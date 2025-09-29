경기 광주시, 추석 맞아 고립가구에 국물 요리 키트 지원

큰사진보기 ▲경기 광주시는 민족 최대 명절인 추석을 맞아 지역 내 고독사 위험이 있거나 사회적 고립이 우려되는 1인 중장년 및 노년 가구 95세대에 ‘추석 특집 끼니 키트’를 전달한다고 29일 밝혔다. ⓒ 광주시 관련사진보기

경기 광주시는 민족 최대 명절인 추석을 맞아 지역 내 고독사 위험이 있거나 사회적 고립이 우려되는 1인 중장년 및 노년 가구 95세대에 '추석 특집 끼니 키트'를 전달한다고 29일 밝혔다.'끼니 키트 지원 사업'은 고령화와 1인 가구 증가로 높아지는 고독사 위험에 대응하기 위해 추진 중인 것으로 정기적인 식사 지원을 통해 대상자의 영양 상태를 개선하고 건강한 식생활을 돕는 걸 목표로 한다.이번 추석에는 기존에 제공하던 '나물밥 한 끼' 기본 구성에 더해 전통 국물 요리로 구성된 '컵 쿡 에브리데이 세트'가 추가된다. 컵 쿡 세트는 한국인의 대표 국물 음식인 미역국, 콩나물국, 된장국 등으로 마련돼 명절의 따뜻한 맛과 온기를 전한다.㈜잇더컴퍼니 김봉근·이유경 공동대표는 "K-푸드의 근간인 따뜻한 정(情)과 손맛을 담은 'K-콘텐츠 푸드'를 통해 한 끼의 나눔이 이웃과 사회를 연결하는 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 특성에 맞춘 맞춤형 먹거리 나눔 사례를 확산해 나가겠다"고 말했다.이에 대해 방세환 시장은 "추석 특집 끼니 키트가 사회적 고립 가구에 작은 위로와 따뜻한 명절 분위기를 전하길 바란다"며 "앞으로도 지방자치단체와 기업이 함께하는 고독사 예방 사업을 지속적으로 발굴·확대 하겠다"고 밝혔다.한편, 광주시는 ㈜잇더컴퍼니와의 업무협약을 통해 지난해 10월부터 1인 중장년 및 노년 가구에 2~4인용 솥 밥 밀키트와 월별 요리 재료를 정기적으로 지원해 오고 있다. 시는 이번 추석 특집 사업을 계기로 1인 가구를 위한 '끼니 포켓 전용 솥 밥'과 '컵 쿡 세트'를 새롭게 선보여 지속적인 건강식 지원을 이어갈 예정이다.