 줄어든 것으로 봐서 조금 개선된 것 같다"고도 했다."대한민국은 공공의료 비중이 여러 가지 기준으로 매우 부족한 나라에 속하는데도 의료 보장 체제가 전 세계에서 아주 으뜸으로 쳐지고 있고 우리 국민들이 받는 의료 혜택이 상당히 크다"면서 그 이유 중 하나는 의료인들의 헌신과 희생 덕이라고도 말했다.이와 관련 이 대통령은 "어려운 환경 속에서 국민들의 의료 보장 수준이 높은 것은 의료인들의 헌신과 희생이 상당히 기반이 됐다는 얘기도 타당성이 있다"며 "지금 당장은 공공의료를 확충하고 지역의료·필수의료의 부족한 부분들을 채우는 게 중요할 것 같다"고 말했다.아울러 "일단은 이번 추석 연휴를 맞이해서 응급의료 상황이 어떤지 여러분의 의견도 한번 들어보고 싶다"면서 "특히 공공의료에 종사하시는 여러분, 정말로 고생이 많으신데 국민의 의료를 책임지는 사람으로서 매우 감사하게 생각한다. 고맙다"고 덧붙였다.