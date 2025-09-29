무안군수 "군공항 이전 TF 참여 당연... 군민 설득 명분 절실"

김산 전남 무안군수는 29일 광주 군(軍)공항 이전 문제와 관련해 "대통령실이 주관하는 군공항 이전을 위한 6자 TF(특별기구)에 무안군이 참여한다는 것은 일관된 입장"이라고 밝혔다.
김 군수는 이날 배포한 입장문에서 "지난 6월 이재명 대통령이 주재한 타운홀 미팅 다음날, 무안군은 '대통령실 직속 6자 TF 구성원으로 참여해 군 공항 이전 쟁점에 대해 군민 목소리를 적극 대변하겠다'고 분명히 밝혔다"며 이 같이 언급했다.
김산 "6자 TF 참여하는데, 참여 촉구... 무슨 의도냐"
김 군수는 "그럼에도 전라남도를 비롯한 군 공항을 찬성하는 사회단체 등에서 입장문을 통해 무안군에 6자 TF팀 참여를 촉구한다는 것은 '어불성설'"이라며, 전남도를 향해 불편한 심경을 드러냈다.
김 군수는 대통령실 TF와 관련해 "광주 군공항 이전 사업 컨트롤타워는 대통령실 TF로 현재 지자체, 중앙부처 등 관계기관과 실무협의를 통해 의견 조율 중에 있다"며 "조만간 대통령실 주관으로 6자 협의체 논의가 진행될 것으로 예상한다"고 설명했다.
그러면서 김 군수는 대통령실에 ▲광주 민간공항 선(先) 이전 ▲광주시의 1조 원 규모 공개 지원 약속 이행 방안 제시 ▲국가의 획기적인 인센티브 선(先) 제시라는 3가지 요청 사항을 제시한 뒤, 현재 답변을 기다리는 중이라고 밝혔다.
김 군수는 민간공항 우선 이전과 관련해 "2018년 당시 3자(광주시·전남도·무안군) 협약 이행과 무안군민의 광주시에 대한 불신 해소, 더 나아가 무안국제공항 활성화라는 대의를 위해 광주시의 과감한 결단과 광주시민들의 통 큰 양보가 선행돼야 한다"고 주장했다.
또한 "(민간공항 이전 문제는) 국내선 기능만 이전하면 되므로, 광주시와 국토교통부가 의지가 있다면 올 연말까지 이전이 가시화될 수 있다"고 부연했다.
광주시의 1조 원 규모 공개 지원 약속 이행 방안과 관련해서는 "2023년 6월 강기정 시장은 공개석상에서 군 공항 유치지역에 1조 원 규모를 지원하겠다고 약속했다"며 "신뢰를 담보하기 위한 구체적이고 현실성 있는 이행 방안을 제시해 달라"고 했다.
정부를 향해선 "타운홀 미팅 당시 말씀 드린 바와 같이 소음 등 각종 피해를 뛰어넘는 인센티브(보상책)가 제공된다면 군민을 설득할 명분이 생길 것"이라며 "특별한 희생에는 특별한 보상이 따른다는 새 정부 국정 철학처럼, 충분한 보상책을 마련해 주실 것을 거듭 요청드린다"고 했다.
김 군수는 <오마이뉴스> 통화에서 대통령실에 제시한 3가지 요청 사항과 관련해 "대통령실에서 저희 군의 입장을 제시하라고 해서 입장을 제시한 것"이라고 밝혔다.
김 군수는 이어 "저희 무안군은 조건 없이, 말 그대로 무조건 대통령실이 주관하는 6자 TF에 참여한다. 그 틀 안에서 저희의 요청 사항을 전달하고 논의할 것이며, 또 얻어낼 것은 얻어낼 것"이라고 재차 밝혔다.
[관련기사]
갓 취임한 대통령이 달려왔다... '광주 군공항 이전' 뭐길래 https://omn.kr/2eabx
빈말 없는 이재명, 취임 첫달 군공항 해법 찾으러 광주행 https://omn.kr/2eac1
이 대통령 지시 하루 만에 대통령실 '광주 군 공항 이전' TF 구성 https://omn.kr/2eb80