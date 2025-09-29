메뉴 건너뛰기

[밀양] 고춧대 소각에 소방차 출동 ... 과태료 부과 대상

사회

부산경남

25.09.29 17:23최종 업데이트 25.09.29 17:23

24일 늦은 오후 밀양시 상남면 농지 ... 밀양시 "불법소각 확인서 발부"

9월 24일 늦은 오후, 밀양시 상남면 소재 농지에서 소각행위로 연기가 나고 있다.
9월 24일 늦은 오후, 밀양시 상남면 소재 농지에서 소각행위로 연기가 나고 있다.

"농사를 짓고 남은 부산물이라도 소각하게 되면 과태료가 부과됩니다."

경남 밀양 상남면 소재 농지에서 고춧대를 불에 태워 없애는 소각행위가 발생한 가운데, 경찰관과 소방대원들이 출동해 진화하면서 종료되었다.

밀양시 한 주민의 제보에 의하면, 9월 24일 늦은 오후 밀양시 상남면 소재 한 농지에서 고춧대 소각 행위가 있었다. 비닐하우스에서 재배하고 나온 고춧대를 불애 태우는 작업이 진행되었던 것이다.

고춧대 소각으로 인한 연기가 수km가 떨어진 곳에서도 보였고, 밀양역 앞 아파트에서도 목격되었다.

한 주민은 "멀리서 많은 연기가 계속 피어올라 놀랐고, 아파트까지 냄새가 전해질 정도였다"라며 "연기가 나면서 주민 신고도 있었다는 소리를 들었다"라고 말했다.

소각행위로 연기가 나면서 경찰관과 소방대원들이 현장에 출동했다.

밀양시 상남면행정복지센터 관계자는 "고춧대를 불에 태우는 작업이 진행되었던 것이고, 소방서와 경찰이 출동했다"라며 "불법소각 확인서를 발부하고, 이후 절차는 밀양시청에서 진행하게 된다"라고 설명했다.

밀양시 환경관리과 관계자는 "농작물 부산물이라도 소각을 하면 안되고 개인이 하는 소각행위는 불법이다. 소각을 하려면 허가를 받은 업체에서 해야 한다"라며 "해당 소각 행위는 과태료 부과 대상이다"라고 말했다.

폐기물관리법(제8조)에는 "누구든지 법에 따라 허가 또는 승인을 받거나 신고한 폐기물처리시설이 아닌 곳에서 폐기물을 매립하거나 소각하여서는 아니 된다"라고 규정되어 있다.

9월 24일 늦은 오후, 밀양시 상남면 소재 농지에서 소각행위로 연기가 나고 있다.

9월 24일 늦은 오후, 밀양시 상남면 소재 농지에서 소각행위로 연기가 나고 있다.

