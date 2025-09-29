박진희 의원 "윤 교육감 해명은 거짓, 과일박스에 저녁접대까지"

▲윤건영 충북교육감이 지난 5월 11일 윤현우 충북체육회장(삼양건설 대표)으로부터 골프와 향응을 접대받았다는 의혹이 제기된 가운데 박진희 충북도의원이 29일 기자회견을 열고, 윤건영 충북교육감 주장과 정면으로 배치되는 증거를 제시했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기