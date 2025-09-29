'호남 불' 발언 김정재, 공천 거래 정황 재조명... "포항 같은 덴 돈으로 매수"

더불어민주당이 국회 본회의장에서 '호남엔 불 안 나나'라고 발언해 물의를 일으킨 김정재 국민의힘 의원의 공천 거래 의혹을 추가로 제기했다.
한준호 민주당 최고위원은 이날 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 "제가 지난 회의에서 '호남에서는 불 안 나나' 망언의 당사자를 찾아 나섰는데, 그 주인공은 김정재 의원이었다"며 "민주당에서 자수를 촉구한 것은 국민께 직접 사과드릴 수 있는 마지막 기회를 드린 것"이라고 포문을 열었다. 그러면서 "그런데도 마치 자신이 피해자가 된 듯 억울해 하기에 제가 이것저것 찾아봤더니, 지난 9월 초 보도된 이런 영상이 있다"며 한 영상을 틀었다.
한 최고위원이 들고 온 영상은 지난 9월 4일 <뉴스타파>가 보도한 내용이다 ''친윤' 이철규-김정재 통화 녹음파일 입수… 공천 야합과 선거 범죄" 제목의 기사에는 지난 2024년 1월, 김 의원이 당시 이철규 국민의힘 의원(공천관리위원)과 한 통화 녹취가 담겨 있었다.
이 녹취에 따르면 김 의원은 전화통화에서 "경선을 하게 되면 어떤 문제가 생기냐면, 포항 같은 데는 돈으로 매수한다. 보통 3억~5억 원 돈을 주고 캠프를 통째로 (가져와) 지지 선언을 하게 하는 게 일상화 돼 있다"며 "만약에 걸리면 우리 당이 망하는 건데, 제가 예전에 할 때도 다른 후보가 저한테 5억을 요구하더라. 지금 또 돈이 오가는 분위기가 나오고 있다"고 말한다. 보도에 따르면 이철규 의원은 당시 통화에 대해 "기억이 나지 않는다"고 했고, 김정재 의원은 공천 정보를 제공받거나 단수 공천을 청탁한 사실이 없다고 반박했다.
이 녹취 내용과 관련해 한준호 최고위원은 "(통화에서는) '웬만하면 단수를 해 달라'라면서 공천 야합을 시도하고, 본인 지역구에서는 후보들 간 3~5억 금전이 오간다는 충격적인 발언, 아니 증언을 한 게 영상에 들어있다"며 "공천에 돈이 오간다는 소문은 들어본 적이 있긴 하지만 본인 입으로 실토 하니 좀 당혹스럽다"고 말했다. 이어 "돈이 실제로 오고 갔는지, 공천 야합의 대가가 3~5억이 맞는지 등 포함해 관련한 수사를 당국에 촉구한다"고 덧붙였다.
그는 "이런 일들을 알고도 오히려 이를 이용해서 공천거래를 시도했던 김정재 의원은 공천 야합에 대해 전 국민에게 소상히 진술을 해야 할 것"이라며 "'공천을 돈 주고 사는 정당'이라는 오명을 뒤집어쓰기 싫다면, 국민의힘은 지난 총선 공천에 이러한 사례가 또 없었는지 전수조사를 해야 한다"라고 지적했다.
한 최고위원의 발언 후 정청래 민주당 대표도 철저한 수사를 촉구했다. 정 대표는 "(앞서 영상의) 통화 내용을 들었는데, 이 건을 (당국이) 수사하고 있나"라고 물었다. 한 최고위원이 "9월 초 나온 보도인데, 아직 언론에 많이 안 나와서 수사 촉구를 해야 될 것 같다"고 답하자, 정 대표는 "저 통화 내용은 충분한 범죄 혐의와 증거가 될 수 있다고 생각한다. 관계 당국에서 철저히 수사하시길 바란다"고 강조했다.