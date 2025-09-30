"우리는 하나다" 2025 세계한인회장대회 열려

큰사진보기 ▲29일 서울 광진구 비스타 워커힐호텔에서 열린 '2025 세계한인회장대회' 개막식에서 김경협 동포청장, 장동혁 국민의힘 대표, 김석기 국회 외교통일위원회 위원장을 비롯한 주요 인사들이 화이팅을 외치며 기념촬영하고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

"우리는 하나다!"

"차세대 동포들을 위한 교육과 지원에 아낌없이 투자하겠습니다. 선천적 복수국적 허용 연령을 낮추고, 재외국민 투표 방식도 개선해 나가겠습니다."

9월 29일, 서울에서 열린 2025 세계한인회장대회 개회식 및 재외동포청장 주최 환영 만찬 현장. 고상구 세계한인회장은 건배사를 통해 전 세계 700만 재외동포의 단합을 외쳤고, 참석자들은 "우하하"로 화답하며 웃음꽃을 피웠다.고 회장은 "전 세계 5대양 6대주, 180개국 700만 재외동포를 대표해 함께해 주신 한인회장님들께 감사드린다"며 "어려운 역경 속에서도 동포사회를 이끌어 오신 노고가 크다"고 밝혔다. 이어 "각기 다른 나라에 살고 있지만, 우리는 모두 한민족이라는 울타리 안에 있다"며 "이번 자리를 통해 서로 격려하고 이해하며, 네트워킹을 강화하는 계기가 되길 바란다"고 덧붙였다.이날 개회식에는 67개국 현직 한인회장과 대륙별 한인회장총연합회 임원들을 포함해 해외에서 370여 명이 참석했다.개회식에서 김경협 재외동포청장은 "청장으로서 무거운 책임감과 사명감을 느낀다"며, 동포사회의 역량을 하나로 모으겠다는 뜻을 밝혔다.김 청장은 동포청이 단순한 행정기구를 넘어, 세계 한민족 공동체의 실질적 구심점이 되어야 한다고 강조했다.재외동포청은 지난 2023년 외교부 산하에 신설된 전담 기관으로, 전 세계 700만 재외동포를 위한 정책을 전문적이고 체계적으로 추진하기 위해 만들어졌다. 출범 자체는 환영받았지만, 현장의 목소리는 다양하다.김덕룡 세계한인상공인총연합회 이사장은 "동포청의 출범은 매우 뜻깊은 일"이라면서도 "이전보다 더 높은 이상과 목표를 향해야 할 시점"이라고 말했다. 그는 "동포청의 위상이 더욱 격상되기를 바라며, 세계 곳곳에 흩어진 한인 동포들의 위상 또한 함께 높아지길 바란다"고 강조했다. 이어 "무엇보다 중요한 것은, 우리 동포들이 건강하고 즐겁게, 그리고 함께 번영하는 것"이라고 덧붙였다.행사장을 찾은 장동혁 국민의힘 대표는 "전 세계에서 대한민국의 위상을 우뚝 세우고 국익을 위해 헌신하는 여러분 한 분 한 분이 우리에게 정말 큰 힘이자 희망"이라고 축사를 했고, 김석기 외교통일위원장은 "여러분은 대한민국 발전에 없어서는 안 될 소중한 자산이다. 여러분의 노고가 있었기에 오늘의 대한민국이 가능했다"고 말했다.이번 대회는 3박 4일 동안 진행된다. 10월 2일까지 ▲공식 의제 토론 ▲운영위원회 ▲개·폐회식 ▲지방자치단체-한인회 간 협업사례 발표 ▲정부와의 대화 ▲외교부 장관 오찬 ▲지역별 현안 토론 ▲한인회 우수사례 발표 ▲세계한인회장의 밤 ▲세계한인의 날 기념식 등이 이어진다.올해는 광복 80주년을 맞는 해이기도 하다. 대회는 과거보다 한층 다양하고 실질적인 프로그램으로 구성됐다.특히 신설된 '공통 의제 토론'에서는 대륙과 지역을 초월한 조별 토론을 통해 동포사회의 공통 현안과 한인회 운영 방안 등을 심도 있게 논의한다. 이 결과는 대회 마지막 날 전체 회의에서 공유될 예정이다.'지자체-동포사회 협업사례 발표'에서는 인천, 울산, 전북이 직접 나서 현장 중심의 협력 사례를 소개한다. 재외동포청은 이 발표를 통해 지방정부와 동포사회 간 지속적인 파트너십 가능성을 제시한다.'정부와의 대화' 세션에서는 법무부, 국세청, 중앙선거관리위원회, 국민연금공단 등이 참석해 주요 정책을 설명하고, 현장의 목소리를 듣는다. 재외동포청은 이 자리에서 '한인회 운영 우수사례'를 소개하고, '재외동포청 바로 알기' 세션을 통해 기관의 서비스, 지원 제도, 통계 등을 공유하며 개선 의견을 수렴한다.마지막 날인 10월 2일에는 '세계한인의 날 기념식'이 같은 장소에서 열린다. 이 자리에서는 약 100명의 해외 유공자에 대한 포상도 이루어질 예정이다.행사 관계자는 "2000년 처음 시작된 세계한인회장대회는 올해로 26회째를 맞는다"며 "초기엔 200여 명이 참가했지만, 지금은 매년 300명 이상이 참여하며 명실상부한 세계 한민족 네트워크로 자리 잡았다"고 말했다.