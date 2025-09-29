지역 상권 이용엔 5~10% 할인...울산 동구- HD현대중공업, 상생 나서

큰사진보기 ▲29일 울산 동구청 구청장실에서 동구와 HD현대중공업이 김종훈 동구청장과 김상회 전무 등 관계자들이 참석해 제3회 지역 상생발전 협력회의를 개최하면서 상호협력 주요 안건에 관한 논의를 하고 있다. ⓒ 울산 동구 관련사진보기

조선업 경기에 따라 지역 경제 전반이 출렁이는 대표적인 곳이 HD현대중공업이 자리 잡은 울산광역시 동구다.몇 해 전 조선업 경기 불황으로 인구가 줄고 지역경제가 휘청인 악몽에서 서서히 벗어나고 있는 울산 동구가 최근 지역 주력 기업인 HD현대중공업과 상생에 나섰다.양측은 29일 동구청에서 지역 상생발전 협력회의를 열고 "조선업 경기 회복과 임단협 조속 타결, 마스가(미국 조선업 부활 사업) 사업 추진 등으로 기업의 경영 전반의 분위기는 긍정적이지만 이러한 흐름이 아직 지역 상권까지 충분히 확산되지 못하고 있다"는 데 공감했다.이 때문에 실질적인 협력 방안을 모색한 끝에 몇 가지 방안을 도출했다. 우선, HD현대중공업은 직원 회식을 동구 지역에서 갖도록 유도하고, 지역 상점가와 연계한 지역 상권 이용 촉진 캠페인을 하는 방안을 제안했다.이에 동구청은 HD현대중공업 직원들이 골목형 상점가를 이용하면 음식 가격의 5~10%를 할인해주는 혜택을 제공하고, HD현대중공업 직원은 동구지역 골목형 상점가의 상점을 이용한 후기를 인증하는 이벤트 등을 통해 지역 소비를 촉진하기로 했다.김종훈 동구청장은 "지난 4월 HD하모니데이 행사에 이어 이번 회의에서도 지역 상권 활성화를 위한 실질적인 논의가 이뤄져 매우 뜻깊다"라며, "HD현대중공업의 지속적인 관심과 참여가 지역 소상공인에게 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.한편 울산 동구청과 HD현대중공업이 이날 동구청장실에서 개최한 '제3회 지역 상생발전 협력회의'에는 김종훈 동구청장과 HD현대중공업 김상회 전무를 비롯한 양측 간부 공무원과 임직원이 참석했다.'지역 상생발전 협력회의'는 기업과 지역사회가 함께 성장하는 상생 플랫폼으로, 지난해 12월 18일 체결된 협약에 따라 정례적으로 운영되고 있으며 이번이 세 번째다.참가자들은 이번 회의에서 지역 소상공인 지원과 골목형 상점가 활성화 방안, 지난 회의에서 논의된 HD현대중공업 정문 및 담장 개선 사업의 추진 상황도 함께 점검했다.