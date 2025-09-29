'윤석열 풍자' 작품 철거 조건으로 다시 열린 '시대정신' 전시

큰사진보기 ▲홍성담 작가의 작품이 전시됐다는 이유로 문을 걸어잠갔던 대구 봉산문화회관이 다시 제1전시실 문을 열었다. 대신 홍 작가의 작품은 철거됐다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

전직 대통령 윤석열을 풍자한 그림을 전시한다는 이유로 전시실의 문을 걸어잠갔던 대구 중구 봉산문화회관이 해당 작가의 작품을 내리는 조건으로 다시 문을 열었다. 전시회를 주최한 대경미술연구원은 전시실 폐쇄가 언론의 편중보도 때문이라고 주장하면서 일부 회원들이 전시관을 자진 폐쇄하겠다고 나서는 등 후유증이 이어지고 있다.대경미술연구원은 지난 28일 회원 일동으로 배포한 선언문을 통해 홍성담 작가의 작품을 철거하라고 요구한 대구 중구청의 행정처분을 수용한다고 밝혔다.연구원은 "봉산문화회관 1전시실을 폐쇄한 대구 중구청에 협조하겠다"며 "예술이 정치적 목적에 희생되거나 이용되어서는 안 되기 때문"이라는 이유를 들었다. 전시실 폐쇄가 정치적 가십거리로 회자되고 있어 폐쇄된 전시실에 전시된 작품들이 미술인이 관찰하고 형상화한 시대정신을 제대로 알릴 수 없고 관람할 수도 없기 때문이라는 것이다.그러면서 전시실 폐쇄의 책임이 중구청장의 일방적 지시가 아닌 언론의 편중 보도와 홍성담 작가의 지나친 정치 희화화 작품 때문이라고 주장했다.연구원은 "언론매체에서 다루어진 기사 내용이 우리가 제시하려고 한 '시대정신'의 다양한 스펙트럼이 아니라 지역 정치권과 예술계의 충돌로 전시장을 폐쇄한다는 것으로 지나치게 편중하여 보도되었다"며 "진실과 사실보다 흥미를 쫓는 언론의 생리에 실망감을 감출 수 없다"고 말했다.이어 "미술가는 정치적 압력에 굴복하거나 경제적 여건에 종속되지 않고 예술의 자율성을 해치지 않기를 바란다"면서도 "대경미술연구원이 처한 '1전시실 폐쇄'는 예술의 자율성이 심각하게 훼손된 상태"라고 주장했다.또 제1전시실에 전시된 다른 작가들의 작품이 홍성담 작가의 작품 철거를 위한 볼모로 잡혀 있다고도 주장했다.연구원은 "시대정신을 꾸준히 탐구해온 원로 서용선 작가는 우리의 요청으로 출품했음에도 불구하고 관람의 기회가 박탈되었다"며 서 작가의 작품을 전시하기 위해 같은 초대작가인 홍성담 작가의 작품을 철거한다고 밝혔다.신경애 대경미술연구원 대표는 <오마이뉴스>에 "언론매체에서 정치권력과 예술의 표현자유의 대립 담론으로 왜곡한 사실을 바로잡고 본래 취지의 다양한 시대정신을 선보이는 데 충실하기 위해" 홍 작가의 작품을 철거한다고 말했다.하지만 대경미술연구원에 참여해 작품을 전시한 일부 작가들은 다른 작가의 작품을 전시하기 위해 홍성담 작가의 작품을 스스로 내리기로 한데 대해 비판하고 일부 전시관을 자진 폐쇄하기로 했다.김미련 작가와 로컬포스트&친구들은 봉산문화회관 제3전시실에 전시하고 있는 <고공의 빛> 전시관을 자진 폐쇄하겠다고 밝혔다.로컬포스트&친구들은 SNS를 통해 "구청 조례보다 우위에 있는 헌법이 보장하는 예술창작과 표현의 자유를 침해하는 행정적 폭력을 더 이상 묵과할 수 없다"며 "홍성담 작가의 작품 검열에 반대하여 전시 보이콧을 실천하려 한다"고 말했다.김미련 작가도 "제1전시실에 있는 개인작업인 <내가 '자익'이씨더> 영상 작업 역시 내리겠다"며 "정치적 편향에 따라 공공기관과 장소에 동상과 초상화를 설치하고 프로파간다가 버젓이 용인되는 도시에서 마음에 들지 않는 그림은 강제로 폐쇄되는 숨 막히는 현실에서 저는 작품을 보일 수 없다"고 주장했다.이동근 디지털 크리에이터도 "탄핵된 윤석열을 풍자한 홍성담 작가의 작품을 내리고 전시장은 다시 문을 열었다"면서 "나의 작품도 검열의 대상이 되고 표현의 자유와 예술창작의 자유가 심각하게 제한되고 있다. 검열이라는 단어에서 스멀스멀 독재의 악취가 올라온다"고 비판했다.최수환 작가는 "사건의 본질은 예술가에 대한 정치인들의 왜곡된 시선과 막무가내식 대처로 인한 지울 수 없는 상처를 남겼다는 사실"이라며 "본질을 회피하고 문제와 확산의 원인을 언론으로 돌리는 것도 시대정신을 논하는 예술가나 기획자로서 올바른 태도인가 의문스럽다"고 대경미술연구원을 비판했다.최 작가는 "서용선의 작품을 보기 위해 홍성담의 작품을 내린다는 약간의 웃긴 이유도 슬프다"며 "선언문 어디에도 구청장에 대한 항의나 비판은 없고 그 원인이 홍성담에게 있는 것으로 결론 지운다"고 지적했다.그러면서 "작품에 대한 호불호는 누구에게나 있다. 그렇다면 애당초 홍성담을 초청하지 말았어야 했다"며 "대구에서는 더 이상 기관장이 좋아하지 않는 예술가나 작품은 미술관이나 문예회관에서 전시할 수 없는 규범으로 남을 것"이라고 혹평했다.앞서 대경미술연구원은 대구 중구 봉산문화회관에서 '내일을 여는 미술: 대구, 미술, 시대정신에 대답하라'는 주제로 지난 24일부터 오는 10월 2일까지 특별기획전시를 진행하고 있다. 이 과정에서 홍성담 작가의 작품이 문제가 있다며 봉산문화회관 관리주체인 대구 중구청이 제1전시실을 폐쇄했다가 지난 28일 홍 작가의 작품이 철거되자 다시 문을 열었다.