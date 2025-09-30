"선생님 제가 죽으면 믿겠습니까?" 목숨을 건 투쟁

큰사진보기 ▲고등학생 시절의 투쟁에 대해 말하고 있는 최종락37년만 에 당시 이야기를 꺼내고 있다 ⓒ 최종락 관련사진보기

큰사진보기 ▲최덕수 열사 민주국민장 유인물1988년 "광주학살 진상규며, 광주 책임자 처벌"을 외치며 산화한 최덕수 열사는 광주 망월동 묘역에 묻혔다 ⓒ 최덕수열사추모사업회 관련사진보기

큰사진보기 ▲최덕수 열사 추모제광주학살 진상규명 책임자 처벌을 외치며 분신한 열사의 뜻을 이어 받기 위해 추모제를 개최했다 ⓒ 최종락 관련사진보기

큰사진보기 ▲<중고생 전교조 지지투쟁 사례집> 에서 중고생의 투쟁을 다룬 신문기사 스크랩상단이 배영종고 투쟁을 다룬 한겨레 기사이다. ⓒ KSCM(한국고등학생기독교운동총연맹) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 조한진희 님은 책 <고등학생운동사>의 기획자이자 공저자로서, 고운 시절 KSCM 전국 대표를 했습니다. 책 <아파도 미안하지 않습니다>를 썼고, <돌봄이 돌보는 세계> <삶을 바꾼 페미니즘 강의실> <라피끄: 팔레스타인과 나> 등을 함께 썼습니다.





