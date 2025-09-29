'호남 불' 발언 김정재, 공천 거래 정황 재조명... "포항 같은 덴 돈으로 매수"

큰사진보기 ▲한준호 더불어민주당 최고위원이 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회에서 국민의힘 김정재 의원과 이철규 의원과의 통화 녹음을 공개하며 "국민의힘 공천 야합에 대한 수사당국의 수사를 강력히 촉구한다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲김정재-이철규 전화통화 공개한 한준호 "공천 야합 대가가 3억~5억 맞는지 수사해야" 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲김정재 국민의힘 의원이 25일 국회 본회의장에서 송언석 원내대표, 박준태 의원과 대화하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당이 국회 본회의장에서 '호남엔 불 안 나나'라고 발언해 물의를 일으킨 김정재 국민의힘 의원의 공천 거래 의혹을 추가로 제기했다.한준호 민주당 최고위원은 이날 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 "제가 지난 회의에서 '호남에서는 불 안 나나' 망언의 당사자를 찾아 나섰는데, 그 주인공은 김정재 의원이었다"며 "민주당에서 자수를 촉구한 것은 국민께 직접 사과드릴 수 있는 마지막 기회를 드린 것"이라고 포문을 열었다. 그러면서 "그런데도 마치 자신이 피해자가 된 듯 억울해 하기에 제가 이것저것 찾아봤더니, 지난 9월 초 보도된 이런 영상이 있다"며 한 영상을 틀었다.한 최고위원이 들고 온 영상은 지난 9월 4일 <뉴스타파>가 보도한 내용이다 ''친윤' 이철규-김정재 통화 녹음파일 입수… 공천 야합과 선거 범죄" 제목의 기사에는 지난 2024년 1월, 김 의원이 당시 이철규 국민의힘 의원(공천관리위원)과 한 통화 녹취가 담겨 있었다.이 녹취에 따르면 김 의원은 전화통화에서 "경선을 하게 되면 어떤 문제가 생기냐면, 포항 같은 데는 돈으로 매수한다. 보통 3억~5억 원 돈을 주고 캠프를 통째로 (가져와) 지지 선언을 하게 하는 게 일상화 돼 있다"며 "만약에 걸리면 우리 당이 망하는 건데, 제가 예전에 할 때도 다른 후보가 저한테 5억을 요구하더라. 지금 또 돈이 오가는 분위기가 나오고 있다"고 말한다. 보도에 따르면 이철규 의원은 당시 통화에 대해 "기억이 나지 않는다"고 했고, 김정재 의원은 공천 정보를 제공받거나 단수 공천을 청탁한 사실이 없다고 반박했다.이 녹취 내용과 관련해 한준호 최고위원은 "(통화에서는) '웬만하면 단수를 해 달라'라면서 공천 야합을 시도하고, 본인 지역구에서는 후보들 간 3~5억 금전이 오간다는 충격적인 발언, 아니 증언을 한 게 영상에 들어있다"며 "공천에 돈이 오간다는 소문은 들어본 적이 있긴 하지만 본인 입으로 실토 하니 좀 당혹스럽다"고 말했다. 이어 "돈이 실제로 오고 갔는지, 공천 야합의 대가가 3~5억이 맞는지 등 포함해 관련한 수사를 당국에 촉구한다"고 덧붙였다.그는 "이런 일들을 알고도 오히려 이를 이용해서 공천거래를 시도했던 김정재 의원은 공천 야합에 대해 전 국민에게 소상히 진술을 해야 할 것"이라며 "'공천을 돈 주고 사는 정당'이라는 오명을 뒤집어쓰기 싫다면, 국민의힘은 지난 총선 공천에 이러한 사례가 또 없었는지 전수조사를 해야 한다"라고 지적했다.한 최고위원의 발언 후 정청래 민주당 대표도 철저한 수사를 촉구했다. 정 대표는 "(앞서 영상의) 통화 내용을 들었는데, 이 건을 (당국이) 수사하고 있나"라고 물었다. 한 최고위원이 "9월 초 나온 보도인데, 아직 언론에 많이 안 나와서 수사 촉구를 해야 될 것 같다"고 답하자, 정 대표는 "저 통화 내용은 충분한 범죄 혐의와 증거가 될 수 있다고 생각한다. 관계 당국에서 철저히 수사하시길 바란다"고 강조했다.