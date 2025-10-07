여자화장실 몰래보던 남자들에게 '가해자교육' 시킨 최초의 그녀들

1995년 한국여성민우회 가족과성상담소로 시작한 성폭력상담소가 30주년을 맞이했습니다. 민우회 상담소는 여성주의 상담을 통해 피해자를 지원하며 여성의 경험을 바탕으로 성폭력에 대한 언어를 재구성해왔습니다. 성폭력이 개인적 문제가 아니라, '우리'가 함께 고민하고 해결해야 할 구조적 문제임을 알려왔습니다. 나아가 성폭력을 용인하는 법과 제도, 문화를 변화시키며 성폭력 없는 성평등 사회를 만들기 위해 애써왔습니다.



지난 30년은 상담소 활동가들, 상담소를 찾았던 성폭력 피해자들, 성폭력 피해자와 연대했던 수많은 첫사람이 이어왔는데요. 30주년을 맞아 상담소 현 활동가들이 전 활동가들·내담자 인터뷰를 진행했습니다. 이들의 이야기를 통해 상담소 30년의 시간, 반성폭력 운동의 장면들을 전하고자 합니다.

큰사진보기 ▲양해경 전 용인성폭력상담소장 ⓒ 한국여성민우회 성폭력상담소 관련사진보기

- 민우회 활동은 언제부터 하셨던 거예요?

- 창립멤버시네요. 어떻게 그런 큰일(?)을 하게 됐나요?

큰사진보기 ▲1987년 9월 12일, 서울 영등포구 여의도 여성백인회관 강당에서 개최된 한국여성민우회 창립대회 ⓒ 한국여성민우회 성폭력상담소 관련사진보기

- 민우회를 만들고 나서 7~8년 후에 부설기구 가족과성상담소(현 성폭력상담소)를 만드신 거네요. 왜 하필(?) 가족과성상담소로 출발했나요?

제3차 가족법 개정 내용 (1990년 1월 13일 개정 공포, 1991년 1월 1일 시행) 1. 맏아들이라도 강제로 호주가 되지는 않는다.

2. 친족범위를 부계·모계, 남편·아내 쪽을 평등하게 헀다.

3. 이혼 배우자의 재산분할청구권이 신설됐다.

4. 재산상속에 있어 남녀차별을 없앴다. 아들·딸, 장남·차남, 기혼·미혼에 따라 재산상속분의 차별이 심했으나 아들·딸, 기혼·미혼을 불구하고 모두 똑같은 몫을 받도록 했다.

5. 이혼한 어머니도 친권자가 될 수 있게 했다.

6. 이혼부부의 자녀양육 규정을 조정했다.



출처: 국사편찬위원회 우리역사넷 contents.history.go.kr)

큰사진보기 ▲1995년 3월 25일, 한국여성민우회 부설 가족과성상담소 개소식. 앞줄에 앉은 사람 중 오른쪽에서 다섯 번째가 양해경 전 소장. ⓒ 한국여성민우회 성폭력상담소 관련사진보기

- 당시 서울시에 운영비를 요구하러 직접 가셨다고 들었어요.

- 상담소를 만들면서 가장 중요하게 여긴 점은 무엇이었나요?

- 근데 상담소라는 걸 처음 만들었을 때, 그 전에 성폭력 상담을 해본 사람도 없었을 거 아니에요? 모든 게 막막했을 것 같아요.

- 실제로 상담은 어떠셨어요?

- 지금보다 훨씬 힘드셨겠는데요? 한 손으로 전화기를 들고 한 손으로 메모를 하고...

- 완전 차원이 다른 업무량이었을 것 같아요. 그럼 통계는 어떻게 하신 거예요? 상담 건수가 꽤 많던데요?

- 특별히 기억에 남는 에피소드가 있을까요?

큰사진보기 ▲1996년 명동성당 앞 집회 현장. 왼쪽 두 번째 선 사람이 양해경 전 소장. ⓒ 한국여성민우회 성폭력상담소 관련사진보기

- 오래 활동한 동력은 무엇이었던 것 같으세요?

- 그렇게 되는 데는 얼마나 걸리셨어요?

- 앞으로 상담소가 더 고민하면 좋을 이슈는 무엇일까요?

- 참 어려운 문제에요. 한편으론 법으로 인정돼야 할 죄가 너무 인정되지 않는 문제도 여전히 있고, 이제 또 모든 게 법의 언어로 해결돼야 한다고 여겨지는 문제도 있고.