지난 37년간 누구도 묻지 않았다. 1988년 친구들을 광주 망월동 묘역에 데려가기 위해 모금해서 버스를 대절했던 18살 최종락. 5.18 진상규명을 요구한 최덕수 열사의 추모제를 열고, 전교조 해직교사 징계 철회를 위해 신민당사를 점거했던 고등학생의 뜨거운 투쟁을 사회는 망각하고자 했다. 7월 15일 올림픽공원 50대가 된 그를 인근 한 카페에서 만났다.1988년 5월, 전북 정읍 배영종고(현재 배영고) 2학년 최종락은 TV 뉴스를 보다 깜짝 놀랐다. '배영종고 출신 단국대 천안캠퍼스 최덕수 분신'이라는 내용이었다. 아는 사람은 아니지만, 같은 고등학교 선배였다. 최덕수 열사는 "광주학살 진상규명, 광주는 살아있다, 끝까지 투쟁하자"를 외쳤다.학교는 노제를 허락하지 않으려 했지만, 선배 졸업생들과 학생들은 교정을 사수해 어렵게 노제를 치렀다. "그냥 얼떨결에 맨 앞에 있었기 때문에 구호를 외치면서 갔어요." 일부 학생들은 버스를 타고 광주 망월동 묘역으로 향했다. "제가 왜 그 버스에 탔는지, 기억이 없다"고 말한다.다만 망월동 묘역을 보며 멈추지 않던 눈물만은 또렷하다. 그날, 선배의 영정을 모시기 위해 갔을 때 자신도 모르게 맨 앞에 서 있었다. 구호를 외치라는 말에 외쳤고, 5.18 망월동 묘지까지 가게 되었다."묘역 계단을 한 단계씩 오르는데 정말 쉼 없이 눈물이... 이게 어떻게 있을 수 있는 일인가 싶었어요." 그전까지 세상은 '노력하면 된다'는 곳 이었고, 당시는 86 아시안게임, 88 올림픽으로 들떠 있던 분위기였다.국가가 틀어주는 배경음악을 믿었다. "'하늘에 구름 떠 있고 강물에 유람선이 있고, 원하는 것은 다 이룰 수 있는 행복한 대한민국'이라고 전국민이 노래하던 시대잖아요." 그의 세계는 5.18 진실을 목격한 이후 붕괴했다.학교로 돌아온 최종락은 일주일 내내 수업에 집중할 수 없었다. 너무 혼란스러웠고 교무실을 찾아가 교사에게 고민을 털어놓았다. " '학생이 공부나 하지'라며 마구 맞았어요." 그는 자신이 믿고 있던 세계가 틀렸다는 것을 어렴풋이 깨달으면서 결심했다."1년 탈상날, 우리 손으로 학교에서 선배 추모제를 열고 후배들을 광주로 데리고 가자. 그게 첫 목표였어요." 왜냐면 "내가 느끼고 있는 이게 뭔지는 모르겠지만 이거를 학교 친구들도 함께 보고 고민해야 한다"는 생각이었다. 혼자는 역부족인 만큼 교사에게 다시 상담을 했다. "이 새끼 너 앞으로 한 번만 더 그래봐"라며 맞고 또 맞았다.5.18 광주의 진실은 당시 많은 시민들에게 그랬듯 고등학생들에게도 사회의 '진실'을 깨닫게 하는 문이었다. 5.18비디오를 보고 고등학생운동(고운)을 시작했다는 증언을 하는 고운 활동가들이 많다.그는 우연히 만난 선배의 소개로 정읍민주화운동협의회를 찾았고, 이어서 1988년 가을에는 홀로 단국대 천안캠퍼스에 가서 최덕수 열사 관련 자료를 받아왔다. 다음 날 학교는 그의 행적을 파악하고 추궁했다. 나중에야 정읍민주화운동협의회에 정보과 형사들이 상주했고, 고등학생인 그가 단대까지 갔다 온 사실이 보고되었다는 것을 알았다.그즈음 정읍의 다른 고등학교인 동신여상에서 재단 비리 척결 투쟁이 벌어지고 있었다. 그 과정에서 만난 친구들 모임에 나가기 시작했다. 아직은 5.18 진실을 다 알기도 버거운 상황이라 전두환이나 군부독재까지 말하는 그들을 보며, 부담감과 거리감이 느껴져서 한 발만 걸치고 있었다. 하지만 거기서 보게 된 <인간의 역사> <전태일 평전> 같은 책은 최종락에게 또 다른 충격을 주었다."뭐야, 지금까지 내가 배운 건 다 가짜야?" 그는 그때까지 학교에서 배운 역사를 의심해 보게 됐고, 공부 못하면 가난한 게 당연하다는 세계관이 흔들렸다. "내가 못 사는 건 내 능력 부족이고, 당연한 거고. 누구를 탓해! 그렇게 생각했는데. 이 사회가 뭔가 잘못 됐다는 걸 알게 됐죠."그리고 "이런 세상이라서 선생들이 그런 건가. 졸업 한지 얼마 안 된 얼굴도 기억하고 있는 제자가 죽었는데도 외면하고 막고 그러는 건가"라는 생각을 했다.3학년이 되자 최종락은 후배들을 망월동으로 데려가고 추모제를 하겠다는 의지로 학생회 대의원이 된다. 1989년 3월, 대의원회 첫 번째 안건으로 최덕수 선배 1주기 추모제를 상정했다. "80년 광주에서 수많은 시민들이 말도 안 되는 학살을 당했어. 선배가 외쳤던 광주 진상규명을 후배 된 도리로 이어받아야 하지 않겠느냐"는 주장은 절대적 지지 속에서 통과됐다.그러나 교사들에게 바로 끌려갔다. "니가 뭔데 나서냐"고 혼냈고, "학생자치라면서요"라고 맞섰다. 학생회비 사용을 요구했다. 거절 당하자 졸업한 선배들을 찾아다니며, 3일 동안 버스 4대 이상 부를 수 있는 돈을 모았다.그는 수시로 교사들에게 불려가 두들겨 맞으면서도 추모제 준비를 멈추지 않았다. 결국 학교는 당일 임시 휴교령을 내렸으나, 기어이 추모제를 치르고 버스 4~5대를 빌려 학생들과 함께 망월동 묘지를 다녀왔다.1988년 5월 최덕수 열사의 죽음 이후 다짐했던 것들을 1년 만에 다 실천했다. 1주기 추모제와 친구들을 망월동 묘역에 데리고 가겠다는 다짐 말이다. "이제 나머지는 후배들의 몫이라고 여겼어요".1989년 여름, 전교조가 출범하면서 배영종고의 교사 4명이 징계받았다. 