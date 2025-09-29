경남교육감 선거에 20여명 거론, 보수측 먼저 단일화 시동

큰사진보기 ▲29일 오후 경남교원총연합회관 대강당에서 열린 “보수-중도 경남교육감 (후보) 단일화 연대 발대식” ⓒ 윤성효 관련사진보기

2026년 6월 지방선거에 치러지는 경상남도교육감선거를 앞두고 출마예상자가 20여 명이나 거론되는 가운데 보수측이 먼저 단일화에 시동을 걸었다. '보수·중도 경남교육감 (후보) 단일화 연대'에 8명이 참여했다.단일화연대는 29일 오후 경남교원총연합회관 대강당에서 '보수-중도 경남교육감 단일화 연대 발대식'을 열었다.이 자리에는 교육감선거 출마예상자로 거론되고 있는 김상권 전 경남교육청 교육국장, 김승오 전 함안교육장, 권순기 전 경상국립대 총장, 권진택 전 경남과학기술대학교 총장, 이군현 전 국회의원, 최병헌 전 경남교육청 학교정책국장, 최해범 전 국립창원대 총장이 함께 했다.또 행사에는 김광섭 교원단체총연합회장도 참석했다.단일화연대는 "잃어버린 경남교육 12년의 시간을 넘어 새로운 경남 교육의 미래를 열어갈 뜻 깊은 순간"이라며 "경남의 아이들을 사랑하고 경남교육을 걱정하는 이들의 마음을 한데 모아 희망과 비전의 첫걸음을 내딛는다"라고 밝혔다.단일화연대 수석상임대표는 류재국 전 학교운영위원회 경남협의회장과 박두양 국민동행 경남위원장이 맡고 있다.차기 경남교육감 선거에는 김영곤 교육부 차관보, 이달곤 전 국회의원, 안상근 가야대학 총장, 오경문 전 경남교육청 학교정책국장, 정호영 전 한국초중고교장총연합회장도 거론되고 있다.또 송영기 전 전교조 지부장, 전창현 경남교육청 교육활동보호담당관, 진영민 경남교육청공무원노조 위원장, 오인태 전 창원남정초교 교장, 이충수 경남교사노조 위원장 등도 출마 채비를 하거나 거론이 되고 있다.박종훈 현 교육감은 3선으로 다음 선거에는 출마하지 못한다.한편 진보 진영도 '정치개혁광장시민연대'를 기반으로 교육감후보 단일화를 논의하고 있다.