김현지 총무비서관→제1부속실장, 김남준 제1부속실장→대변인

대통령실이 29일 김남준 대통령실 제1부속실장을 대변인으로 보직변경하는 조직개편을 단행했다.
강훈식 대통령실 비서실장은 이날 서면브리핑을 통해 이러한 조직개편을 알렸다. 강 비서실장은 "대변인을 추가해 대국민 소통도 더 늘리겠다"며 "김남준 제1부속실장을 대변인으로 발령해 강유정 대변인과 함께 역할을 수행한다"고 밝혔다.
무엇보다 관심을 모은 것은 김현지 총무비서관의 보직 변경 가능성이었다. 현재 김 비서관의 국정감사 출석 문제가 여야의 공방 대상이 된 상황이기 때문이다(관련기사 : '최측근' 김현지, 보직 바꿔서 국감 불출석? 보수 야권 반발 https://omn.kr/2fhxo
).
대통령실 관계자에 따르면, 이번 개편으로 윤기천 제2부속실장은 총무비서관으로, 김현지 총무비서관은 제1부속실장으로 보직이 변경된다.
다만 대통령실 관계자는 이날 기자들을 만나 "김 비서관은 국감에 안 나가겠다고 한 적이 한 번도 없었다. 국회 결정에 따르겠다(는 입장)"이라고 밝혔다.
또 이러한 조직 개편 배경에 대해서는 "100일 간 아무것도 없는 상태에서 벽돌을 쌓아올리듯 지금까지 왔는데 이제 업무 효율성을 판단해서 개편할 단계가 됐다"고 설명했다.
정책홍보비서관실·국정홍보비서관실 통합하고 정무기획비서관도 신설
한편, 대통령실은 이외에도 비서관실 통합·재편을 통해 업무의 효율성을 배가하겠다고 했다.
먼저 본래 비서실장 산하에 있던 인사비서관과 균형인사제도비서관을 지난 9일 신설 방침을 밝혔던 인사수석 산하로 둔다고 밝혔다. 또한 홍보소통수석 산하에 있던 디지털소통비서관을 비서실장 직할로 이동하여 디지털 소통 기능을 더 확대하겠다고 밝혔다.
비어 있던 정책실장 산하 정책홍보비서관실은 홍보소통수석 산하 국정홍보비서관실과 통합하기로 했다. "정책홍보의 효율성을 도모하기 위해서"란 설명이 붙었다. 국회 및 제 정당과 소통과 협력을 강화하기 위해 정무수석 산하에 정무기획비서관도 신설한다.
강훈식 비서실장은 마지막으로 "비서실장 직속으로 국정기획자문단을 운영한다"며 "각 분야의 전문가들과 함께 각종 국정 현안들을 점검하고 적극 대응해 나가겠다"고 밝혔다.
아울러 "대통령실은 이번 조직개편을 통해 대통령을 보다 효율적으로 보좌하고 유능하고 책임감 있게 일하는 조직으로 한 걸음 더 나아가겠다"고 다짐했다.