최종락에게는 다시 충격이었다. "전교조가 하는 참교육 이야기가 내 고민과 일맥상통했어요. 자본주의 사회에서 원하는 맹목적 기능만 가진 로보트가 아니라. 진짜 전인교육, 제대로 된 교육을 하겠다는 거잖아요."그는 대의원들을 소집해 "선생님 징계 철회될 때까지 싸우자"는 제안을 관철시켰다. 전교조 교사 징계위에 맞서 학교에 대자보를 붙였고, 선생들은 그를 두들겨 팼다. "깡패한테 맞아도 그만큼은 아니었을 거예요. 막 맞았어요. 온 몸이 피로 흠뻑 젖었어요."전교조 교사 징계 철회를 위한 1일 수업 거부 농성을 했다. 징계 철회될 때까지 농성을 이어가기로 했다. 학교는 조기방학으로 맞대응했다.당시 고등학생들의 집단적 저항 앞에서 학교 당국은 조기방학을 자주했다. <전교조 학생권리침해 자료집>에 따르면, 1989년 7월 조기방학을 한 학교가 전국적으로 최소 44개에 이른다.뜻을 모은 8명의 친구들과 농성 준비를 했다. 당시는 고등학생들을 탄압하기 위해 전경들이 학교에 자주 오는 때였다. 치밀함이 필요했다. "우리 반을 점거 장소로 정하자. 이사장 담임인 반이니까. 책상으로 모든 출입문을 다 봉쇄하자. 4층이니까 창문으로는 못 들어 올거다."퇴학을 감수해야 하는 투쟁에서 학생들은 겁을 먹었다. "내가 삭발하고 5일 동안 단식하겠다고 했어요. 옆에 있던 친한 놈이 자기도 그럼 삭발하겠다고." 전교생 비상 연락망을 확보해서 전화를 돌렸다. 정읍민주화운동협의회에서 10만 원 후원금을 받아서 현수막 천, 페인트, 신나를 샀다. "전교조 합법화" "선생님들 징계 철회 요구"를 써서 걸고, 유인물을 만들어서 친구들과 시내 곳곳에 붙였다.교실에 바리케이트를 치고 삭발과 단식 농성을 시작했다. 비가 억수로 쏟아지는 날씨임에도 교문 밖에는 시민단체와 농민회 등이 와서 구호를 외쳤다. 징계위가 학교 바로 옆에 있는 이사장 집에서 열린다는 소식에 그곳으로 향했다.교사들이 막아서며 "누구한테 사주 받고 이러는 거냐, 순수성이 없다"고 몰아갔다. "어떻게 해야 진정성을 믿겠냐"는 물음에 '죽어도 못 믿겠다'는 답이 돌아오자, 그는 몸에 신나를 뿌리고 라이터를 켜서 분신을 시도했다. 비에 몸이 젖어 불은 붙지 않았으나, 이 광경은 교사들을 얼어붙게 만들었다.방학이 끝나자 최종락은 4층부터 1층까지 모든 교실을 돌며 전교생을 운동장으로 이끌어냈다. "1교시 수업 종이 울리자마자 맨 뒤 교실로 들어가서 '입 닫고 눈 귀 닫고 따라 나오라'고 했어요. 그렇게 꼬리 물기를 해서 전교생을 운동장에 모았죠." 전교조 교사 징계 철회 될 때까지 전면 수업 거부를 결의했다.오전에는 운동장에서 농성과 구호를 외치고, 오후에는 그늘에서 반 별 토론을 했다.전체 토론이나 발언도 이어갔다. 전교생 중 200여명 정도가 5.18 망월동 묘지에서 진실을 목격했기 때문에 가능했을 것이다.수업 전면 거부 농성 8일째 가두시위를 시도했다. 전경이 급습했다. "방패로 찍고 곤봉으로 두들겨 맞고. 사복 경찰이 저를 잡으려고 하고, 친구들은 저를 빼돌려서 숨기고. 난리통이었어요" 학교로 돌아와서 전경들 규탄하는 집회를 하고 일단 마무리했다.다음 날 선생들이 대화를 하자며 대통령 바뀌지 않는 한 어렵다고 했다. "3학년들은 시험 봐야 한다. 너는 대학 안 가더라도 다른 고3들은 아니다." 오전 수업은 듣고 점심시간을 이용해서 1시간씩 집회를 하기로 했다. 예외적으로 학생들을 탄압한 교사와 이사장 아들 수업은 거부하거나 소란을 피웠다.농성 11일째 그는 마지막으로 후배들과 서울의 평민당사 점거를 계획한다. 버스터미널에는 검문이 있어서 연행될 수 있었다. 시내 버스를 타고 부안 등을 경유해서 평민당사에 도착했다."야, 하나 둘 셋 하면 뛰어 올라가는 거야. 올라가서 돗자리 깔고 우리 요구사항을 걸고 김대중 총재 면담을 요구하자고 했어요." 농성을 3일간 이어갔다. 하지만 예상했던 것과 달랐다."전교조도 오고 시민단체도 와서 우리를 지원하고 이슈가 될 줄 알았는데, 개뿔 없는 거예요. 학교에서도 점심 시간에 시위를 하기로 했는데, 학교도 조용하고." 학교는 그에게 농성을 멈추고 정읍으로 내려가면 2학년은 정학으로 마무리해 주겠다고 했다. 2학년은 정학, 최종락은 퇴학 처분을 받았다.퇴학 당한 날 밤, 집으로 전화가 왔다. "최종락씨 되십니까. 기무사입니다." 집 앞에서 "검은색 프린스 차에 태워졌어요. 근데 내가 기무사 차에 탄 걸 아무도 모르잖아요. 당시 조선대 학생 이철규씨가 의문사 당한 지 얼마 안됐을 때거든요. 제가 그 포스터를 시내에 붙이고 다녔고. 덜컥 겁이 나는거예요."기무사에서 밤새 조사를 받았다. "정읍민주화운동협의회에서 금서를 읽으며 의식화 교육을 받았다고 자백하라는 거였죠." 새벽까지 조사는 정신 없이 이어졌다. "너가 의식화 돼서 학교에 무슨 짓을 한 줄 알아!" 그러더니 종이를 하나 보여줬다."너 00 알지, 걔가 옆방에 와 있어. 이미 걔가 다 불었어." 거짓 회유에 속고 말았다. 결국 사인을 했다.(2편에 계속)