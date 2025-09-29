화순전남대병원 '진료비 저렴·의료 질 좋은 병원' 선정

큰사진보기 ▲화순전남대병원 전경(미래의료혁신센터). ⓒ 화순전남대병원 관련사진보기

화순전남대학교병원이 전국 상급종합병원 중 진료비가 저렴하고 의료 질이 좋은 병원 7곳 중 하나로 이름을 올렸다.조선대병원과 전남대병원은 사망률이 높고 진료비가 비싸지만, 비급여진료는 덜한 병원으로 분석됐다.경제정의실천시민연합(경실련)은 29일 의료기관 회계자료, 건강보험심사평가원 자료 등을 토대로 분석한 상급종합병원 45곳의 비급여 실태를 공개했다.단체는 비급여율(2021~2023년), 진료비 고가도(2023년 4분기 심사 결정분), 표준화 사망비(2023년 1~12월 입·퇴원 진료분) 등 3가지 지표를 기준으로 상급종합병원을 평가했다.평가 결과 화순전남대병원과 칠곡경북대병원, 서울대병원, 충남대병원, 순천향대 천안병원, 울산대병원, 양산부산대병원 등 7곳이 '저렴하고 질 좋은 의료서비스를 제공하는 병원'으로 꼽혔다.반면 전남대병원과 조선대병원 등 7곳은 '진료비가 비싸고 사망비가 높지만 비급여진료는 덜한 병원'으로 이름을 올렸다.'사망비 높고, 진료비 비싼 병원'으로는 아주대병원, 고대구로병원, 고대안암병원이 뽑혔다.조선대병원의 경우 2023년 건강보험심사평가원 자료를 바탕으로 분석한 표준화 사망비와 입원환자 비급여율을 보정한 진료비 고가도 지표를 매칭한 결과에서도 '진료비가 비싸고 사망비가 높은 가성비 나쁜 병원'으로 뽑혔다.화순전남대병원은 '진료비 낮고 사망비도 낮은 가성비 좋은 병원'으로 선정됐다.경실련은 "정부는 이미 건강보험 보장률, 비급여율, 진료비 고가도, 사망비 등의 정보를 갖고 있으나 공개하지 않아 환자는 평판이나 이미지에 의존해 병원을 선택할 수밖에 없다"며 "비급여 가격 관리 제도가 부실한 상황에서, 우선 병원별 비급여율과 진료비 고가도지표, 사망비를 공개해 비용 효율성을 판단할 수 있도록 해야 한다"고 말했다.화순전남대병원 강호철 진료부원장은 "병원 의료진과 임직원이 한마음으로 환자 중심 진료를 실천해온 결과"라며 "화순전남대병원은 6년 연속 세계 최고 암병원으로 선정되는 등 국내외적으로 의료 성과와 연구역량을 인정받아 왔다. 이번 평가 결과는 화순전남대병원의 의료 접근성과 공공성, 신뢰성을 다시 한번 확인해 준 계기"라고 말했다.