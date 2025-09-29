"12.3 계엄은 명백한 내란" - "무죄추정 원칙"... 국방위, 여야 설전 끝 정회

큰사진보기 ▲김규하 육군참모총장이 29일 국회 국방위원회 현안보고에 출석해 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

29일 열린 국회 국방위원회 전체 회의가 '12.3 비상계엄이 내란이냐, 아니냐'를 놓고 여야가 설전을 벌이던 끝에 한 차례 정회됐다.이날 김병주 더불어민주당(경기 남양주시을) 의원은 "육군이 내란에 가장 (깊게) 관여 돼서 군의 명예도 실추되고, (최근) 사고가 많이 나는 이유 중 하나도 내란의 여파가 아직 남아 있기 때문"이라는 취지로 김규하 육군참모총장 직무대행(대장)을 향해 육군을 대표해서 사과할 것을 촉구했다.김 총장 직무대행은 "12.3 비상계엄으로 국민 여러분께 큰 걱정과 근심을 안겨드린 점 육군을 대표해서 진심으로 사과드린다"면서 "조속히 안정되고 국민 여러분께 신뢰받을 수 있는 그런 육군이 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.김 의원은 "내란은 이번에 척결하지 않으면 나중에 또 역사가 반복 된다"면서 육군이 특검과는 별도로 자체 조사단을 편성해서 철저히 조사를 해야 한다고 주장했다. 김 의원은 또 16세기 서애 유성룡 선생이 임진왜란 전황을 기록한 <징비록>처럼 12.3 내란에 대해서도 육군이 내란 척결 의지를 가지고 기록을 남겨야 한다고 주문했다.그러자 강선영 국민의힘(비례대표) 의원이 "여당 의원들이 12.3 내란이라는 말을 공공연하게 사용하고 있어서 짚고 넘어가겠다"면서 "내란죄는 의도, 조직성, 무력 사용, 현실성 등 복합적인 판단요소가 요구되는 극도로 예외적인 범죄"라고 주장했다.강 의원은 "민주주의 사회에서 내란죄 적용은 그래서 언제나 신중하고 절제되고 그렇지 않으면 정치적인 도구로 악용될 위험이 매우 많은 죄가 내란죄"라며 "아직 (법원이) 심리 중인 사건 결과가 나오지도 않았는데 공공연하게 12.3내란이라고 하고 육군총장이 동의하는 태도를 보이면 우리 군이 내란군이냐?"고 김 총장 직무대행을 추궁했다.강 의원은 김 총장 직무대행에게 "우리 부하는 명령에 복종했기 때문에 그것이 내란이라고 결정 되면 그때 조사하겠다고 하는 태도가 옳다"면서 "아무리 같은 포병 전직 미사일사령관 출신의 의원이 질의해도 군복을 입은 사람은 아닌 건 아니다"라고 충고하기도 했다.강 의원 질의가 끝나자 '포병 전직 미사일사령관 출신' 김병주 의원이 발끈했다. 김 의원은 의사진행 발언을 신청해 "어처구니가 없다"면서 "헌법에 의해 설치된 국가기관을 강압에 의하여 전복 또는 그 권한 행사를 불가능하게 하는 것을 국헌 문란이고 이것은 명백한 내란"이라고 지적했다.김 의원은 이어 "합법적인 비상계엄이라 하더라도 행정부와 사법부를 관장하는 것이지 입법부인국회를 침탈하는 건 불법"이라면서 "불법적으로 헌법기관을 침탈하는 걸 온 국민이 지켜봤다. 이것은 현행범"이라고 목소리를 높였다.국민의힘 소속인 성일종 국방위원장은 "여당 위원들이 내란이라고 충분히 정치적 주장을 할 수 있고, 야당 위원들은 내란이 아니고 불법계엄이거나 직권남용이라고 주장할 수 있다"면서 "아직 법원의 판결이 안 났다"고 장내 정리를 시도했다.성 위원장은 이어 "(내란죄) 재판이 진행되고 있다"며 "법원 판단이 내란이 아니라고 나오면 어떡할 것이냐. 그에 따른 정확한 중심을 잡고 정확한 판단을 하길 바란다. 무죄추정의 원칙이 있다"고 주장했다.이후 민주당 의원들이 성 위원장에게 반발했고 여야 간 고성이 오가자 성 위원장은 정회를 선포했다.한편, 이날 국방위는 진영승 합동참모의장 후보자(공군 대장)의 인사청문경과보고서 채택 안건을 여야 합의로 의결했다.