경남교육감 선거에 20여명 거론, 보수측 먼저 단일화 시동

2026년 6월 지방선거에 치러지는 경상남도교육감선거를 앞두고 출마예상자가 20여 명이나 거론되는 가운데 보수측이 먼저 단일화에 시동을 걸었다. '보수·중도 경남교육감 (후보) 단일화 연대'에 8명이 참여했다.
단일화연대는 29일 오후 경남교원총연합회관 대강당에서 '보수-중도 경남교육감 단일화 연대 발대식'을 열었다.
이 자리에는 교육감선거 출마예상자로 거론되고 있는 김상권 전 경남교육청 교육국장, 김승오 전 함안교육장, 권순기 전 경상국립대 총장, 권진택 전 경남과학기술대학교 총장, 이군현 전 국회의원, 최병헌 전 경남교육청 학교정책국장, 최해범 전 국립창원대 총장이 함께 했다.
또 행사에는 김광섭 교원단체총연합회장도 참석했다.
단일화연대는 "잃어버린 경남교육 12년의 시간을 넘어 새로운 경남 교육의 미래를 열어갈 뜻 깊은 순간"이라며 "경남의 아이들을 사랑하고 경남교육을 걱정하는 이들의 마음을 한데 모아 희망과 비전의 첫걸음을 내딛는다"라고 밝혔다.
단일화연대 수석상임대표는 류재국 전 학교운영위원회 경남협의회장과 박두양 국민동행 경남위원장이 맡고 있다.
차기 경남교육감 선거에는 김영곤 교육부 차관보, 이달곤 전 국회의원, 안상근 가야대학 총장, 오경문 전 경남교육청 학교정책국장, 정호영 전 한국초중고교장총연합회장도 거론되고 있다.
또 송영기 전 전교조 지부장, 전창현 경남교육청 교육활동보호담당관, 진영민 경남교육청공무원노조 위원장, 오인태 전 창원남정초교 교장, 이충수 경남교사노조 위원장 등도 출마 채비를 하거나 거론이 되고 있다.
박종훈 현 교육감은 3선으로 다음 선거에는 출마하지 못한다.
한편 진보 진영도 '정치개혁광장시민연대'를 기반으로 교육감후보 단일화를 논의하고 있다.